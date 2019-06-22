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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 144
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
30
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
28%
40
Опозиційна платформа - За життя
6%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
7
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
37
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
5
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 16:16

  zРадио написав:Так кто из ура-патриотов мне ответит на вопрос - почему Польша объявила войну Германии и не объявила СССР? Спрашиваю уже, наверно, 15-й раз - ответа все нет...

Ну невже так важко логічно подумати чому... "Извилин" не вистачає?
Витяг з вікі(спеціально по-московськи):
Первая немецкая часть достигла Варшавы 8 сентября. 12 сентября германские войска вышли к среднему течению Вислы на ряде участков, пересекли линию Западный Буг — Нарев, охватив Варшаву с востока, и выдвинулись к Сану, форсировав его верховья.
Соединения 21 армейского корпуса 11 сентября заняли Бельск, а 15 сентября — Белосток.
Во второй половине дня 14 сентября 19-й моторизованный корпус занял Брест.
Южнее продвижение немецких войск шло ещё более быстрыми темпами. 12 сентября ко Львову подошла 1-я горная дивизия 18 корпуса, к 14 сентября он был полностью окружён. 15 сентября подразделения 14-й германской армии заняли Перемышль. 22-й корпус захватил Владимирец и Грубешов и продвигался далее на юг с целью недопущения прорыва польских войск в Румынию. С 7 сентября ставка Главного командования Польских войск была перенесена в Брест, 10 сентября оно покинуло Брест и двинулось во Владимир-Волынский, потеряв на несколько дней управление войсками, с 13 сентября — в Млынов (близ Дубно), а 15 сентября — в Коломыю. С 14 сентября там уже пребывал президент Польши Мосцицкий. 15 сентября фон Бок приказал командующему 4-й немецкой армией организовать наступление с ближайшей задачей выйти на линию Волковыск — Гродно (150 км от советской границы), 19-му моторизованному корпусу продвигаться на Влодава, Ковель. Другим частям, переданным в подчинение 4-й армии, ставилась задача достичь линии Барановичи — Слоним (50 км от советской границы), действуя в направлениях Кобрин, Пружаны.
9—11 сентября польское руководство вело переговоры с Францией о предоставлении убежища для правительства. Золотой запас Польши 13—16 сентября был переправлен в Румынию. 16 сентября начались польско-румынские переговоры о транзите польского руководства во Францию, и вечером 17 сентября правительство перешло на территорию Румынии, где было интернировано

І тут 17 вересня нападає СРСР. ЯКИЙ ЗМІСТ ПОЛЯКАМ ОБ"ЯВЛЯТИ СРСР ВІЙНУ в цій ситуації?
Будь-яка розумна(не розумово відстала) влада не буде в такій ситуації об"являти війну ще одній імперії.
І тим більше глупо це робити Франції/Англії, тому що вони надіялись на війну Рейху і СРСР(що очевидно по-моєму). І дружити вони прагнули в першу чергу з СРСР а не з Рейхом, що підтвердила історія.
andrijk777
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