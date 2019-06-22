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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 32593260326132623263> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7 5 144 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 21% 30 Громадянська позиція 5% 7 Європейська Солідарність 28% 40 Опозиційна платформа - За життя 6% 8 Опозиційний блок 3% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 5% 7 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 26% 37 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 5 Всього голосів : 144 Додано: Нед 23 чер, 2019 14:50 freeze написав: airmax78 написав: Я сейчас крамольную мысль скажу: может не стоит голосовать за "слугу народа"? Я сейчас крамольную мысль скажу: может не стоит голосовать за "слугу народа"?



Так я и не буду, и в первом туре президентских я не голосовал за Зеленского, я об этом еще тогда писал. Во втором туре - да, против Порошенко, был превосходный результат в итоге, как говориться объединенными усилиями достигли цели.



Правда выбор небогатый остается. Голосовать за непроходных глупо.

Слугу народа убираем, ПЕС и Оппожиття убираем.

Остается мучительный выбор - Юля, Слава и Смешко. Так я и не буду, и в первом туре президентских я не голосовал за Зеленского, я об этом еще тогда писал. Во втором туре - да, против Порошенко, был превосходный результат в итоге, как говориться объединенными усилиями достигли цели.Правда выбор небогатый остается. Голосовать за непроходных глупо.Слугу народа убираем, ПЕС и Оппожиття убираем.Остается мучительный выбор - Юля, Слава и Смешко.

Смеш вряд ли проходной, даже если пройдёт что он сможет сделать со своими 3мя депутатами? Голосовать нужно за оппозицию, потому что без оппозиции Зе превратится в Чивокуню. Абсолютная власть и зона комфорта развращают. Зачем напрягаться когда деньги сами лезут в руки?



ЮВТ в оппозиции выглядела бы логичнее, у них с Зе одно электоральное поле, через год можно начинать ловить разочаровавшихся в Зе в свой лагерь, иначе их словит оппоблок. Думаю она к этому придёт после парламентских, пока рейтинг Зе высок выгоднее дружить, когда начнёт падать будет выгоднее критиковать. Смеш вряд ли проходной, даже если пройдёт что он сможет сделать со своими 3мя депутатами? Голосовать нужно за оппозицию, потому что без оппозиции Зе превратится в Чивокуню. Абсолютная власть и зона комфорта развращают. Зачем напрягаться когда деньги сами лезут в руки?ЮВТ в оппозиции выглядела бы логичнее, у них с Зе одно электоральное поле, через год можно начинать ловить разочаровавшихся в Зе в свой лагерь, иначе их словит оппоблок. Думаю она к этому придёт после парламентских, пока рейтинг Зе высок выгоднее дружить, когда начнёт падать будет выгоднее критиковать. Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 23 чер, 2019 14:57, всього редагувалось 1 раз. vitaliian

Повідомлень: 2307 З нами з: 06.04.16 Подякував: 658 раз. Подякували: 724 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 14:55 freeze написав: airmax78 написав: Я сейчас крамольную мысль скажу: может не стоит голосовать за "слугу народа"? Я сейчас крамольную мысль скажу: может не стоит голосовать за "слугу народа"?



Так я и не буду, и в первом туре президентских я не голосовал за Зеленского, я об этом еще тогда писал. Во втором туре - да, против Порошенко, был превосходный результат в итоге, как говориться объединенными усилиями достигли цели.



Правда выбор небогатый остается. Голосовать за непроходных глупо.

Слугу народа убираем, ПЕС и Оппожиття убираем.

Остается мучительный выбор - Юля, Слава и Смешко. Так я и не буду, и в первом туре президентских я не голосовал за Зеленского, я об этом еще тогда писал. Во втором туре - да, против Порошенко, был превосходный результат в итоге, как говориться объединенными усилиями достигли цели.Правда выбор небогатый остается. Голосовать за непроходных глупо.Слугу народа убираем, ПЕС и Оппожиття убираем.Остается мучительный выбор - Юля, Слава и Смешко.

Слава - это кто? Слава - это кто? BIGor

Повідомлень: 3000 З нами з: 19.09.10 Подякував: 491 раз. Подякували: 626 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 14:56 freeze написав: yanyura написав: Все кандидаты от СН, как от партии, так и мажоритарщики на оффсайте СН - https://sluganarodu.ua/candidates Все кандидаты от СН, как от партии, так и мажоритарщики на оффсайте СН -



Вот по моему округу - какой-то ноунейм.



