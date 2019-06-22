Ну невже так важко логічно подумати чому... "Извилин" не вистачає?
Витяг з вікі(спеціально по-московськи):
Первая немецкая часть достигла Варшавы 8 сентября. 12 сентября германские войска вышли к среднему течению Вислы на ряде участков, пересекли линию Западный Буг — Нарев, охватив Варшаву с востока, и выдвинулись к Сану, форсировав его верховья.
Соединения 21 армейского корпуса 11 сентября заняли Бельск, а 15 сентября — Белосток.
Во второй половине дня 14 сентября 19-й моторизованный корпус занял Брест.
Южнее продвижение немецких войск шло ещё более быстрыми темпами. 12 сентября ко Львову подошла 1-я горная дивизия 18 корпуса, к 14 сентября он был полностью окружён. 15 сентября подразделения 14-й германской армии заняли Перемышль. 22-й корпус захватил Владимирец и Грубешов и продвигался далее на юг с целью недопущения прорыва польских войск в Румынию. С 7 сентября ставка Главного командования Польских войск была перенесена в Брест, 10 сентября оно покинуло Брест и двинулось во Владимир-Волынский, потеряв на несколько дней управление войсками, с 13 сентября — в Млынов (близ Дубно), а 15 сентября — в Коломыю. С 14 сентября там уже пребывал президент Польши Мосцицкий. 15 сентября фон Бок приказал командующему 4-й немецкой армией организовать наступление с ближайшей задачей выйти на линию Волковыск — Гродно (150 км от советской границы), 19-му моторизованному корпусу продвигаться на Влодава, Ковель. Другим частям, переданным в подчинение 4-й армии, ставилась задача достичь линии Барановичи — Слоним (50 км от советской границы), действуя в направлениях Кобрин, Пружаны.
9—11 сентября польское руководство вело переговоры с Францией о предоставлении убежища для правительства. Золотой запас Польши 13—16 сентября был переправлен в Румынию. 16 сентября начались польско-румынские переговоры о транзите польского руководства во Францию, и вечером 17 сентября правительство перешло на территорию Румынии, где было интернировано
І тут 17 вересня нападає СРСР. ЯКИЙ ЗМІСТ ПОЛЯКАМ ОБ"ЯВЛЯТИ СРСР ВІЙНУ в цій ситуації?
Будь-яка розумна(не розумово відстала) влада не буде в такій ситуації об"являти війну ще одній імперії.
І тим більше глупо це робити Франції/Англії, тому що вони надіялись на війну Рейху і СРСР(що очевидно по-моєму). І дружити вони прагнули в першу чергу з СРСР а не з Рейхом, що підтвердила історія.