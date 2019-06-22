Додано: Нед 23 чер, 2019 15:12

BIGor написав: Так же партия Голос - техническая партия в пользу ПЕСа. Сваяли типа "молодежную" партию что бы забрать у "Слуги Народа" часть электората.

Я тоже так по началу думал, потому что Слава это какой то гибрид Зеленского и Порошенко.Но сейчас склоняюсь к мысли, что и тут Петр Алексеевич будет в пролете.Уши Пинчука так явно маячат над голосом, его телеканалы сейчас выполняют ту же функцию, что 1+1 для Зеленского.А зачем Пинчуку нужен Порошенко, Пинчук побогаче будет, а Порошенко сейчас бывший президент, угрожать силовыми структурами и прокуратурой не может, преференций не может дать никаких. Так что Пинчуку плюшками делиться с Порошенко не с руки.