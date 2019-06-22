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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 32613262326332643265> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7 5 144 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 21% 30 Громадянська позиція 5% 7 Європейська Солідарність 28% 40 Опозиційна платформа - За життя 6% 8 Опозиційний блок 3% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 5% 7 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 26% 37 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 5 Всього голосів : 144 Додано: Нед 23 чер, 2019 15:22 ЛАД написав: mephala написав: ЛАД написав: Покупает население электричество, как известно, недешево: первые 100 кВт·ч по 90 копеек за кВт·ч, а все что свыше — по 1,68 грн за один кВт·ч. Но есть интересный нюанс: дешевой электроэнергии (не дороже 60 копеек за один кВт·ч было произведено в 2,7 раза больше, чем потребляет население. То есть, продавая электроэнергию людям по ныне действующему тарифу, два государственных предприятия ("Энергорынок" и "Энергоатом") получают прибыль, и не маленькую Покупает население электричество, как известно, недешево: первые 100 кВт·ч по 90 копеек за кВт·ч, а все что свыше — по 1,68 грн за один кВт·ч. Но есть интересный нюанс: дешевой электроэнергии (не дороже 60 копеек за один кВт·ч было произведено в 2,7 раза больше, чем потребляет население. То есть, продавая электроэнергию людям по ныне действующему тарифу, два государственных предприятия ("Энергорынок" и "Энергоатом") получают прибыль, и не маленькую

лад ви спеціально брехню розповсюджуєте в розрахунку на необізнаних читачів? чи дійсно самі нічого толком не знаєте а тільки пафосом своїм берете? лад ви спеціально брехню розповсюджуєте в розрахунку на необізнаних читачів? чи дійсно самі нічого толком не знаєте а тільки пафосом своїм берете?

Недолго музыка играла. Натура берёт своё.

Яркая иллюстрация к "добросовестности" дискуссии от Вас!



Я давал ссылку - https://vesti-ukr.com/strana/340739-ihra-sveta-kak-reforma-izmenit-tarify-na-elektrichestvo-i-tseny-na-produkty , и цитата была из неё.

Вы приводите эту цитату как мои слова, далее называете это "брехнёй", не приводя никаких доказательств такого обвинения и даже не уточняя, что именно является "брехнёй". Неужели цена 1,68 грн за один кВт·ч?

Далее обвиняете оппонента в незнании и "пафосе" и всё в порядке.



Называется - как смешать оппонента с дерьмом и опровергнуть его высказывание, ни слова не сказав по сути.

Интересно, вас этому обучили или сами освоили методику? Недолго музыка играла. Натура берёт своё.Яркая иллюстрация к "добросовестности" дискуссии от Вас!Я давал ссылку -, и цитата была из неё.Вы приводите эту цитату какслова, далее называете это "брехнёй", не приводя никаких доказательств такого обвинения и даже не уточняя, что именно является "брехнёй". Неужели цена 1,68 грн за один кВт·ч?Далее обвиняете оппонента в незнании и "пафосе" и всё в порядке.Называется - как смешать оппонента с дерьмом и опровергнуть его высказывание, ни слова не сказав по сути.Интересно, вас этому обучили или сами освоили методику?

якби ви навели тільки саме посилання то не було б питань.

але ви ще й зробили цитату з цієї статті зробивши акцент на цій брехні.

я вже казав зрадіо і скажу вам - займіться вивченням ринку електроенергії та газу.

тоді не будете писати про них маячню.

якщо ви так і не зрозуміли яку брехню пафосно розповсюджуєте то тоді у цифрах зв’яжіть що завдяки тарифу 1,68грн енергоатом отримує не малий прибуток. а то вкинути вкинули а підтвердження я не побачив у цифрах. якби ви навели тільки саме посилання то не було б питань.але ви ще й зробили цитату з цієї статті зробивши акцент на цій брехні.я вже казав зрадіо і скажу вам - займіться вивченням ринку електроенергії та газу.тоді не будете писати про них маячню.якщо ви так і не зрозуміли яку брехню пафосно розповсюджуєте то тоді у цифрах зв’яжіть що завдяки тарифу 1,68грн енергоатом отримує не малий прибуток. а то вкинути вкинули а підтвердження я не побачив у цифрах. mephala Повідомлень: 4700 З нами з: 07.04.14 Подякував: 54 раз. Подякували: 627 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 15:23 zРадио написав: vitaliian написав: freeze ПАП отрезанный от политики кусок. Ни одному проигравшему выборы президенту больше не светит в политике ничего. Примеров вагон- Кравчук, Кучма, Ющенко, Чивокуня. ПАП отрезанный от политики кусок. Ни одному проигравшему выборы президенту больше не светит в политике ничего. Примеров вагон- Кравчук, Кучма, Ющенко, Чивокуня.



