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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3258325932603261> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7 5 144 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 21% 30 Громадянська позиція 5% 7 Європейська Солідарність 28% 40 Опозиційна платформа - За життя 6% 8 Опозиційний блок 3% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 5% 7 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 26% 37 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 5 Всього голосів : 144 Додано: Нед 23 чер, 2019 14:28 ЛАД написав: Frant написав: Знову питання на питання!



зРадіо, я чекаю відповіді: що зробив Гітлер (австрієць за народженням) для Австрії?



Те ж саме - що зробили Хрущов і Малиновський , народжені в русіш-імперії, для УРСр???



Вони розбудовували УРСР, дбали про її народ і промисловість?



Ні.

Вони були типовими руськомірцями. Знову питання на питання!зРадіо, я чекаю відповіді: що зробив Гітлер (австрієць за народженням) для Австрії?Те ж саме - що зробили Хрущов і Малиновський , народжені в русіш-імперії, для УРСр???Вони розбудовували УРСР, дбали про її народ і промисловість?Ні.Вони були типовими руськомірцями.

Гитлер присоединил Австрию к Великой Германии и дал австрийцам права полноценных немцев (арийцев).



О Хрущёве-Брежневе.

Хотите сказать что в УССР ничего не строилось, после войны Украина не была восстановлена, а осталась в развалинах, жизненный уровень народа не повышался?



Да, проститутка остаётся проституткой даже если она (он) дОцент. Гитлер присоединил Австрию к Великой Германии и дал австрийцам права полноценных немцев (арийцев).О Хрущёве-Брежневе.Хотите сказать что в УССР ничего не строилось, после войны Украина не была восстановлена, а осталась в развалинах, жизненный уровень народа не повышался?Да, проститутка остаётся проституткой даже если она (он) дОцент.



Знову дешева демагогія.



Питання не в тому, що Брєжнєв чи Хрущов робили для СРСР.



Питання в тому, що вони робили для УрСр, щоб:

1)рівень життя в ній був вищий, ніж в інших "риспубліках"

2) щоб Україна залишалась Україною, а не стала Недоросією чи Малоросію





До речі, ватніки і українофоби топлять саме за Недоросію/Малоросію, а не за Україну.



Тому вони ненавидять українську мову, культуру, звичаї. Знову дешева демагогія.Питання не в тому, що Брєжнєв чи Хрущов робили для СРСР.Питання в тому, що вони робили для УрСр, щоб:1)рівень життя в ній був вищий, ніж в інших "риспубліках"2) щоб Україна залишалась Україною, а не стала Недоросією чи МалоросіюДо речі, ватніки і українофоби топлять саме за Недоросію/Малоросію, а не за Україну.Тому вони ненавидять українську мову, культуру, звичаї. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20111 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 14:28 freeze написав:

Такой страннейший выбор в крупнейшем избирательном округе, где находятся много известных высших учебных заведений с известными людьми в области юриспруденции, экономики, в районе много реально больших фирм, созданных с нуля в самых разных жизненно важных областях, опыт собственников этих фирм явно бы пригодился, филиалы крупных IT-компаний со специалистами работающими, огромный порт,

Такой страннейший выбор в крупнейшем избирательном округе, где находятся много известных высших учебных заведений с известными людьми в области юриспруденции, экономики, в районе много реально больших фирм, созданных с нуля в самых разных жизненно важных областях, опыт собственников этих фирм явно бы пригодился, филиалы крупных IT-компаний со специалистами работающими, огромный порт,



Для настоящих успешных предпринимателей - не прихватизаторов советского имущества, а людей, построивших конкурентный и полезный бизнес с нуля - политика не является высшей точкой самореализации. Особенно (или даже) - украинская политика.



А что касается системы образования - там не-токсичных людей найти крайне трудно.



Так что я бы не сказал, что сильно удивлен выбором СН - примерно этого и ожидал Для настоящих успешных предпринимателей - не прихватизаторов советского имущества, а людей, построивших конкурентный и полезный бизнес с нуля - политика не является высшей точкой самореализации. Особенно (или даже) - украинская политика.А что касается системы образования - там не-токсичных людей найти крайне трудно.Так что я бы не сказал, что сильно удивлен выбором СН - примерно этого и ожидал zРадио

Повідомлень: 2560 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1678 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 14:29 freeze написав: yanyura написав: Все кандидаты от СН, как от партии, так и мажоритарщики на оффсайте СН - https://sluganarodu.ua/candidates Все кандидаты от СН, как от партии, так и мажоритарщики на оффсайте СН -



Вот по моему округу - какой-то ноунейм.