Закінчив Одеське вище професійне училище морського та туристичного сервісу за спеціальністю «Кухар судновий». Ресторатор. Меценат. Є співвласником мережі ресторанів «PIZZA&GRILL» і ресторану «SLOW PIGGY».



Кухар, полусобственник каких-то шести кафешек, из них только две точки в районе избрания.



Такой страннейший выбор в крупнейшем избирательном округе, где находятся много известных высших учебных заведений с известными людьми в области юриспруденции, экономики, в районе много реально больших фирм, созданных с нуля в самых разных жизненно важных областях, опыт собственников этих фирм явно бы пригодился, филиалы крупных IT-компаний со специалистами работающими, огромный порт,



и,.., полусобственник двух кафешек на районе и выпускник ПТУ, абсолютно ничем не известный ранее баллотируется от партии Слуга народа



Дурдом Вот по моему округу - какой-то ноунейм.Закінчив Одеське вище професійне училище морського та туристичного сервісу за спеціальністю «Кухар судновий». Ресторатор. Меценат. Є співвласником мережі ресторанів «PIZZA&GRILL» і ресторану «SLOW PIGGY».Кухар, полусобственник каких-то шести кафешек, из них только две точки в районе избрания.Такой страннейший выбор в крупнейшем избирательном округе, где находятся много известных высших учебных заведений с известными людьми в области юриспруденции, экономики, в районе много реально больших фирм, созданных с нуля в самых разных жизненно важных областях, опыт собственников этих фирм явно бы пригодился, филиалы крупных IT-компаний со специалистами работающими, огромный порт,и,.., полусобственник двух кафешек на районе и выпускник ПТУ, абсолютно ничем не известный ранее баллотируется от партии Слуга народаДурдом

Ну вы как маленький.



У известных самодостаточных людей есть главное - опыт, и любой поданный от СН законопроект они будут "обсасывать" со всех сторон, если увидят нестыковки, ухудшения, могут и не проголосовать "за".

А у малоизвесных, "полусобственников", этого нет, тем более на волне эйфории - "вчера я был никто, а сейчас депутат ВР", проголосуют за любой, особенно не вникая в его суть, особенно экономические - ни опыта, ни соотв. образования, поэтому практически 100% "за".



Зеленскому сейчас очень нужна именно "восторженная толпа" малоизвестных, чтобы его законопроекты проходили "на ура", без каких-либо задержек.



Имхо. Ну вы как маленький.У известных самодостаточных людей есть главное - опыт, и любой поданный от СН законопроект они будут "обсасывать" со всех сторон, если увидят нестыковки, ухудшения, могут и не проголосовать "за".А у малоизвесных, "полусобственников", этого нет, тем более на волне эйфории - "вчера я был никто, а сейчас депутат ВР", проголосуют за любой, особенно не вникая в его суть, особенно экономические - ни опыта, ни соотв. образования, поэтому практически 100% "за".Зеленскому сейчас очень нужна именно "восторженная толпа" малоизвестных, чтобы его законопроекты проходили "на ура", без каких-либо задержек.Имхо. yanyura Повідомлень: 4710 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1199 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 14:57 zРадио написав: Frant написав:

Питання в тому, що вони робили для УрСр, щоб:

1)рівень життя в ній був вищий, ніж в інших "риспубліках"

2) щоб Україна залишалась Україною, а не стала Недоросією чи Малоросію

Питання в тому, що вони робили для УрСр, щоб:1)рівень життя в ній був вищий, ніж в інших "риспубліках"2) щоб Україна залишалась Україною, а не стала Недоросією чи Малоросію





1. Уровень жизни в УССР и был одним из самых высоких в СССР (самый высокий после Прибалтики).



2. Именно в составе СССР Украина сформировалась как Республика и обрела себя в исконных территориях. По уровню образования и науки стала одним из мировых лидеров. Получила широкую культурную автономию, которой не имела ни при РП, ни при РИ. Преследовалась только церковь. Но во-первых, это более позитивное явление, чем нынешнее мракобесие. А во-вторых, точно такому же религиозному преследованию подвергались и другие республики СССР.



