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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 144
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
30
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
28%
40
Опозиційна платформа - За життя
6%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
7
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
37
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
5
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:06

  Frant написав:
  ЛАД написав:
  Frant написав:Знову питання на питання!

зРадіо, я чекаю відповіді: що зробив Гітлер (австрієць за народженням) для Австрії?

Те ж саме - що зробили Хрущов і Малиновський , народжені в русіш-імперії, для УРСр???

Вони розбудовували УРСР, дбали про її народ і промисловість?

Ні.
Вони були типовими руськомірцями.

Гитлер присоединил Австрию к Великой Германии и дал австрийцам права полноценных немцев (арийцев). :)

О Хрущёве-Брежневе.
Хотите сказать что в УССР ничего не строилось, после войны Украина не была восстановлена, а осталась в развалинах, жизненный уровень народа не повышался?

Да, проститутка остаётся проституткой даже если она (он) дОцент. :)


Знову дешева демагогія.

Питання не в тому, що Брєжнєв чи Хрущов робили для СРСР.

Питання в тому, що вони робили для УрСр, щоб:
1)рівень життя в ній був вищий, ніж в інших "риспубліках"
2) щоб Україна залишалась Україною, а не стала Недоросією чи Малоросію


До речі, ватніки і українофоби топлять саме за Недоросію/Малоросію, а не за Україну.

Тому вони ненавидять українську мову, культуру, звичаї.

1. Чому в Україні рівень життя повинен був бути вищим, ніж в інших "республіках"? (Вашу помилку виправив, дОцент)
2. І як же при всьому цьому Ви кілька років тому топили за возз"єднання з Росією?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 23 чер, 2019 15:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:06

  flyman написав:зрадiо,
сучасна укр.мова побудована на полтавському дiалектi, як i культура.
так що не тре моськовських штампiв розповсюджувати про засилля бiндер


А кто хоть слово сказал против украинского языка?!! Не нужно мне рассказывать про полтавский диалект - там, где ты учился, я преподавал (с) И про генезис украинского языка знаю лучше тебя.

А вот бандеро-шухевичная культурная оккупация Украины в 2014-2019 гг имела явно галичанские корни. Начнем с того, что Министр культуры Нищук, Министр образования Гриневич и директор Института нацпамяти - представители одного единственного региона страны, Галичины (Ивано-Франковск, Львов и Львов, соответственно)
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:08

  freeze написав:
  airmax78 написав:Я сейчас крамольную мысль скажу: может не стоит голосовать за "слугу народа"?


Так я и не буду, и в первом туре президентских я не голосовал за Зеленского, я об этом еще тогда писал. Во втором туре - да, против Порошенко, был превосходный результат в итоге, как говориться объединенными усилиями достигли цели.

Правда выбор небогатый остается. Голосовать за непроходных глупо.
Слугу народа убираем, ПЕС и Оппожиття убираем.
Остается мучительный выбор - Юля, Слава и Смешко.

Если у вас выбор между этими тремя, то вообще элементарный выбор.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:10

  yanyura написав:Все кандидаты от СН, как от партии, так и мажоритарщики на оффсайте СН - https://sluganarodu.ua/candidates

А мне нравится список; новые люди много молодых и главное никогда не были депутаты Рады
Принцип не голосуй за бывших депутатов
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:11

  airmax78 написав:
  freeze написав:
  airmax78 написав:Я сейчас крамольную мысль скажу: может не стоит голосовать за "слугу народа"?


Так я и не буду, и в первом туре президентских я не голосовал за Зеленского, я об этом еще тогда писал. Во втором туре - да, против Порошенко, был превосходный результат в итоге, как говориться объединенными усилиями достигли цели.

Правда выбор небогатый остается. Голосовать за непроходных глупо.
Слугу народа убираем, ПЕС и Оппожиття убираем.
Остается мучительный выбор - Юля, Слава и Смешко.

Если у вас выбор между этими тремя, то вообще элементарный выбор.

смешко изначально проект пороха но потом перекрасился...
за вакарчука нужно голосовать это пинчук... они вместе с беней покрошат ахметова на винигрет :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:12

  zРадио написав:
  flyman написав:зрадiо,
сучасна укр.мова побудована на полтавському дiалектi, як i культура.
так що не тре моськовських штампiв розповсюджувати про засилля бiндер


А кто хоть слово сказал против украинского языка?!! Не нужно мне рассказывать про полтавский диалект - там, где ты учился, я преподавал (с) И про генезис украинского языка знаю лучше тебя.

А вот бандеро-шухевичная культурная оккупация Украины в 2014-2019 гг имела явно галичанские корни. Начнем с того, что Министр культуры Нищук, Министр образования Гриневич и директор Института нацпамяти - представители одного единственного региона страны, Галичины (Ивано-Франковск, Львов и Львов, соответственно)


Да, еще забыл: Министр информационной политики Стець - Чортков, Тернопольская область. Оттуда же. Ни одного представителя даже Киева во всей вертикали гуманитарной политики, не говоря о других регионах страны!

Это культурная экспансия! Диктат!
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:12

Re: Політичні дискусії

BIGor написав:Так же партия Голос - техническая партия в пользу ПЕСа. Сваяли типа "молодежную" партию что бы забрать у "Слуги Народа" часть электората.


Я тоже так по началу думал, потому что Слава это какой то гибрид Зеленского и Порошенко.

Но сейчас склоняюсь к мысли, что и тут Петр Алексеевич будет в пролете.
Уши Пинчука так явно маячат над голосом, его телеканалы сейчас выполняют ту же функцию, что 1+1 для Зеленского.
А зачем Пинчуку нужен Порошенко, Пинчук побогаче будет, а Порошенко сейчас бывший президент, угрожать силовыми структурами и прокуратурой не может, преференций не может дать никаких. Так что Пинчуку плюшками делиться с Порошенко не с руки.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:15

  zРадио написав:..............
Для настоящих успешных предпринимателей - не прихватизаторов советского имущества, а людей, построивших конкурентный и полезный бизнес с нуля - политика не является высшей точкой самореализации. Особенно (или даже) - украинская политика.

А что касается системы образования - там не-токсичных людей найти крайне трудно.

Так что я бы не сказал, что сильно удивлен выбором СН - примерно этого и ожидал

+
Вполне согласен.
К тому же хороший IT-шник далеко не всегда будет хорошим политиком.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:15

freeze ПАП отрезанный от политики кусок. Ни одному проигравшему выборы президенту Украины больше не светит в политике ничего. Примеров вагон- Кравчук, Кучма, Ющенко, Чивокуня. Не стоит воспринимать его политсилу всерьёз.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 23 чер, 2019 15:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:16

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Да. Я думал новое лицо - это человек грамотный, известный, не замаранный в старой политике, чего-то достигший в жизни, а оказывается новое лицо - это человек, при упоминании которого все удивленно спрашивают - а кто это ?

А Вакарчук это кто?
Вот и я об этом
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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