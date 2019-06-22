mephala написав:ЛАД написав:Спасибо за ответы: viewtopic.php?p=4689238#p4689238, viewtopic.php?p=4689298#p4689298, viewtopic.php?p=4689302#p4689302.mephala написав:--------------------------------------
ЛАД
Обмен мнениями может приводить к разным результатам.
1. Прояснение позиций сторон.
2. Сближение позиций в результате обсуждения.
3. приход к более-менее согласованному мнению/решению.
3 вариант самый хороший.
Но для этого нужна доброжелательная и добросовестная дискуссия.
Первое у нас с Вами, вроде, получилось. Второе не очень.
Я в ответах эти моменты отметил. Вы достаточно много приписываете мне неизвестно откуда взятые взгляды и/или передёргиваете. А потом спорите совсем не со мной.
Я, вроде, такого не допускал.
Так что об ослеплении не ко мне. Попробуйте всё же разобраться в себе.
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якщо б ви писали більш конкретно а не розмитими фразами то мені не потрібно було б і здогадуватися що ви мали на увазі. а то я ще потім і винуватий що пересмикую або вигадую. "гарна" у вас позиція.
А з приводу останньої фрази - корона як там? Не заважає?
1. Я писал достаточно понятно - для человека, кот. хочет понимать собеседника, а не доказать, что собеседник враг или, как минимум, недалёкий человек.
Но если Вам надо объяснять, "що мали на увазі фразою "Деиндустриализация страны продолжается уже почти 30 лет", чего не отрицает никто.
Если мою фразуА вот попытки заставить всех говорить по-украински, в т.ч. и через законы, встречаются регулярно. Такие призывы часто слышны даже на форуме (в т.ч. и от Вас, хотя сами пишете по-русски).
Вы восприняли как упрёк:мдааа. російськомовні я дивлюся ввічливість сприймають за слабкість. все як завжди.
перейдемо значить на українську щоб у вас не складалося хибне враження.
и перешли на украинский, кот., простите, для Вас явно не родной - пишете Вы на нём хуже, чем на русском.
Если Вы каким-то образом "увидели" у меня, что0,57% білорусів це так собі - пилюка на узбіччі?
и не понимаете разницу между 230 тыс. белоруссов (причём, неизвестно, у скольких из них родной язык русский) и миллионах 20 русскоязычных. Вы, правда, постоянно подчёркиваете цифру 17% (что тоже около 7 млн чел.), не обращая внимания, что я больше говорю не о русских по национальности, а именно о русскоязычных, кот. очень много независимо от этнической принадлежности. Кстати, очень интересно, куда Вы отнесёте детей от смешанных браков, кот. у нас очень много.
И ещё много всяких "если".
2. Корона мне "не заважає". А Вам?
Вы написали: "Так что это еще нужно разобраться кто чем ослеплен". Но чем ослеплены Вы, вполне очевидно. А вот моё "ослепление" Вы нигде не показали, не прибегая к передёргиваниям и искажениям моих слов.
3. Простите, но от всяких франтов, соммеров и пр. Вы отличаетесь только большей сдержанностью и воспитанностью. Но к сожалению, не добросовестностью дискуссии.
Ну что ж, хорошо хоть так.
Уже писал, что не вижу смысла в таком продолжении обсуждения.
Спасибо за достаточно спокойный разговор, простите, что отобрал Ваше время, дальше продолжать не буду.
так зрозуміло що не будете продовжувати спілкування. у вас же манія величі.
за мене все вирішили. які тільки ярлики мені навішали. як тільки не обзивали. і з гордо піднятою головою пішли далі. ну йдіть далі. виховання у вас явно бракує.
ЗІ
але ви так і не спромоглися ндати відповідь стосовно вкраденого гаманця
Ещё один пример классических методик!
Приписать человеку что-то отрицательное в глазах "широких масс" - в данном случае "манію величі". Оснований нет, но кому нужны основания!
Дальше притвориться бедным, несчастным и несправедливо обиженным - "за мене все вирішили. які тільки ярлики мені навішали. як тільки не обзивали." Опять же, то что ни одного "ярлыка" не найдётся, это не важно.
А дальше вдогонку ещё мазнуть какой-нибудь грязью - "виховання у вас явно бракує" , и всё - дело сделано!
Что хорошо, для такой дискуссии не надо ни знаний, ни затрат времени для поиска хоть каких-то доказательств, работает методика.
Продолжайте и дальше!
Желаю успехов на этом поприще!