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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3261326232633264>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 144
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
30
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
28%
40
Опозиційна платформа - За життя
6%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
7
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
37
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
5
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:17

  vitaliian написав:freeze ПАП отрезанный от политики кусок. Ни одному проигравшему выборы президенту больше не светит в политике ничего. Примеров вагон- Кравчук, Кучма, Ющенко, Чивокуня.


Кучма не проигрывал ни одни президентские выборы, кстати )) Поэтому сейчас для него и нашлась работа )) Насчет остальных, включая Порошенко - согласен
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 23 чер, 2019 15:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:18

  zРадио написав:
  flyman написав:зрадiо,
сучасна укр.мова побудована на полтавському дiалектi, як i культура.
так що не тре моськовських штампiв розповсюджувати про засилля бiндер


А кто хоть слово сказал против украинского языка?!! Не нужно мне рассказывать про полтавский диалект - там, где ты учился, я преподавал (с) И про генезис украинского языка знаю лучше тебя.

А вот бандеро-шухевичная культурная оккупация Украины в 2014-2019 гг имела явно галичанские корни. Начнем с того, что Министр культуры Нищук, Министр образования Гриневич и директор Института нацпамяти - представители одного единственного региона страны, Галичины (Ивано-Франковск, Львов и Львов, соответственно)

в тебе окупацiя головного моску бiндерами
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:20

  flyman написав:
  zРадио написав:
  flyman написав:зрадiо,
сучасна укр.мова побудована на полтавському дiалектi, як i культура.
так що не тре моськовських штампiв розповсюджувати про засилля бiндер


А кто хоть слово сказал против украинского языка?!! Не нужно мне рассказывать про полтавский диалект - там, где ты учился, я преподавал (с) И про генезис украинского языка знаю лучше тебя.

А вот бандеро-шухевичная культурная оккупация Украины в 2014-2019 гг имела явно галичанские корни. Начнем с того, что Министр культуры Нищук, Министр образования Гриневич и директор Института нацпамяти - представители одного единственного региона страны, Галичины (Ивано-Франковск, Львов и Львов, соответственно)

в тебе окупацiя головного моску бiндерами


А возразить то нечего! Представители 15% населения учат истории и обычаям остальных 85%. Уверен, сделано так было намеренно - чтобы усилить общественный резонанс
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:21

  flyman написав:........
зрадiо,
сучасна укр.мова побудована на полтавському дiалектi, як i культура.
так що не тре моськовських штампiв розповсюджувати про засилля бiндер

Вы правы.
Но сейчас пытаются это изменить и взять за образец именно запад.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:22

  ЛАД написав:
  mephala написав:
  ЛАД написав:Покупает население электричество, как известно, недешево: первые 100 кВт·ч по 90 копеек за кВт·ч, а все что свыше — по 1,68 грн за один кВт·ч. Но есть интересный нюанс: дешевой электроэнергии (не дороже 60 копеек за один кВт·ч было произведено в 2,7 раза больше, чем потребляет население. То есть, продавая электроэнергию людям по ныне действующему тарифу, два государственных предприятия ("Энергорынок" и "Энергоатом") получают прибыль, и не маленькую

лад ви спеціально брехню розповсюджуєте в розрахунку на необізнаних читачів? чи дійсно самі нічого толком не знаєте а тільки пафосом своїм берете?

Недолго музыка играла. Натура берёт своё.
Яркая иллюстрация к "добросовестности" дискуссии от Вас! :)

Я давал ссылку - https://vesti-ukr.com/strana/340739-ihra-sveta-kak-reforma-izmenit-tarify-na-elektrichestvo-i-tseny-na-produkty, и цитата была из неё.
Вы приводите эту цитату как мои слова, далее называете это "брехнёй", не приводя никаких доказательств такого обвинения и даже не уточняя, что именно является "брехнёй". Неужели цена 1,68 грн за один кВт·ч? :)
Далее обвиняете оппонента в незнании и "пафосе" и всё в порядке.

Называется - как смешать оппонента с дерьмом и опровергнуть его высказывание, ни слова не сказав по сути.
Интересно, вас этому обучили или сами освоили методику?

