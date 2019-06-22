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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 144
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
30
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
28%
40
Опозиційна платформа - За життя
6%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
7
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
37
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
5
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:50

  freeze написав:
  airmax78 написав:Я сейчас крамольную мысль скажу: может не стоит голосовать за "слугу народа"?


Так я и не буду, и в первом туре президентских я не голосовал за Зеленского, я об этом еще тогда писал. Во втором туре - да, против Порошенко, был превосходный результат в итоге, как говориться объединенными усилиями достигли цели.

Правда выбор небогатый остается. Голосовать за непроходных глупо.
Слугу народа убираем, ПЕС и Оппожиття убираем.
Остается мучительный выбор - Юля, Слава и Смешко.

Смеш вряд ли проходной, даже если пройдёт что он сможет сделать со своими 3мя депутатами? Голосовать нужно за оппозицию, потому что без оппозиции Зе превратится в Чивокуню. Абсолютная власть и зона комфорта развращают. Зачем напрягаться когда деньги сами лезут в руки?

ЮВТ в оппозиции выглядела бы логичнее, у них с Зе одно электоральное поле, через год можно начинать ловить разочаровавшихся в Зе в свой лагерь, иначе их словит оппоблок. Думаю она к этому придёт после парламентских, пока рейтинг Зе высок выгоднее дружить, когда начнёт падать будет выгоднее критиковать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 23 чер, 2019 14:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:55

  freeze написав:
  airmax78 написав:Я сейчас крамольную мысль скажу: может не стоит голосовать за "слугу народа"?


Так я и не буду, и в первом туре президентских я не голосовал за Зеленского, я об этом еще тогда писал. Во втором туре - да, против Порошенко, был превосходный результат в итоге, как говориться объединенными усилиями достигли цели.

Правда выбор небогатый остается. Голосовать за непроходных глупо.
Слугу народа убираем, ПЕС и Оппожиття убираем.
Остается мучительный выбор - Юля, Слава и Смешко.

Слава - это кто?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:56

  freeze написав:
  yanyura написав:Все кандидаты от СН, как от партии, так и мажоритарщики на оффсайте СН - https://sluganarodu.ua/candidates


Вот по моему округу - какой-то ноунейм.

Закінчив Одеське вище професійне училище морського та туристичного сервісу за спеціальністю «Кухар судновий». Ресторатор. Меценат. Є співвласником мережі ресторанів «PIZZA&GRILL» і ресторану «SLOW PIGGY».

Кухар, полусобственник каких-то шести кафешек, из них только две точки в районе избрания.

Такой страннейший выбор в крупнейшем избирательном округе, где находятся много известных высших учебных заведений с известными людьми в области юриспруденции, экономики, в районе много реально больших фирм, созданных с нуля в самых разных жизненно важных областях, опыт собственников этих фирм явно бы пригодился, филиалы крупных IT-компаний со специалистами работающими, огромный порт,

и,.., полусобственник двух кафешек на районе и выпускник ПТУ, абсолютно ничем не известный ранее баллотируется от партии Слуга народа

Дурдом :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ну вы как маленький.

У известных самодостаточных людей есть главное - опыт, и любой поданный от СН законопроект они будут "обсасывать" со всех сторон, если увидят нестыковки, ухудшения, могут и не проголосовать "за".
А у малоизвесных, "полусобственников", этого нет, тем более на волне эйфории - "вчера я был никто, а сейчас депутат ВР", проголосуют за любой, особенно не вникая в его суть, особенно экономические - ни опыта, ни соотв. образования, поэтому практически 100% "за".

Зеленскому сейчас очень нужна именно "восторженная толпа" малоизвестных, чтобы его законопроекты проходили "на ура", без каких-либо задержек.

Имхо.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:57

  zРадио написав:
  Frant написав:
Питання в тому, що вони робили для УрСр, щоб:
1)рівень життя в ній був вищий, ніж в інших "риспубліках"
2) щоб Україна залишалась Україною, а не стала Недоросією чи Малоросію



1. Уровень жизни в УССР и был одним из самых высоких в СССР (самый высокий после Прибалтики).

2. Именно в составе СССР Украина сформировалась как Республика и обрела себя в исконных территориях. По уровню образования и науки стала одним из мировых лидеров. Получила широкую культурную автономию, которой не имела ни при РП, ни при РИ. Преследовалась только церковь. Но во-первых, это более позитивное явление, чем нынешнее мракобесие. А во-вторых, точно такому же религиозному преследованию подвергались и другие республики СССР.

  Frant написав:До речі, ватніки і українофоби топлять саме за Недоросію/Малоросію, а не за Україну.

Тому вони ненавидять українську мову, культуру, звичаї.


Культура галичан - это не вся украинская культура, а лишь небольшая ее часть

зрадiо,
сучасна укр.мова побудована на полтавському дiалектi, як i культура.
так що не тре моськовських штампiв розповсюджувати про засилля бiндер
Востаннє редагувалось flyman в Нед 23 чер, 2019 14:58, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:58

  BIGor написав:
  freeze написав:
  airmax78 написав:Я сейчас крамольную мысль скажу: может не стоит голосовать за "слугу народа"?


Так я и не буду, и в первом туре президентских я не голосовал за Зеленского, я об этом еще тогда писал. Во втором туре - да, против Порошенко, был превосходный результат в итоге, как говориться объединенными усилиями достигли цели.