Закінчив Одеське вище професійне училище морського та туристичного сервісу за спеціальністю «Кухар судновий». Ресторатор. Меценат. Є співвласником мережі ресторанів «PIZZA&GRILL» і ресторану «SLOW PIGGY».



Кухар, полусобственник каких-то шести кафешек, из них только две точки в районе избрания.



Такой страннейший выбор в крупнейшем избирательном округе, где находятся много известных высших учебных заведений с известными людьми в области юриспруденции, экономики, в районе много реально больших фирм, созданных с нуля в самых разных жизненно важных областях, опыт собственников этих фирм явно бы пригодился, филиалы крупных IT-компаний со специалистами работающими, огромный порт,



и,.., полусобственник двух кафешек на районе и выпускник ПТУ, абсолютно ничем не известный ранее баллотируется от партии Слуга народа



Дурдом Вот по моему округу - какой-то ноунейм.Закінчив Одеське вище професійне училище морського та туристичного сервісу за спеціальністю «Кухар судновий». Ресторатор. Меценат. Є співвласником мережі ресторанів «PIZZA&GRILL» і ресторану «SLOW PIGGY».Кухар, полусобственник каких-то шести кафешек, из них только две точки в районе избрания.Такой страннейший выбор в крупнейшем избирательном округе, где находятся много известных высших учебных заведений с известными людьми в области юриспруденции, экономики, в районе много реально больших фирм, созданных с нуля в самых разных жизненно важных областях, опыт собственников этих фирм явно бы пригодился, филиалы крупных IT-компаний со специалистами работающими, огромный порт,и,.., полусобственник двух кафешек на районе и выпускник ПТУ, абсолютно ничем не известный ранее баллотируется от партии Слуга народаДурдом

Справжній "слуга народу".



В двері він ще пролазить за габаритами, той "слуга"? Справжній "слуга народу".В двері він ще пролазить за габаритами, той "слуга"? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20111 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 14:31 ЛАД написав: Повторю вопрос.

Frant написав: ...............

Чекаю відповіді від московита - яку альтернативу позиційній війні він пропонує?

Капітуляцію на умовах Московії? ...............Чекаю відповіді від московита - яку альтернативу позиційній війні він пропонує?Капітуляцію на умовах Московії?

Чекаю відповіді від повії - Ви самі на фронт збираєтесь, автомат в руки візьмете, взагалі знаєте, з якої сторони він стріляє?

Чи волієте краще на окружну? Вас там зачекалися.



P.s. Відповідь на перше питання чекаю також від Sommer"а і flyman"а.



Ответ жду также и от остальных "патриотов". Повторю вопрос.Чекаю відповіді від повії - Ви самі на фронт збираєтесь, автомат в руки візьмете, взагалі знаєте, з якої сторони він стріляє?Чи волієте краще на окружну? Вас там зачекалися.P.s. Відповідь на перше питання чекаю також від"а і"а.Ответ жду также и от остальных "патриотов".

Коли пан Лад відмовиться від українського громадянства і перебереться жити в Хабаровськ чи Владивосток? Коли пан Лад відмовиться від українського громадянства і перебереться жити в Хабаровськ чи Владивосток? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20111 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 14:33 freeze написав: airmax78 написав: Что-то пошло не так? Что-то пошло не так?



Да. Я думал новое лицо - это человек грамотный, известный, не замаранный в старой политике, чего-то достигший в жизни, а оказывается новое лицо - это человек, при упоминании которого все удивленно спрашивают - а кто это ?



Смотрю дальше выдвиженцев -

вакханалия творится с избирательным законодательством



в Киевском районе баллотируются три Баранских, два Дмитрия Танцюры, Зелинский - член партии Слуга народа и руководитель проекта в некоей партии Слуга народу-Зе,

это еще не зарегистрировали собственно от партии Слуга народа



в Приморском районе два Леонова, один замдиректора ООО Слуга народа, другой Леонов от партии Слуга народа



https://dumskaya.net/news/ataka-klonov- ... -d-100035/ Да. Я думал новое лицо - это человек грамотный, известный, не замаранный в старой политике, чего-то достигший в жизни, а оказывается новое лицо - это человек, при упоминании которого все удивленно спрашивают - а кто это ?Смотрю дальше выдвиженцев -вакханалия творится с избирательным законодательствомв Киевском районе баллотируются три Баранских, два Дмитрия Танцюры, Зелинский - член партии Слуга народа и руководитель проекта в некоей партии Слуга народу-Зе,это еще не зарегистрировали собственно от партии Слуга народав Приморском районе два Леонова, один замдиректора ООО Слуга народа, другой Леонов от партии Слуга народа



