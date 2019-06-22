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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3258325932603261 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7 5 144 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 21% 30 Громадянська позиція 5% 7 Європейська Солідарність 28% 40 Опозиційна платформа - За життя 6% 8 Опозиційний блок 3% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 5% 7 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 26% 37 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 5 Всього голосів : 144 Додано: Нед 23 чер, 2019 14:47 mephala написав: ЛАД написав: Спасибо за ответы: viewtopic.php?p=4689298#p4689298 , viewtopic.php?p=4689302#p4689302 .



mephala написав: --------------------------------------

ЛАД

Обмен мнениями может приводить к разным результатам.

1. Прояснение позиций сторон.

2. Сближение позиций в результате обсуждения.

3. приход к более-менее согласованному мнению/решению.

3 вариант самый хороший.

Но для этого нужна доброжелательная и добросовестная дискуссия.

Первое у нас с Вами, вроде, получилось. Второе не очень.

Я в ответах эти моменты отметил. Вы достаточно много приписываете мне неизвестно откуда взятые взгляды и/или передёргиваете. А потом спорите совсем не со мной.

Я, вроде, такого не допускал.

Так что об ослеплении не ко мне. Попробуйте всё же разобраться в себе.

--------------------------------------

якщо б ви писали більш конкретно а не розмитими фразами то мені не потрібно було б і здогадуватися що ви мали на увазі. а то я ще потім і винуватий що пересмикую або вигадую. "гарна" у вас позиція.

А з приводу останньої фрази - корона як там? Не заважає? --------------------------------------Обмен мнениями может приводить к разным результатам.1. Прояснение позиций сторон.2. Сближение позиций в результате обсуждения.3. приход к более-менее согласованному мнению/решению.3 вариант самый хороший.Но для этого нужна доброжелательная и добросовестная дискуссия.Первое у нас с Вами, вроде, получилось. Второе не очень.Я в ответах эти моменты отметил. Вы достаточно много приписываете мне неизвестно откуда взятые взгляды и/или передёргиваете. А потом спорите совсем не со мной.Я, вроде, такого не допускал.Так что об ослеплении не ко мне. Попробуйте всё же разобраться в себе.--------------------------------------якщо б ви писали більш конкретно а не розмитими фразами то мені не потрібно було б і здогадуватися що ви мали на увазі. а то я ще потім і винуватий що пересмикую або вигадую. "гарна" у вас позиція.А з приводу останньої фрази - корона як там? Не заважає?

1. Я писал достаточно понятно - для человека, кот. хочет понимать собеседника, а не доказать, что собеседник враг или, как минимум, недалёкий человек.



Но если Вам надо объяснять, "що мали на увазі фразою "Деиндустриализация страны продолжается уже почти 30 лет", чего не отрицает никто.



Если мою фразу А вот попытки заставить всех говорить по-украински, в т.ч. и через законы, встречаются регулярно. Такие призывы часто слышны даже на форуме (в т.ч. и от Вас, хотя сами пишете по-русски).

Вы восприняли как упрёк:

мдааа. російськомовні я дивлюся ввічливість сприймають за слабкість. все як завжди.

перейдемо значить на українську щоб у вас не складалося хибне враження.

и перешли на украинский, кот., простите, для Вас явно не родной - пишете Вы на нём хуже, чем на русском.



Если Вы каким-то образом "увидели" у меня, что

0,57% білорусів це так собі - пилюка на узбіччі?

и не понимаете разницу между 230 тыс. белоруссов (причём, неизвестно, у скольких из них родной язык русский) и миллионах 20 русскоязычных. Вы, правда, постоянно подчёркиваете цифру 17% (что тоже около 7 млн чел.), не обращая внимания, что я больше говорю не о русских по национальности, а именно о русскоязычных, кот. очень много независимо от этнической принадлежности. Кстати, очень интересно, куда Вы отнесёте детей от смешанных браков, кот. у нас очень много.



И ещё много всяких "если".



2. Корона мне "не заважає". А Вам?

Вы написали: "Так что это еще нужно разобраться кто чем ослеплен". Но чем ослеплены Вы, вполне очевидно. А вот моё "ослепление" Вы нигде не показали, не прибегая к передёргиваниям и искажениям моих слов.



3. Простите, но от всяких франтов, соммеров и пр. Вы отличаетесь только большей сдержанностью и воспитанностью. Но к сожалению, не добросовестностью дискуссии.

Ну что ж, хорошо хоть так.

Уже писал, что не вижу смысла в таком продолжении обсуждения.