Frant написав: До речі, ватніки і українофоби топлять саме за Недоросію/Малоросію, а не за Україну.



Тому вони ненавидять українську мову, культуру, звичаї. До речі, ватніки і українофоби топлять саме за Недоросію/Малоросію, а не за Україну.Тому вони ненавидять українську мову, культуру, звичаї.



Культура галичан - это не вся украинская культура, а лишь небольшая ее часть 1. Уровень жизни в УССР и был одним из самых высоких в СССР (самый высокий после Прибалтики).2. Именно в составе СССР Украина сформировалась как Республика и обрела себя в исконных территориях. По уровню образования и науки стала одним из мировых лидеров. Получила широкую культурную автономию, которой не имела ни при РП, ни при РИ. Преследовалась только церковь. Но во-первых, это более позитивное явление, чем нынешнее мракобесие. А во-вторых, точно такому же религиозному преследованию подвергались и другие республики СССР.Культура галичан - это не вся украинская культура, а лишь небольшая ее часть

зрадiо,

сучасна укр.мова побудована на полтавському дiалектi, як i культура.

так що не тре моськовських штампiв розповсюджувати про засилля бiндер зрадiо,сучасна укр.мова побудована на полтавському дiалектi, як i культура.так що не тре моськовських штампiв розповсюджувати про засилля бiндер Востаннє редагувалось flyman в Нед 23 чер, 2019 14:58, всього редагувалось 1 раз. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15732 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 927 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 14:58 BIGor написав: freeze написав: airmax78 написав: Я сейчас крамольную мысль скажу: может не стоит голосовать за "слугу народа"? Я сейчас крамольную мысль скажу: может не стоит голосовать за "слугу народа"?



Так я и не буду, и в первом туре президентских я не голосовал за Зеленского, я об этом еще тогда писал. Во втором туре - да, против Порошенко, был превосходный результат в итоге, как говориться объединенными усилиями достигли цели.



Правда выбор небогатый остается. Голосовать за непроходных глупо.

Слугу народа убираем, ПЕС и Оппожиття убираем.

Остается мучительный выбор - Юля, Слава и Смешко. Так я и не буду, и в первом туре президентских я не голосовал за Зеленского, я об этом еще тогда писал. Во втором туре - да, против Порошенко, был превосходный результат в итоге, как говориться объединенными усилиями достигли цели.Правда выбор небогатый остается. Голосовать за непроходных глупо.Слугу народа убираем, ПЕС и Оппожиття убираем.Остается мучительный выбор - Юля, Слава и Смешко.

Слава - это кто? Слава - это кто?

Картавый голос со Львова. Картавый голос со Львова. vitaliian

Повідомлень: 2307 З нами з: 06.04.16 Подякував: 658 раз. Подякували: 724 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 14:59 vitaliian написав: Смеш вряд ли проходной, даже если пройдёт что он сможет сделать со своими 3мя депутатами? Голосовать нужно за оппозицию, потому что без оппозиции Зе превратится в Чивокуню. Абсолютная власть и зона комфорта развращают. Зачем напрягаться когда деньги сами лезут в руки? Имхо ЮВТ в оппозиции выглядела бы логичнее, у них с Зе одно электоральное поле, через год можно начинать ловить разочаровавшихся в Зе в свой лагерь, иначе их словит оппоблок. Смеш вряд ли проходной, даже если пройдёт что он сможет сделать со своими 3мя депутатами? Голосовать нужно за оппозицию, потому что без оппозиции Зе превратится в Чивокуню. Абсолютная власть и зона комфорта развращают. Зачем напрягаться когда деньги сами лезут в руки? Имхо ЮВТ в оппозиции выглядела бы логичнее, у них с Зе одно электоральное поле, через год можно начинать ловить разочаровавшихся в Зе в свой лагерь, иначе их словит оппоблок.



Есть логика в том, о чем вы говорите. Но вот для Порошенко Тимошенко оппозицией фактически не была! Она поддерживала 95% его законодательных инициатив, в том числе часть коррупционных.