Куди не плюнь - всюди "слуги народу"! Бідний нарот, з такими "слугами" він скоро покладе зуби на полицю. Куди не плюнь - всюди "слуги народу"! Бідний нарот, з такими "слугами" він скоро покладе зуби на полицю. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20111 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 14:35 freeze написав: vladvlas написав: zРадио написав: Ну а 14-го апреля 2018-го Банковая и Грушевского поздравили американцев и французов с успешной бомбардировкой суверенного государства Сирия. И? Ну а 14-го апреля 2018-го Банковая и Грушевского поздравили американцев и французов с успешной бомбардировкой суверенного государства Сирия. И? А вот когда россияне кассетные зажигательные бомбы сбрасывали на сирийские города - не поздравили. Ай-я-яй. Обидно вашим? А вот когда россияне кассетные зажигательные бомбы сбрасывали на сирийские города - не поздравили. Ай-я-яй. Обидно вашим?



Там вроде как сепаратистов бомбили по нынешней терминологии. Или как Зеленский и Порошенко говорили повстанцев, хрен поймешь сейчас. Там вроде как сепаратистов бомбили по нынешней терминологии. Или как Зеленский и Порошенко говорили повстанцев, хрен поймешь сейчас.

Яке відношення мають московити до сирійських повстанців чи терористів? Яке відношення мають московити до сирійських повстанців чи терористів? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20111 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 14:37 ЛАД написав: mephala написав: ЛАД написав: Покупает население электричество, как известно, недешево: первые 100 кВт·ч по 90 копеек за кВт·ч, а все что свыше — по 1,68 грн за один кВт·ч. Но есть интересный нюанс: дешевой электроэнергии (не дороже 60 копеек за один кВт·ч было произведено в 2,7 раза больше, чем потребляет население. То есть, продавая электроэнергию людям по ныне действующему тарифу, два государственных предприятия ("Энергорынок" и "Энергоатом") получают прибыль, и не маленькую Покупает население электричество, как известно, недешево: первые 100 кВт·ч по 90 копеек за кВт·ч, а все что свыше — по 1,68 грн за один кВт·ч. Но есть интересный нюанс: дешевой электроэнергии (не дороже 60 копеек за один кВт·ч было произведено в 2,7 раза больше, чем потребляет население. То есть, продавая электроэнергию людям по ныне действующему тарифу, два государственных предприятия ("Энергорынок" и "Энергоатом") получают прибыль, и не маленькую

лад ви спеціально брехню розповсюджуєте в розрахунку на необізнаних читачів? чи дійсно самі нічого толком не знаєте а тільки пафосом своїм берете? лад ви спеціально брехню розповсюджуєте в розрахунку на необізнаних читачів? чи дійсно самі нічого толком не знаєте а тільки пафосом своїм берете?

Недолго музыка играла. Натура берёт своё.

Яркая иллюстрация к "добросовестности" дискуссии от Вас!



Я давал ссылку - https://vesti-ukr.com/strana/340739-ihra-sveta-kak-reforma-izmenit-tarify-na-elektrichestvo-i-tseny-na-produkty , и цитата была из неё.

Вы приводите эту цитату как мои слова, далее называете это "брехнёй", не приводя никаких доказательств такого обвинения и даже не уточняя, что именно является "брехнёй". Неужели цена 1,68 грн за один кВт·ч?

Далее обвиняете оппонента в незнании и "пафосе" и всё в порядке.



Называется - как смешать оппонента с дерьмом и опровергнуть его высказывание, ни слова не сказав по сути.

Интересно, вас этому обучили или сами освоили методику? Недолго музыка играла. Натура берёт своё.Яркая иллюстрация к "добросовестности" дискуссии от Вас!Я давал ссылку -, и цитата была из неё.Вы приводите эту цитату какслова, далее называете это "брехнёй", не приводя никаких доказательств такого обвинения и даже не уточняя, что именно является "брехнёй". Неужели цена 1,68 грн за один кВт·ч?Далее обвиняете оппонента в незнании и "пафосе" и всё в порядке.Называется - как смешать оппонента с дерьмом и опровергнуть его высказывание, ни слова не сказав по сути.Интересно, вас этому обучили или сами освоили методику?

ЛАД, я от все чекаю в новобудовi опломбування лiчильника та заключення договору з обленерго.

Вже скоро рiк, з них 1мic при Зе. Поки що без змiн.

Надiюсь, що введення енергоринку змiнить стан монополii на дистрибуцii е.е., та спростить та пришвидшить процедуру пiдключенння до електромереж не залежно вiд статусу.



Вiдтермiнування не рiк реформи на енергоринку, це замороження статус кво.