Правда выбор небогатый остается. Голосовать за непроходных глупо.
Слугу народа убираем, ПЕС и Оппожиття убираем.
Остается мучительный выбор - Юля, Слава и Смешко.

Слава - это кто?

Картавый голос со Львова.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:59

  vitaliian написав:Смеш вряд ли проходной, даже если пройдёт что он сможет сделать со своими 3мя депутатами? Голосовать нужно за оппозицию, потому что без оппозиции Зе превратится в Чивокуню. Абсолютная власть и зона комфорта развращают. Зачем напрягаться когда деньги сами лезут в руки? Имхо ЮВТ в оппозиции выглядела бы логичнее, у них с Зе одно электоральное поле, через год можно начинать ловить разочаровавшихся в Зе в свой лагерь, иначе их словит оппоблок.


Есть логика в том, о чем вы говорите. Но вот для Порошенко Тимошенко оппозицией фактически не была! Она поддерживала 95% его законодательных инициатив, в том числе часть коррупционных.

Будет ли она противовесом Зеленскому? Не знаю, но верится уже слабо
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:01

  zРадио написав:
  vitaliian написав:Смеш вряд ли проходной, даже если пройдёт что он сможет сделать со своими 3мя депутатами? Голосовать нужно за оппозицию, потому что без оппозиции Зе превратится в Чивокуню. Абсолютная власть и зона комфорта развращают. Зачем напрягаться когда деньги сами лезут в руки? Имхо ЮВТ в оппозиции выглядела бы логичнее, у них с Зе одно электоральное поле, через год можно начинать ловить разочаровавшихся в Зе в свой лагерь, иначе их словит оппоблок.


Есть логика в том, о чем вы говорите. Но вот для Порошенко Тимошенко оппозицией фактически не была! Она поддерживала 95% его законодательных инициатив, в том числе часть коррупционных.

Будет ли она противовесом Зеленскому? Не знаю, но верится уже слабо

у ПАП не было оппозиции поэтому выиграла сила не представленная во власти. Громко ПАПа критиковал только Миха и Беня. По-тихому ненавидел Аваков. Собственно поэтому при ПАП страна окончательно скатилась в деградацию и подмену понятий. Вместо европейского образа жизни всем навязали беззаконие, феодализм и право сильного.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 23 чер, 2019 15:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:01

  Frant написав:Новини від Порошенка:


"По всем направлениям - армия, язык, вера - идет наступление. Ликвидируют децентрализацию, ликвидируют судебную систему. Ключевой реванш - это когда все бандиты Януковича сейчас приехали. При мне они носа боялись показать, сейчас они чувствуют себя хозяевами. И наша твердая и принципиальная позиция - мы будем защищать наши достижения, мы будем защищать наше государство. Не случайно вопрос Крыма находится в программе только нашей партии", - подчеркнул Порошенко."

https://censor.net.ua/news/3133768/reva ... _fotovideo


не пистел бы петя...
забыл, видимо, про партнёра татарского :twisted:
это то, шо сразу на ум приходит
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Нед 23 чер, 2019 15:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:02

  vitaliian написав:
  BIGor написав:
  freeze написав:Так я и не буду, и в первом туре президентских я не голосовал за Зеленского, я об этом еще тогда писал. Во втором туре - да, против Порошенко, был превосходный результат в итоге, как говориться объединенными усилиями достигли цели.

Правда выбор небогатый остается. Голосовать за непроходных глупо.
Слугу народа убираем, ПЕС и Оппожиття убираем.
Остается мучительный выбор - Юля, Слава и Смешко.

Слава - это кто?

Картавый голос со Львова.

Так же партия Голос - техническая партия в пользу ПЕСа. Сваяли типа "молодежную" партию что бы забрать у "Слуги Народа" часть электората.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:06

  Frant написав:
  ЛАД написав:
  Frant написав:Знову питання на питання!

зРадіо, я чекаю відповіді: що зробив Гітлер (австрієць за народженням) для Австрії?

Те ж саме - що зробили Хрущов і Малиновський , народжені в русіш-імперії, для УРСр???

Вони розбудовували УРСР, дбали про її народ і промисловість?

Ні.
Вони були типовими руськомірцями.

Гитлер присоединил Австрию к Великой Германии и дал австрийцам права полноценных немцев (арийцев). :)

О Хрущёве-Брежневе.
Хотите сказать что в УССР ничего не строилось, после войны Украина не была восстановлена, а осталась в развалинах, жизненный уровень народа не повышался?

Да, проститутка остаётся проституткой даже если она (он) дОцент. :)


Знову дешева демагогія.

Питання не в тому, що Брєжнєв чи Хрущов робили для СРСР.

Питання в тому, що вони робили для УрСр, щоб:
1)рівень життя в ній був вищий, ніж в інших "риспубліках"
2) щоб Україна залишалась Україною, а не стала Недоросією чи Малоросію


До речі, ватніки і українофоби топлять саме за Недоросію/Малоросію, а не за Україну.

Тому вони ненавидять українську мову, культуру, звичаї.

1. Чому в Україні рівень життя повинен був бути вищим, ніж в інших "республіках"? (Вашу помилку виправив, дОцент)
2. І як же при всьому цьому Ви кілька років тому топили за возз"єднання з Росією?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 23 чер, 2019 15:24, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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