якби ви навели тільки саме посилання то не було б питань.
але ви ще й зробили цитату з цієї статті зробивши акцент на цій брехні.
я вже казав зрадіо і скажу вам - займіться вивченням ринку електроенергії та газу.
тоді не будете писати про них маячню.
якщо ви так і не зрозуміли яку брехню пафосно розповсюджуєте то тоді у цифрах зв’яжіть що завдяки тарифу 1,68грн енергоатом отримує не малий прибуток. а то вкинути вкинули а підтвердження я не побачив у цифрах.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:23

  zРадио написав:
  vitaliian написав:freeze ПАП отрезанный от политики кусок. Ни одному проигравшему выборы президенту больше не светит в политике ничего. Примеров вагон- Кравчук, Кучма, Ющенко, Чивокуня.


Кучма не проигрывал ни одни президентские выборы, кстати )) Поэтому сейчас для него и нашлась работа )) Насчет остальных, включая Порошенко - согласен

Чивокуня это протеже Кучмы, думаете фальсификации в пользу Чивокуни в 2004 были возможны без него? По факту проигрыш. А работа переговорщика нашлась потому что при Кучме был пик дружбы с РФ. По старой памяти есть надежда что бить не станут. Хотя мужик не дурак и наверное самый успешный президент из всех.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 23 чер, 2019 15:28, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:24

  ЛАД написав:
  flyman написав:........
зрадiо,
сучасна укр.мова побудована на полтавському дiалектi, як i культура.
так що не тре моськовських штампiв розповсюджувати про засилля бiндер

Вы правы.
Но сейчас пытаются это изменить и взять за образец именно запад.


Только не запад Украины, а западное полушарие планеты Земля :mrgreen: Новое "правописание" не похоже ни на один из диалектов, используемых в Украине.

Зато похоже на язык, которым говорят ульяны супрун, натальи яреськи и романы зваричи...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:39

  ЛАД написав:Ещё один пример классических методик!
Приписать человеку что-то отрицательное в глазах "широких масс" - в данном случае "манію величі". Оснований нет, но кому нужны основания!
Дальше притвориться бедным, несчастным и несправедливо обиженным - "за мене все вирішили. які тільки ярлики мені навішали. як тільки не обзивали." Опять же, то что ни одного "ярлыка" не найдётся, это не важно.
А дальше вдогонку ещё мазнуть какой-нибудь грязью - "виховання у вас явно бракує" , и всё - дело сделано!

Что хорошо, для такой дискуссии не надо ни знаний, ни затрат времени для поиска хоть каких-то доказательств, работает методика.
Продолжайте и дальше!
Желаю успехов на этом поприще!

перечитайте наше спілкування з самого початку. методика навішування ярликів пішла саме від вас.
як і те що ви не відповідали на не зручні вам питання не одноразово вам поставлені.
так що успіхів вам також.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:42

  Ukrainian написав:
  yanyura написав:Все кандидаты от СН, как от партии, так и мажоритарщики на оффсайте СН - https://sluganarodu.ua/candidates

А мне нравится список; новые люди много молодых и главное никогда не были депутаты Рады
Принцип не голосуй за бывших депутатов

Как же Вы глубоко ошибаетесь...
В этом списке дети и представители бывших областных депутатов, бизнесменов...
Например, есть сынок одного бизнесмена-кидалы людей на деньги.
Похоже, что старые лица в политике меняют на такие же, только помоложе.
l66
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 16:07

  l66 написав:
  Ukrainian написав:
  yanyura написав:Все кандидаты от СН, как от партии, так и мажоритарщики на оффсайте СН - https://sluganarodu.ua/candidates

А мне нравится список; новые люди много молодых и главное никогда не были депутаты Рады
Принцип не голосуй за бывших депутатов

Как же Вы глубоко ошибаетесь...
В этом списке дети и представители бывших областных депутатов, бизнесменов...
Например, есть сынок одного бизнесмена-кидалы людей на деньги.
Похоже, что старые лица в политике меняют на такие же, только помоложе.

Возможно так и есть; по всех округах не смотрел
По 200 округу идёт знатный депутат кнопко дав Яценко (З 2007 року по 2012 р. — народний депутат України VI скликання від Блоку Юлії Тимошенко, голова підкомітету з питань регулювання ринку державних закупівель, державного замовлення, конкурсів та діяльності державних підприємств Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики.

З 2011 по 2014 — член Партії регіонів.)который пользуется проверенной схемой строительства фонтанов и детских площадок чтобы попасть в Раду и Воронцова Елена от слуги народа
По моему выбор очевиден
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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