Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3261326232633264 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7 5 144 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 21% 30 Громадянська позиція 5% 7 Європейська Солідарність 28% 40 Опозиційна платформа - За життя 6% 8 Опозиційний блок 3% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 5% 7 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 26% 37 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 5 Всього голосів : 144 Додано: Нед 23 чер, 2019 16:16 zРадио написав: Так кто из ура-патриотов мне ответит на вопрос - почему Польша объявила войну Германии и не объявила СССР? Спрашиваю уже, наверно, 15-й раз - ответа все нет... Так кто из ура-патриотов мне ответит на вопрос - почему Польша объявила войну Германии и не объявила СССР? Спрашиваю уже, наверно, 15-й раз - ответа все нет...

Ну невже так важко логічно подумати чому... "Извилин" не вистачає?

Витяг з вікі(спеціально по-московськи):

Первая немецкая часть достигла Варшавы 8 сентября. 12 сентября германские войска вышли к среднему течению Вислы на ряде участков, пересекли линию Западный Буг — Нарев, охватив Варшаву с востока, и выдвинулись к Сану, форсировав его верховья.

Соединения 21 армейского корпуса 11 сентября заняли Бельск, а 15 сентября — Белосток.

Во второй половине дня 14 сентября 19-й моторизованный корпус занял Брест.

Южнее продвижение немецких войск шло ещё более быстрыми темпами. 12 сентября ко Львову подошла 1-я горная дивизия 18 корпуса, к 14 сентября он был полностью окружён. 15 сентября подразделения 14-й германской армии заняли Перемышль. 22-й корпус захватил Владимирец и Грубешов и продвигался далее на юг с целью недопущения прорыва польских войск в Румынию. С 7 сентября ставка Главного командования Польских войск была перенесена в Брест, 10 сентября оно покинуло Брест и двинулось во Владимир-Волынский, потеряв на несколько дней управление войсками, с 13 сентября — в Млынов (близ Дубно), а 15 сентября — в Коломыю. С 14 сентября там уже пребывал президент Польши Мосцицкий. 15 сентября фон Бок приказал командующему 4-й немецкой армией организовать наступление с ближайшей задачей выйти на линию Волковыск — Гродно (150 км от советской границы), 19-му моторизованному корпусу продвигаться на Влодава, Ковель. Другим частям, переданным в подчинение 4-й армии, ставилась задача достичь линии Барановичи — Слоним (50 км от советской границы), действуя в направлениях Кобрин, Пружаны.

9—11 сентября польское руководство вело переговоры с Францией о предоставлении убежища для правительства. Золотой запас Польши 13—16 сентября был переправлен в Румынию. 16 сентября начались польско-румынские переговоры о транзите польского руководства во Францию, и вечером 17 сентября правительство перешло на территорию Румынии, где было интернировано

І тут 17 вересня нападає СРСР. ЯКИЙ ЗМІСТ ПОЛЯКАМ ОБ"ЯВЛЯТИ СРСР ВІЙНУ в цій ситуації?

Будь-яка розумна(не розумово відстала) влада не буде в такій ситуації об"являти війну ще одній імперії.

І тим більше глупо це робити Франції/Англії, тому що вони надіялись на війну Рейху і СРСР(що очевидно по-моєму). І дружити вони прагнули в першу чергу з СРСР а не з Рейхом, що підтвердила історія. Ну невже так важко логічно подумати чому... "Извилин" не вистачає?Витяг з вікі(спеціально по-московськи):І тут 17 вересня нападає СРСР. ЯКИЙ ЗМІСТ ПОЛЯКАМ ОБ"ЯВЛЯТИ СРСР ВІЙНУ в цій ситуації?Будь-яка розумна(не розумово відстала) влада не буде в такій ситуації об"являти війну ще одній імперії.І тим більше глупо це робити Франції/Англії, тому що вони надіялись на війну Рейху і СРСР(що очевидно по-моєму). І дружити вони прагнули в першу чергу з СРСР а не з Рейхом, що підтвердила історія. andrijk777

Повідомлень: 1511 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3261326232633264 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: ol_zy і 0 гостейМодератори: ТупУм