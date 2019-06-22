Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
flyman написав:зрадiо, сучасна укр.мова побудована на полтавському дiалектi, як i культура. так що не тре моськовських штампiв розповсюджувати про засилля бiндер
А кто хоть слово сказал против украинского языка?!! Не нужно мне рассказывать про полтавский диалект - там, где ты учился, я преподавал (с) И про генезис украинского языка знаю лучше тебя.
А вот бандеро-шухевичная культурная оккупация Украины в 2014-2019 гг имела явно галичанские корни. Начнем с того, что Министр культуры Нищук, Министр образования Гриневич и директор Института нацпамяти - представители одного единственного региона страны, Галичины (Ивано-Франковск, Львов и Львов, соответственно)
в тебе окупацiя головного моску бiндерами
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:зрадiо, сучасна укр.мова побудована на полтавському дiалектi, як i культура. так що не тре моськовських штампiв розповсюджувати про засилля бiндер
А кто хоть слово сказал против украинского языка?!! Не нужно мне рассказывать про полтавский диалект - там, где ты учился, я преподавал (с) И про генезис украинского языка знаю лучше тебя.
А вот бандеро-шухевичная культурная оккупация Украины в 2014-2019 гг имела явно галичанские корни. Начнем с того, что Министр культуры Нищук, Министр образования Гриневич и директор Института нацпамяти - представители одного единственного региона страны, Галичины (Ивано-Франковск, Львов и Львов, соответственно)
в тебе окупацiя головного моску бiндерами
А возразить то нечего! Представители 15% населения учат истории и обычаям остальных 85%. Уверен, сделано так было намеренно - чтобы усилить общественный резонанс
ЛАД написав:Покупает население электричество, как известно, недешево: первые 100 кВт·ч по 90 копеек за кВт·ч, а все что свыше — по 1,68 грн за один кВт·ч. Но есть интересный нюанс: дешевой электроэнергии (не дороже 60 копеек за один кВт·ч было произведено в 2,7 раза больше, чем потребляет население. То есть, продавая электроэнергию людям по ныне действующему тарифу, два государственных предприятия ("Энергорынок" и "Энергоатом") получают прибыль, и не маленькую
лад ви спеціально брехню розповсюджуєте в розрахунку на необізнаних читачів? чи дійсно самі нічого толком не знаєте а тільки пафосом своїм берете?
Недолго музыка играла. Натура берёт своё. Яркая иллюстрация к "добросовестности" дискуссии от Вас!
Называется - как смешать оппонента с дерьмом и опровергнуть его высказывание, ни слова не сказав по сути. Интересно, вас этому обучили или сами освоили методику?
якби ви навели тільки саме посилання то не було б питань. але ви ще й зробили цитату з цієї статті зробивши акцент на цій брехні. я вже казав зрадіо і скажу вам - займіться вивченням ринку електроенергії та газу. тоді не будете писати про них маячню. якщо ви так і не зрозуміли яку брехню пафосно розповсюджуєте то тоді у цифрах зв’яжіть що завдяки тарифу 1,68грн енергоатом отримує не малий прибуток. а то вкинути вкинули а підтвердження я не побачив у цифрах.
vitaliian написав:freeze ПАП отрезанный от политики кусок. Ни одному проигравшему выборы президенту больше не светит в политике ничего. Примеров вагон- Кравчук, Кучма, Ющенко, Чивокуня.
Кучма не проигрывал ни одни президентские выборы, кстати )) Поэтому сейчас для него и нашлась работа )) Насчет остальных, включая Порошенко - согласен
Чивокуня это протеже Кучмы, думаете фальсификации в пользу Чивокуни в 2004 были возможны без него? По факту проигрыш. А работа переговорщика нашлась потому что при Кучме был пик дружбы с РФ. По старой памяти есть надежда что бить не станут. Хотя мужик не дурак и наверное самый успешный президент из всех.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 23 чер, 2019 15:28, всього редагувалось 4 разів.
ЛАД написав:Ещё один пример классических методик! Приписать человеку что-то отрицательное в глазах "широких масс" - в данном случае "манію величі". Оснований нет, но кому нужны основания! Дальше притвориться бедным, несчастным и несправедливо обиженным - "за мене все вирішили. які тільки ярлики мені навішали. як тільки не обзивали." Опять же, то что ни одного "ярлыка" не найдётся, это не важно. А дальше вдогонку ещё мазнуть какой-нибудь грязью - "виховання у вас явно бракує" , и всё - дело сделано!
Что хорошо, для такой дискуссии не надо ни знаний, ни затрат времени для поиска хоть каких-то доказательств, работает методика. Продолжайте и дальше! Желаю успехов на этом поприще!
перечитайте наше спілкування з самого початку. методика навішування ярликів пішла саме від вас. як і те що ви не відповідали на не зручні вам питання не одноразово вам поставлені. так що успіхів вам також.
А мне нравится список; новые люди много молодых и главное никогда не были депутаты Рады Принцип не голосуй за бывших депутатов
Как же Вы глубоко ошибаетесь... В этом списке дети и представители бывших областных депутатов, бизнесменов... Например, есть сынок одного бизнесмена-кидалы людей на деньги. Похоже, что старые лица в политике меняют на такие же, только помоложе.
А мне нравится список; новые люди много молодых и главное никогда не были депутаты Рады Принцип не голосуй за бывших депутатов
Как же Вы глубоко ошибаетесь... В этом списке дети и представители бывших областных депутатов, бизнесменов... Например, есть сынок одного бизнесмена-кидалы людей на деньги. Похоже, что старые лица в политике меняют на такие же, только помоложе.
Возможно так и есть; по всех округах не смотрел По 200 округу идёт знатный депутат кнопко дав Яценко (З 2007 року по 2012 р. — народний депутат України VI скликання від Блоку Юлії Тимошенко, голова підкомітету з питань регулювання ринку державних закупівель, державного замовлення, конкурсів та діяльності державних підприємств Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики.
З 2011 по 2014 — член Партії регіонів.)который пользуется проверенной схемой строительства фонтанов и детских площадок чтобы попасть в Раду и Воронцова Елена от слуги народа По моему выбор очевиден
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД