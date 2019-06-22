Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
airmax78 написав:Я сейчас крамольную мысль скажу: может не стоит голосовать за "слугу народа"?
Так я и не буду, и в первом туре президентских я не голосовал за Зеленского, я об этом еще тогда писал. Во втором туре - да, против Порошенко, был превосходный результат в итоге, как говориться объединенными усилиями достигли цели.
Правда выбор небогатый остается. Голосовать за непроходных глупо. Слугу народа убираем, ПЕС и Оппожиття убираем. Остается мучительный выбор - Юля, Слава и Смешко.
Смеш вряд ли проходной, даже если пройдёт что он сможет сделать со своими 3мя депутатами? Голосовать нужно за оппозицию, потому что без оппозиции Зе превратится в Чивокуню. Абсолютная власть и зона комфорта развращают. Зачем напрягаться когда деньги сами лезут в руки?
ЮВТ в оппозиции выглядела бы логичнее, у них с Зе одно электоральное поле, через год можно начинать ловить разочаровавшихся в Зе в свой лагерь, иначе их словит оппоблок. Думаю она к этому придёт после парламентских, пока рейтинг Зе высок выгоднее дружить, когда начнёт падать будет выгоднее критиковать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 23 чер, 2019 14:57, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Я сейчас крамольную мысль скажу: может не стоит голосовать за "слугу народа"?
Так я и не буду, и в первом туре президентских я не голосовал за Зеленского, я об этом еще тогда писал. Во втором туре - да, против Порошенко, был превосходный результат в итоге, как говориться объединенными усилиями достигли цели.
Правда выбор небогатый остается. Голосовать за непроходных глупо. Слугу народа убираем, ПЕС и Оппожиття убираем. Остается мучительный выбор - Юля, Слава и Смешко.
Закінчив Одеське вище професійне училище морського та туристичного сервісу за спеціальністю «Кухар судновий». Ресторатор. Меценат. Є співвласником мережі ресторанів «PIZZA&GRILL» і ресторану «SLOW PIGGY».
Кухар, полусобственник каких-то шести кафешек, из них только две точки в районе избрания.
Такой страннейший выбор в крупнейшем избирательном округе, где находятся много известных высших учебных заведений с известными людьми в области юриспруденции, экономики, в районе много реально больших фирм, созданных с нуля в самых разных жизненно важных областях, опыт собственников этих фирм явно бы пригодился, филиалы крупных IT-компаний со специалистами работающими, огромный порт,
и,.., полусобственник двух кафешек на районе и выпускник ПТУ, абсолютно ничем не известный ранее баллотируется от партии Слуга народа
Дурдом
Ну вы как маленький.
У известных самодостаточных людей есть главное - опыт, и любой поданный от СН законопроект они будут "обсасывать" со всех сторон, если увидят нестыковки, ухудшения, могут и не проголосовать "за". А у малоизвесных, "полусобственников", этого нет, тем более на волне эйфории - "вчера я был никто, а сейчас депутат ВР", проголосуют за любой, особенно не вникая в его суть, особенно экономические - ни опыта, ни соотв. образования, поэтому практически 100% "за".
Зеленскому сейчас очень нужна именно "восторженная толпа" малоизвестных, чтобы его законопроекты проходили "на ура", без каких-либо задержек.
Frant написав: Питання в тому, що вони робили для УрСр, щоб: 1)рівень життя в ній був вищий, ніж в інших "риспубліках" 2) щоб Україна залишалась Україною, а не стала Недоросією чи Малоросію
1. Уровень жизни в УССР и был одним из самых высоких в СССР (самый высокий после Прибалтики).
2. Именно в составе СССР Украина сформировалась как Республика и обрела себя в исконных территориях. По уровню образования и науки стала одним из мировых лидеров. Получила широкую культурную автономию, которой не имела ни при РП, ни при РИ. Преследовалась только церковь. Но во-первых, это более позитивное явление, чем нынешнее мракобесие. А во-вторых, точно такому же религиозному преследованию подвергались и другие республики СССР.
Frant написав:До речі, ватніки і українофоби топлять саме за Недоросію/Малоросію, а не за Україну.
