Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав: Такой страннейший выбор в крупнейшем избирательном округе, где находятся много известных высших учебных заведений с известными людьми в области юриспруденции, экономики, в районе много реально больших фирм, созданных с нуля в самых разных жизненно важных областях, опыт собственников этих фирм явно бы пригодился, филиалы крупных IT-компаний со специалистами работающими, огромный порт,
Для настоящих успешных предпринимателей - не прихватизаторов советского имущества, а людей, построивших конкурентный и полезный бизнес с нуля - политика не является высшей точкой самореализации. Особенно (или даже) - украинская политика.
А что касается системы образования - там не-токсичных людей найти крайне трудно.
Так что я бы не сказал, что сильно удивлен выбором СН - примерно этого и ожидал
Закінчив Одеське вище професійне училище морського та туристичного сервісу за спеціальністю «Кухар судновий». Ресторатор. Меценат. Є співвласником мережі ресторанів «PIZZA&GRILL» і ресторану «SLOW PIGGY».
Кухар, полусобственник каких-то шести кафешек, из них только две точки в районе избрания.
Такой страннейший выбор в крупнейшем избирательном округе, где находятся много известных высших учебных заведений с известными людьми в области юриспруденции, экономики, в районе много реально больших фирм, созданных с нуля в самых разных жизненно важных областях, опыт собственников этих фирм явно бы пригодился, филиалы крупных IT-компаний со специалистами работающими, огромный порт,
и,.., полусобственник двух кафешек на районе и выпускник ПТУ, абсолютно ничем не известный ранее баллотируется от партии Слуга народа
Дурдом
Справжній "слуга народу".
В двері він ще пролазить за габаритами, той "слуга"?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Да. Я думал новое лицо - это человек грамотный, известный, не замаранный в старой политике, чего-то достигший в жизни, а оказывается новое лицо - это человек, при упоминании которого все удивленно спрашивают - а кто это ?
Смотрю дальше выдвиженцев - вакханалия творится с избирательным законодательством
в Киевском районе баллотируются три Баранских, два Дмитрия Танцюры, Зелинский - член партии Слуга народа и руководитель проекта в некоей партии Слуга народу-Зе, это еще не зарегистрировали собственно от партии Слуга народа
в Приморском районе два Леонова, один замдиректора ООО Слуга народа, другой Леонов от партии Слуга народа
ЛАД написав:Покупает население электричество, как известно, недешево: первые 100 кВт·ч по 90 копеек за кВт·ч, а все что свыше — по 1,68 грн за один кВт·ч. Но есть интересный нюанс: дешевой электроэнергии (не дороже 60 копеек за один кВт·ч было произведено в 2,7 раза больше, чем потребляет население. То есть, продавая электроэнергию людям по ныне действующему тарифу, два государственных предприятия ("Энергорынок" и "Энергоатом") получают прибыль, и не маленькую
лад ви спеціально брехню розповсюджуєте в розрахунку на необізнаних читачів? чи дійсно самі нічого толком не знаєте а тільки пафосом своїм берете?
Недолго музыка играла. Натура берёт своё. Яркая иллюстрация к "добросовестности" дискуссии от Вас!
Называется - как смешать оппонента с дерьмом и опровергнуть его высказывание, ни слова не сказав по сути. Интересно, вас этому обучили или сами освоили методику?
ЛАД, я от все чекаю в новобудовi опломбування лiчильника та заключення договору з обленерго. Вже скоро рiк, з них 1мic при Зе. Поки що без змiн. Надiюсь, що введення енергоринку змiнить стан монополii на дистрибуцii е.е., та спростить та пришвидшить процедуру пiдключенння до електромереж не залежно вiд статусу.
Вiдтермiнування не рiк реформи на енергоринку, це замороження статус кво. Я би не проти, щоб зайшов напр., польський TAURON
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
"По всем направлениям - армия, язык, вера - идет наступление. Ликвидируют децентрализацию, ликвидируют судебную систему. Ключевой реванш - это когда все бандиты Януковича сейчас приехали. При мне они носа боялись показать, сейчас они чувствуют себя хозяевами. И наша твердая и принципиальная позиция - мы будем защищать наши достижения, мы будем защищать наше государство. Не случайно вопрос Крыма находится в программе только нашей партии", - подчеркнул Порошенко."
Frant написав: Питання в тому, що вони робили для УрСр, щоб: 1)рівень життя в ній був вищий, ніж в інших "риспубліках" 2) щоб Україна залишалась Україною, а не стала Недоросією чи Малоросію
1. Уровень жизни в УССР и был одним из самых высоких в СССР (самый высокий после Прибалтики).
2. Именно в составе СССР Украина сформировалась как Республика и обрела себя в исконных территориях. По уровню образования и науки стала одним из мировых лидеров. Получила широкую культурную автономию, которой не имела ни при РП, ни при РИ. Преследовалась только церковь. Но во-первых, это более позитивное явление, чем нынешнее мракобесие. А во-вторых, точно такому же религиозному преследованию подвергались и другие республики СССР.
Frant написав:До речі, ватніки і українофоби топлять саме за Недоросію/Малоросію, а не за Україну.
Тому вони ненавидять українську мову, культуру, звичаї.
Культура галичан - это не вся украинская культура, а лишь небольшая ее часть
airmax78 написав:Я сейчас крамольную мысль скажу: может не стоит голосовать за "слугу народа"?
Так я и не буду, и в первом туре президентских я не голосовал за Зеленского, я об этом еще тогда писал. Во втором туре - да, против Порошенко, был превосходный результат в итоге, как говориться объединенными усилиями достигли цели.
Правда выбор небогатый остается. Голосовать за непроходных глупо. Слугу народа убираем, ПЕС и Оппожиття убираем. Остается мучительный выбор - Юля, Слава и Смешко.