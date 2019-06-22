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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 23 чер, 2019 15:06
Frant написав: ЛАД написав: Frant написав:
Знову питання на питання!
зРадіо, я чекаю відповіді: що зробив Гітлер (австрієць за народженням) для Австрії?
Те ж саме - що зробили Хрущов і Малиновський , народжені в русіш-імперії, для УРСр???
Вони розбудовували УРСР, дбали про її народ і промисловість?
Ні.
Вони були типовими руськомірцями.
Гитлер присоединил Австрию к Великой Германии и дал австрийцам права полноценных немцев (арийцев).
О Хрущёве-Брежневе.
Хотите сказать что в УССР ничего не строилось, после войны Украина не была восстановлена, а осталась в развалинах, жизненный уровень народа не повышался?
Да, проститутка остаётся проституткой даже если она (он) дОцент.
Знову дешева демагогія.
Питання не в тому, що Брєжнєв чи Хрущов робили для СРСР.
Питання в тому, що вони робили для УрСр, щоб:
1)рівень життя в ній був вищий, ніж в інших "риспубліках"
2) щоб Україна залишалась Україною, а не стала Недоросією чи Малоросію
До речі, ватніки і українофоби топлять саме за Недоросію/Малоросію, а не за Україну.
Тому вони ненавидять українську мову, культуру, звичаї.
1. Чому в Україні рівень життя повинен був бути вищим, ніж в інших "ре
спубліках"? (Вашу помилку виправив, дОцент)
2. І як же при всьому цьому Ви кілька років тому топили за возз"єднання з Росією?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 23 чер, 2019 15:24, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
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Додано: Нед 23 чер, 2019 15:06
flyman написав:
зрадiо,
сучасна укр.мова побудована на полтавському дiалектi, як i культура.
так що не тре моськовських штампiв розповсюджувати про засилля бiндер
А кто хоть слово сказал против украинского языка?!! Не нужно мне рассказывать про полтавский диалект - там, где ты учился, я преподавал (с) И про генезис украинского языка знаю лучше тебя.
А вот бандеро-шухевичная культурная оккупация Украины в 2014-2019 гг имела явно галичанские корни. Начнем с того, что Министр культуры Нищук, Министр образования Гриневич и директор Института нацпамяти - представители одного единственного региона страны, Галичины (Ивано-Франковск, Львов и Львов, соответственно)
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Додано: Нед 23 чер, 2019 15:08
freeze написав: airmax78 написав:
Я сейчас крамольную мысль скажу: может не стоит голосовать за "слугу народа"?
Так я и не буду, и в первом туре президентских я не голосовал за Зеленского, я об этом еще тогда писал. Во втором туре - да, против Порошенко, был превосходный результат в итоге, как говориться объединенными усилиями достигли цели.
Правда выбор небогатый остается. Голосовать за непроходных глупо.
Слугу народа убираем, ПЕС и Оппожиття убираем.
Остается мучительный выбор - Юля, Слава и Смешко.
Если у вас выбор между этими тремя, то вообще элементарный выбор.
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Додано: Нед 23 чер, 2019 15:10
А мне нравится список; новые люди много молодых и главное никогда не были депутаты Рады
Принцип не голосуй за бывших депутатов
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 23 чер, 2019 15:11
airmax78 написав: freeze написав: airmax78 написав:
Я сейчас крамольную мысль скажу: может не стоит голосовать за "слугу народа"?
Так я и не буду, и в первом туре президентских я не голосовал за Зеленского, я об этом еще тогда писал. Во втором туре - да, против Порошенко, был превосходный результат в итоге, как говориться объединенными усилиями достигли цели.
Правда выбор небогатый остается. Голосовать за непроходных глупо.
Слугу народа убираем, ПЕС и Оппожиття убираем.
Остается мучительный выбор - Юля, Слава и Смешко.
Если у вас выбор между этими тремя, то вообще элементарный выбор.
смешко изначально проект пороха но потом перекрасился...
за вакарчука нужно голосовать это пинчук... они вместе с беней покрошат ахметова на винигрет
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Додано: Нед 23 чер, 2019 15:12
zРадио написав: flyman написав:
зрадiо,
сучасна укр.мова побудована на полтавському дiалектi, як i культура.
так що не тре моськовських штампiв розповсюджувати про засилля бiндер
А кто хоть слово сказал против украинского языка?!! Не нужно мне рассказывать про полтавский диалект - там, где ты учился, я преподавал (с) И про генезис украинского языка знаю лучше тебя.
А вот бандеро-шухевичная культурная оккупация Украины в 2014-2019 гг имела явно галичанские корни. Начнем с того, что Министр культуры Нищук, Министр образования Гриневич и директор Института нацпамяти - представители одного единственного региона страны, Галичины (Ивано-Франковск, Львов и Львов, соответственно)
Да, еще забыл: Министр информационной политики Стець - Чортков, Тернопольская область. Оттуда же. Ни одного представителя даже Киева во всей вертикали гуманитарной политики, не говоря о других регионах страны!
Это культурная экспансия! Диктат!
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Додано: Нед 23 чер, 2019 15:12
BIGor написав:Так же партия Голос - техническая партия в пользу ПЕСа. Сваяли типа "молодежную" партию что бы забрать у "Слуги Народа" часть электората.
Я тоже так по началу думал, потому что Слава это какой то гибрид Зеленского и Порошенко.
Но сейчас склоняюсь к мысли, что и тут Петр Алексеевич будет в пролете.
Уши Пинчука так явно маячат над голосом, его телеканалы сейчас выполняют ту же функцию, что 1+1 для Зеленского.
А зачем Пинчуку нужен Порошенко, Пинчук побогаче будет, а Порошенко сейчас бывший президент, угрожать силовыми структурами и прокуратурой не может, преференций не может дать никаких. Так что Пинчуку плюшками делиться с Порошенко не с руки.
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Додано: Нед 23 чер, 2019 15:15
zРадио написав:
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Для настоящих успешных предпринимателей - не прихватизаторов советского имущества, а людей, построивших конкурентный и полезный бизнес с нуля - политика не является высшей точкой самореализации. Особенно (или даже) - украинская политика.
А что касается системы образования - там не-токсичных людей найти крайне трудно.
Так что я бы не сказал, что сильно удивлен выбором СН - примерно этого и ожидал
+
Вполне согласен.
К тому же хороший IT-шник далеко не всегда будет хорошим политиком.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
, mephala.
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Додано: Нед 23 чер, 2019 15:15
freeze ПАП отрезанный от политики кусок. Ни одному проигравшему выборы президенту Украины больше не светит в политике ничего. Примеров вагон- Кравчук, Кучма, Ющенко, Чивокуня. Не стоит воспринимать его политсилу всерьёз.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 23 чер, 2019 15:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 чер, 2019 15:16
freeze написав:
Да. Я думал новое лицо - это человек грамотный, известный, не замаранный в старой политике, чего-то достигший в жизни, а оказывается новое лицо - это человек, при упоминании которого все удивленно спрашивают - а кто это ?
А Вакарчук это кто?
Вот и я об этом
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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