Будет ли она противовесом Зеленскому? Не знаю, но верится уже слабо Есть логика в том, о чем вы говорите. Но вот для Порошенко Тимошенко оппозицией фактически не была! Она поддерживала 95% его законодательных инициатив, в том числе часть коррупционных.Будет ли она противовесом Зеленскому? Не знаю, но верится уже слабо zРадио

Повідомлень: 2566 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1678 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 15:01 zРадио написав: vitaliian написав: Смеш вряд ли проходной, даже если пройдёт что он сможет сделать со своими 3мя депутатами? Голосовать нужно за оппозицию, потому что без оппозиции Зе превратится в Чивокуню. Абсолютная власть и зона комфорта развращают. Зачем напрягаться когда деньги сами лезут в руки? Имхо ЮВТ в оппозиции выглядела бы логичнее, у них с Зе одно электоральное поле, через год можно начинать ловить разочаровавшихся в Зе в свой лагерь, иначе их словит оппоблок. Смеш вряд ли проходной, даже если пройдёт что он сможет сделать со своими 3мя депутатами? Голосовать нужно за оппозицию, потому что без оппозиции Зе превратится в Чивокуню. Абсолютная власть и зона комфорта развращают. Зачем напрягаться когда деньги сами лезут в руки? Имхо ЮВТ в оппозиции выглядела бы логичнее, у них с Зе одно электоральное поле, через год можно начинать ловить разочаровавшихся в Зе в свой лагерь, иначе их словит оппоблок.



Есть логика в том, о чем вы говорите. Но вот для Порошенко Тимошенко оппозицией фактически не была! Она поддерживала 95% его законодательных инициатив, в том числе часть коррупционных.



Будет ли она противовесом Зеленскому? Не знаю, но верится уже слабо Есть логика в том, о чем вы говорите. Но вот для Порошенко Тимошенко оппозицией фактически не была! Она поддерживала 95% его законодательных инициатив, в том числе часть коррупционных.Будет ли она противовесом Зеленскому? Не знаю, но верится уже слабо

у ПАП не было оппозиции поэтому выиграла сила не представленная во власти. Громко ПАПа критиковал только Миха и Беня. По-тихому ненавидел Аваков. Собственно поэтому при ПАП страна окончательно скатилась в деградацию и подмену понятий. Вместо европейского образа жизни всем навязали беззаконие, феодализм и право сильного. у ПАП не было оппозиции поэтому выиграла сила не представленная во власти. Громко ПАПа критиковал только Миха и Беня. По-тихому ненавидел Аваков. Собственно поэтому при ПАП страна окончательно скатилась в деградацию и подмену понятий. Вместо европейского образа жизни всем навязали беззаконие, феодализм и право сильного. Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 23 чер, 2019 15:11, всього редагувалось 2 разів. vitaliian

Повідомлень: 2307 З нами з: 06.04.16 Подякував: 658 раз. Подякували: 724 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 15:01 Frant написав: Новини від Порошенка:





"По всем направлениям - армия, язык, вера - идет наступление. Ликвидируют децентрализацию, ликвидируют судебную систему. Ключевой реванш - это когда все бандиты Януковича сейчас приехали. При мне они носа боялись показать, сейчас они чувствуют себя хозяевами. И наша твердая и принципиальная позиция - мы будем защищать наши достижения, мы будем защищать наше государство. Не случайно вопрос Крыма находится в программе только нашей партии", - подчеркнул Порошенко."



https://censor.net.ua/news/3133768/reva ... _fotovideo Новини від Порошенка:"По всем направлениям - армия, язык, вера - идет наступление. Ликвидируют децентрализацию, ликвидируют судебную систему. Ключевой реванш - это когда все бандиты Януковича сейчас приехали. При мне они носа боялись показать, сейчас они чувствуют себя хозяевами. И наша твердая и принципиальная позиция - мы будем защищать наши достижения, мы будем защищать наше государство. Не случайно вопрос Крыма находится в программе только нашей партии", - подчеркнул Порошенко."



не пистел бы петя...

забыл, видимо, про партнёра татарского

это то, шо сразу на ум приходит не пистел бы петя...забыл, видимо, про партнёра татарскогоэто то, шо сразу на ум приходит Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Нед 23 чер, 2019 15:03, всього редагувалось 1 раз. 19yuriy91 Повідомлень: 2071 З нами з: 15.09.12 Подякував: 213 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 15:02 vitaliian написав: BIGor написав: freeze написав: Так я и не буду, и в первом туре президентских я не голосовал за Зеленского, я об этом еще тогда писал. Во втором туре - да, против Порошенко, был превосходный результат в итоге, как говориться объединенными усилиями достигли цели.