Тому вони ненавидять українську мову, культуру, звичаї.
Культура галичан - это не вся украинская культура, а лишь небольшая ее часть
зрадiо, сучасна укр.мова побудована на полтавському дiалектi, як i культура. так що не тре моськовських штампiв розповсюджувати про засилля бiндер
Востаннє редагувалось flyman в Нед 23 чер, 2019 14:58, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Я сейчас крамольную мысль скажу: может не стоит голосовать за "слугу народа"?
Так я и не буду, и в первом туре президентских я не голосовал за Зеленского, я об этом еще тогда писал. Во втором туре - да, против Порошенко, был превосходный результат в итоге, как говориться объединенными усилиями достигли цели.
Правда выбор небогатый остается. Голосовать за непроходных глупо. Слугу народа убираем, ПЕС и Оппожиття убираем. Остается мучительный выбор - Юля, Слава и Смешко.
vitaliian написав:Смеш вряд ли проходной, даже если пройдёт что он сможет сделать со своими 3мя депутатами? Голосовать нужно за оппозицию, потому что без оппозиции Зе превратится в Чивокуню. Абсолютная власть и зона комфорта развращают. Зачем напрягаться когда деньги сами лезут в руки? Имхо ЮВТ в оппозиции выглядела бы логичнее, у них с Зе одно электоральное поле, через год можно начинать ловить разочаровавшихся в Зе в свой лагерь, иначе их словит оппоблок.
Есть логика в том, о чем вы говорите. Но вот для Порошенко Тимошенко оппозицией фактически не была! Она поддерживала 95% его законодательных инициатив, в том числе часть коррупционных.
Будет ли она противовесом Зеленскому? Не знаю, но верится уже слабо
vitaliian написав:Смеш вряд ли проходной, даже если пройдёт что он сможет сделать со своими 3мя депутатами? Голосовать нужно за оппозицию, потому что без оппозиции Зе превратится в Чивокуню. Абсолютная власть и зона комфорта развращают. Зачем напрягаться когда деньги сами лезут в руки? Имхо ЮВТ в оппозиции выглядела бы логичнее, у них с Зе одно электоральное поле, через год можно начинать ловить разочаровавшихся в Зе в свой лагерь, иначе их словит оппоблок.
Есть логика в том, о чем вы говорите. Но вот для Порошенко Тимошенко оппозицией фактически не была! Она поддерживала 95% его законодательных инициатив, в том числе часть коррупционных.
Будет ли она противовесом Зеленскому? Не знаю, но верится уже слабо
у ПАП не было оппозиции поэтому выиграла сила не представленная во власти. Громко ПАПа критиковал только Миха и Беня. По-тихому ненавидел Аваков. Собственно поэтому при ПАП страна окончательно скатилась в деградацию и подмену понятий. Вместо европейского образа жизни всем навязали беззаконие, феодализм и право сильного.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 23 чер, 2019 15:11, всього редагувалось 2 разів.
"По всем направлениям - армия, язык, вера - идет наступление. Ликвидируют децентрализацию, ликвидируют судебную систему. Ключевой реванш - это когда все бандиты Януковича сейчас приехали. При мне они носа боялись показать, сейчас они чувствуют себя хозяевами. И наша твердая и принципиальная позиция - мы будем защищать наши достижения, мы будем защищать наше государство. Не случайно вопрос Крыма находится в программе только нашей партии", - подчеркнул Порошенко."
freeze написав:Так я и не буду, и в первом туре президентских я не голосовал за Зеленского, я об этом еще тогда писал. Во втором туре - да, против Порошенко, был превосходный результат в итоге, как говориться объединенными усилиями достигли цели.
Правда выбор небогатый остается. Голосовать за непроходных глупо. Слугу народа убираем, ПЕС и Оппожиття убираем. Остается мучительный выбор - Юля, Слава и Смешко.
Слава - это кто?
Картавый голос со Львова.
Так же партия Голос - техническая партия в пользу ПЕСа. Сваяли типа "молодежную" партию что бы забрать у "Слуги Народа" часть электората.