Я би не проти, щоб зайшов напр., польський TAURON ЛАД, я от все чекаю в новобудовi опломбування лiчильника та заключення договору з обленерго.Вже скоро рiк, з них 1мic при Зе. Поки що без змiн.Надiюсь, що введення енергоринку змiнить стан монополii на дистрибуцii е.е., та спростить та пришвидшить процедуру пiдключенння до електромереж не залежно вiд статусу.Вiдтермiнування не рiк реформи на енергоринку, це замороження статус кво.Я би не проти, щоб зайшов напр., польський TAURON В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15730 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 927 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 14:42





"По всем направлениям - армия, язык, вера - идет наступление. Ликвидируют децентрализацию, ликвидируют судебную систему. Ключевой реванш - это когда все бандиты Януковича сейчас приехали. При мне они носа боялись показать, сейчас они чувствуют себя хозяевами. И наша твердая и принципиальная позиция - мы будем защищать наши достижения, мы будем защищать наше государство. Не случайно вопрос Крыма находится в программе только нашей партии", - подчеркнул Порошенко."



https://censor.net.ua/news/3133768/reva ... _fotovideo Новини від Порошенка:"По всем направлениям - армия, язык, вера - идет наступление. Ликвидируют децентрализацию, ликвидируют судебную систему. Ключевой реванш - это когда все бандиты Януковича сейчас приехали. При мне они носа боялись показать, сейчас они чувствуют себя хозяевами. И наша твердая и принципиальная позиция - мы будем защищать наши достижения, мы будем защищать наше государство. Не случайно вопрос Крыма находится в программе только нашей партии", - подчеркнул Порошенко." Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20111 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 14:44 Frant написав:

Питання в тому, що вони робили для УрСр, щоб:

1)рівень життя в ній був вищий, ніж в інших "риспубліках"

2) щоб Україна залишалась Україною, а не стала Недоросією чи Малоросію

Питання в тому, що вони робили для УрСр, щоб:1)рівень життя в ній був вищий, ніж в інших "риспубліках"2) щоб Україна залишалась Україною, а не стала Недоросією чи Малоросію





1. Уровень жизни в УССР и был одним из самых высоких в СССР (самый высокий после Прибалтики).



2. Именно в составе СССР Украина сформировалась как Республика и обрела себя в исконных территориях. По уровню образования и науки стала одним из мировых лидеров. Получила широкую культурную автономию, которой не имела ни при РП, ни при РИ. Преследовалась только церковь. Но во-первых, это более позитивное явление, чем нынешнее мракобесие. А во-вторых, точно такому же религиозному преследованию подвергались и другие республики СССР.



Frant написав: До речі, ватніки і українофоби топлять саме за Недоросію/Малоросію, а не за Україну.



Тому вони ненавидять українську мову, культуру, звичаї. До речі, ватніки і українофоби топлять саме за Недоросію/Малоросію, а не за Україну.Тому вони ненавидять українську мову, культуру, звичаї.



Культура галичан - это не вся украинская культура, а лишь небольшая ее часть 1. Уровень жизни в УССР и был одним из самых высоких в СССР (самый высокий после Прибалтики).2. Именно в составе СССР Украина сформировалась как Республика и обрела себя в исконных территориях. По уровню образования и науки стала одним из мировых лидеров. Получила широкую культурную автономию, которой не имела ни при РП, ни при РИ. Преследовалась только церковь. Но во-первых, это более позитивное явление, чем нынешнее мракобесие. А во-вторых, точно такому же религиозному преследованию подвергались и другие республики СССР.Культура галичан - это не вся украинская культура, а лишь небольшая ее часть zРадио

Повідомлень: 2560 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1678 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 14:45 airmax78 написав: Я сейчас крамольную мысль скажу: может не стоит голосовать за "слугу народа"? Я сейчас крамольную мысль скажу: может не стоит голосовать за "слугу народа"?



Так я и не буду, и в первом туре президентских я не голосовал за Зеленского, я об этом еще тогда писал. Во втором туре - да, против Порошенко, был превосходный результат в итоге, как говориться объединенными усилиями достигли цели.



Правда выбор небогатый остается. Голосовать за непроходных глупо.

Слугу народа убираем, ПЕС и Оппожиття убираем.

Остается мучительный выбор - Юля, Слава и Смешко. Так я и не буду, и в первом туре президентских я не голосовал за Зеленского, я об этом еще тогда писал. Во втором туре - да, против Порошенко, был превосходный результат в итоге, как говориться объединенными усилиями достигли цели.Правда выбор небогатый остается. Голосовать за непроходных глупо.Слугу народа убираем, ПЕС и Оппожиття убираем.Остается мучительный выбор - Юля, Слава и Смешко. freeze 4 Повідомлень: 11923 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3584 раз. Подякували: 5224 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3258325932603261> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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