Правда выбор небогатый остается. Голосовать за непроходных глупо.

Слугу народа убираем, ПЕС и Оппожиття убираем.

Остается мучительный выбор - Юля, Слава и Смешко. Так я и не буду, и в первом туре президентских я не голосовал за Зеленского, я об этом еще тогда писал. Во втором туре - да, против Порошенко, был превосходный результат в итоге, как говориться объединенными усилиями достигли цели.Правда выбор небогатый остается. Голосовать за непроходных глупо.Слугу народа убираем, ПЕС и Оппожиття убираем.Остается мучительный выбор - Юля, Слава и Смешко.

Слава - это кто? Слава - это кто?

Картавый голос со Львова. Картавый голос со Львова.

Так же партия Голос - техническая партия в пользу ПЕСа. Сваяли типа "молодежную" партию что бы забрать у "Слуги Народа" часть электората. Так же партия Голос - техническая партия в пользу ПЕСа. Сваяли типа "молодежную" партию что бы забрать у "Слуги Народа" часть электората. BIGor

Повідомлень: 3000 З нами з: 19.09.10 Подякував: 491 раз. Подякували: 626 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 15:06 Frant написав: ЛАД написав: Frant написав: Знову питання на питання!



зРадіо, я чекаю відповіді: що зробив Гітлер (австрієць за народженням) для Австрії?



Те ж саме - що зробили Хрущов і Малиновський , народжені в русіш-імперії, для УРСр???



Вони розбудовували УРСР, дбали про її народ і промисловість?



Ні.

Вони були типовими руськомірцями. Знову питання на питання!зРадіо, я чекаю відповіді: що зробив Гітлер (австрієць за народженням) для Австрії?Те ж саме - що зробили Хрущов і Малиновський , народжені в русіш-імперії, для УРСр???Вони розбудовували УРСР, дбали про її народ і промисловість?Ні.Вони були типовими руськомірцями.

Гитлер присоединил Австрию к Великой Германии и дал австрийцам права полноценных немцев (арийцев).



О Хрущёве-Брежневе.

Хотите сказать что в УССР ничего не строилось, после войны Украина не была восстановлена, а осталась в развалинах, жизненный уровень народа не повышался?



Да, проститутка остаётся проституткой даже если она (он) дОцент. Гитлер присоединил Австрию к Великой Германии и дал австрийцам права полноценных немцев (арийцев).О Хрущёве-Брежневе.Хотите сказать что в УССР ничего не строилось, после войны Украина не была восстановлена, а осталась в развалинах, жизненный уровень народа не повышался?Да, проститутка остаётся проституткой даже если она (он) дОцент.



Знову дешева демагогія.



Питання не в тому, що Брєжнєв чи Хрущов робили для СРСР.



Питання в тому, що вони робили для УрСр, щоб:

1)рівень життя в ній був вищий, ніж в інших "риспубліках"

2) щоб Україна залишалась Україною, а не стала Недоросією чи Малоросію





До речі, ватніки і українофоби топлять саме за Недоросію/Малоросію, а не за Україну.



Тому вони ненавидять українську мову, культуру, звичаї. Знову дешева демагогія.Питання не в тому, що Брєжнєв чи Хрущов робили для СРСР.Питання в тому, що вони робили для УрСр, щоб:1)рівень життя в ній був вищий, ніж в інших "риспубліках"2) щоб Україна залишалась Україною, а не стала Недоросією чи МалоросіюДо речі, ватніки і українофоби топлять саме за Недоросію/Малоросію, а не за Україну.Тому вони ненавидять українську мову, культуру, звичаї.

1. Чому в Україні рівень життя повинен був бути вищим, ніж в інших "республіках"? (Вашу помилку виправив, дОцент)

2. І як же при всьому цьому Ви кілька років тому топили за возз"єднання з Росією? 1. Чому в Україні рівень життя повинен був бути вищим, ніж в інших "рспубліках"? (Вашу помилку виправив, дОцент)2. І як же при всьому цьому Ви кілька років тому топили за возз"єднання з Росією? Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 23 чер, 2019 15:24, всього редагувалось 1 раз. , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом, mephala.Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13461 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4219 раз. Подякували: 3874 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 32593260326132623263> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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