Спасибо за достаточно спокойный разговор, простите, что отобрал Ваше время, дальше продолжать не буду. Спасибо за ответы: viewtopic.php?p=4689238#p4689238 1. Я писал достаточно понятно - для человека, кот. хочет понимать собеседника, а не доказать, что собеседник враг или, как минимум, недалёкий человек.Но если Вам надо объяснять, "що мали на увазі фразою "Деиндустриализация страны продолжается уже почти 30 лет", чего не отрицает никто.Если мою фразуВы восприняли как упрёк:и перешли на украинский, кот., простите, для Вас явно не родной - пишете Вы на нём хуже, чем на русском.Если Вы каким-то образом "увидели" у меня, чтои не понимаете разницу междубелоруссов (причём, неизвестно, у скольких из них родной язык русский) ирусскоязычных. Вы, правда, постоянно подчёркиваете цифру 17% (что тоже около 7 млн чел.), не обращая внимания, что я больше говорю не о русских по национальности, а именно о русскоязычных, кот. очень много независимо от этнической принадлежности. Кстати, очень интересно, куда Вы отнесёте детей от смешанных браков, кот. у нас очень много.И ещё много всяких "если".2. Корона мне "не заважає". А Вам?Вы написали: "Так что это еще нужно разобраться кто чем ослеплен". Но чем ослеплены Вы, вполне очевидно. А вот моё "ослепление" Вы нигде не показали, не прибегая к передёргиваниям и искажениям моих слов.3. Простите, но от всяких франтов, соммеров и пр. Вы отличаетесь только большей сдержанностью и воспитанностью. Но к сожалению, не добросовестностью дискуссии.Ну что ж, хорошо хоть так.Уже писал, что не вижу смысла впродолжении обсуждения.Спасибо за достаточно спокойный разговор, простите, что отобрал Ваше время, дальше продолжать не буду.

так зрозуміло що не будете продовжувати спілкування. у вас же манія величі.

за мене все вирішили. які тільки ярлики мені навішали. як тільки не обзивали. і з гордо піднятою головою пішли далі. ну йдіть далі. виховання у вас явно бракує.



ЗІ

але ви так і не спромоглися ндати відповідь стосовно вкраденого гаманця ЗІале ви так і не спромоглися ндати відповідь стосовно вкраденого гаманця

Ещё один пример классических методик!

Приписать человеку что-то отрицательное в глазах "широких масс" - в данном случае "манію величі". Оснований нет, но кому нужны основания!

Дальше притвориться бедным, несчастным и несправедливо обиженным - "за мене все вирішили. які тільки ярлики мені навішали. як тільки не обзивали." Опять же, то что ни одного "ярлыка" не найдётся, это не важно.

А дальше вдогонку ещё мазнуть какой-нибудь грязью - "виховання у вас явно бракує" , и всё - дело сделано!



Что хорошо, для такой дискуссии не надо ни знаний, ни затрат времени для поиска хоть каких-то доказательств, работает методика.

Продолжайте и дальше!

Желаю успехов на этом поприще! Ещё один пример классических методик!Приписать человеку что-то отрицательное в глазах "широких масс" - в данном случае "манію величі". Оснований нет, но кому нужны основания!Дальше притвориться бедным, несчастным и несправедливо обиженным - "за мене все вирішили. які тільки ярлики мені навішали. як тільки не обзивали." Опять же, то что ни одного "ярлыка" не найдётся, это не важно.А дальше вдогонку ещё мазнуть какой-нибудь грязью - "виховання у вас явно бракує" , и всё - дело сделано!Что хорошо, для такой дискуссии не надо ни знаний, ни затрат времени для поиска хоть каких-то доказательств, работает методика.Продолжайте и дальше!Желаю успехов на этом поприще!

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13458 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4219 раз. Подякували: 3874 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 14:50 freeze написав: airmax78 написав: Я сейчас крамольную мысль скажу: может не стоит голосовать за "слугу народа"? Я сейчас крамольную мысль скажу: может не стоит голосовать за "слугу народа"?



Так я и не буду, и в первом туре президентских я не голосовал за Зеленского, я об этом еще тогда писал. Во втором туре - да, против Порошенко, был превосходный результат в итоге, как говориться объединенными усилиями достигли цели.



Правда выбор небогатый остается. Голосовать за непроходных глупо.

Слугу народа убираем, ПЕС и Оппожиття убираем.

Остается мучительный выбор - Юля, Слава и Смешко. Так я и не буду, и в первом туре президентских я не голосовал за Зеленского, я об этом еще тогда писал. Во втором туре - да, против Порошенко, был превосходный результат в итоге, как говориться объединенными усилиями достигли цели.Правда выбор небогатый остается. Голосовать за непроходных глупо.Слугу народа убираем, ПЕС и Оппожиття убираем.Остается мучительный выбор - Юля, Слава и Смешко.

Смеш вряд ли проходной, даже если пройдёт что он сможет сделать со своими 3мя депутатами? Голосовать нужно за оппозицию, потому что без оппозиции Зе превратится в Чивокуню. Абсолютная власть и зона комфорта развращают. Зачем напрягаться когда деньги сами лезут в руки? Имхо ЮВТ в оппозиции выглядела бы логичнее, у них с Зе одно электоральное поле, через год можно начинать ловить разочаровавшихся в Зе в свой лагерь. Смеш вряд ли проходной, даже если пройдёт что он сможет сделать со своими 3мя депутатами? Голосовать нужно за оппозицию, потому что без оппозиции Зе превратится в Чивокуню. Абсолютная власть и зона комфорта развращают. Зачем напрягаться когда деньги сами лезут в руки? Имхо ЮВТ в оппозиции выглядела бы логичнее, у них с Зе одно электоральное поле, через год можно начинать ловить разочаровавшихся в Зе в свой лагерь. vitaliian

Повідомлень: 2302 З нами з: 06.04.16 Подякував: 657 раз. Подякували: 724 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3258325932603261 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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