Кучма не проигрывал ни одни президентские выборы, кстати )) Поэтому сейчас для него и нашлась работа )) Насчет остальных, включая Порошенко - согласен Кучма не проигрывал ни одни президентские выборы, кстати )) Поэтому сейчас для него и нашлась работа )) Насчет остальных, включая Порошенко - согласен

Чивокуня это протеже Кучмы, думаете фальсификации в пользу Чивокуни в 2004 были возможны без него? По факту проигрыш. А работа переговорщика нашлась потому что при Кучме был пик дружбы с РФ. По старой памяти есть надежда что бить не станут. Хотя мужик не дурак и наверное самый успешный президент из всех. Чивокуня это протеже Кучмы, думаете фальсификации в пользу Чивокуни в 2004 были возможны без него? По факту проигрыш. А работа переговорщика нашлась потому что при Кучме был пик дружбы с РФ. По старой памяти есть надежда что бить не станут. Хотя мужик не дурак и наверное самый успешный президент из всех. Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 23 чер, 2019 15:28, всього редагувалось 4 разів. vitaliian

Повідомлень: 2308 З нами з: 06.04.16 Подякував: 657 раз. Подякували: 724 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 15:39 ЛАД написав: Ещё один пример классических методик!

Приписать человеку что-то отрицательное в глазах "широких масс" - в данном случае "манію величі". Оснований нет, но кому нужны основания!

Дальше притвориться бедным, несчастным и несправедливо обиженным - "за мене все вирішили. які тільки ярлики мені навішали. як тільки не обзивали." Опять же, то что ни одного "ярлыка" не найдётся, это не важно.

А дальше вдогонку ещё мазнуть какой-нибудь грязью - "виховання у вас явно бракує" , и всё - дело сделано!



Что хорошо, для такой дискуссии не надо ни знаний, ни затрат времени для поиска хоть каких-то доказательств, работает методика.

Продолжайте и дальше!

Желаю успехов на этом поприще! Ещё один пример классических методик!Приписать человеку что-то отрицательное в глазах "широких масс" - в данном случае "манію величі". Оснований нет, но кому нужны основания!Дальше притвориться бедным, несчастным и несправедливо обиженным - "за мене все вирішили. які тільки ярлики мені навішали. як тільки не обзивали." Опять же, то что ни одного "ярлыка" не найдётся, это не важно.А дальше вдогонку ещё мазнуть какой-нибудь грязью - "виховання у вас явно бракує" , и всё - дело сделано!Что хорошо, для такой дискуссии не надо ни знаний, ни затрат времени для поиска хоть каких-то доказательств, работает методика.Продолжайте и дальше!Желаю успехов на этом поприще!

перечитайте наше спілкування з самого початку. методика навішування ярликів пішла саме від вас.

як і те що ви не відповідали на не зручні вам питання не одноразово вам поставлені.

так що успіхів вам також. перечитайте наше спілкування з самого початку. методика навішування ярликів пішла саме від вас.як і те що ви не відповідали на не зручні вам питання не одноразово вам поставлені.так що успіхів вам також. mephala Повідомлень: 4700 З нами з: 07.04.14 Подякував: 54 раз. Подякували: 627 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 15:42 Ukrainian написав: yanyura написав: Все кандидаты от СН, как от партии, так и мажоритарщики на оффсайте СН - https://sluganarodu.ua/candidates Все кандидаты от СН, как от партии, так и мажоритарщики на оффсайте СН -

А мне нравится список; новые люди много молодых и главное никогда не были депутаты Рады

Принцип не голосуй за бывших депутатов А мне нравится список; новые люди много молодых и главное никогда не были депутаты РадыПринцип не голосуй за бывших депутатов

Как же Вы глубоко ошибаетесь...

В этом списке дети и представители бывших областных депутатов, бизнесменов...

Например, есть сынок одного бизнесмена-кидалы людей на деньги.

Похоже, что старые лица в политике меняют на такие же, только помоложе. Как же Вы глубоко ошибаетесь...В этом списке дети и представители бывших областных депутатов, бизнесменов...Например, есть сынок одного бизнесмена-кидалы людей на деньги.Похоже, что старые лица в политике меняют на такие же, только помоложе. l66

Повідомлень: 2892 З нами з: 05.01.14 Подякував: 360 раз. Подякували: 555 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 16:07 l66 написав: Ukrainian написав: yanyura написав: Все кандидаты от СН, как от партии, так и мажоритарщики на оффсайте СН - https://sluganarodu.ua/candidates Все кандидаты от СН, как от партии, так и мажоритарщики на оффсайте СН -

А мне нравится список; новые люди много молодых и главное никогда не были депутаты Рады

Принцип не голосуй за бывших депутатов А мне нравится список; новые люди много молодых и главное никогда не были депутаты РадыПринцип не голосуй за бывших депутатов

Как же Вы глубоко ошибаетесь...

В этом списке дети и представители бывших областных депутатов, бизнесменов...

Например, есть сынок одного бизнесмена-кидалы людей на деньги.

Похоже, что старые лица в политике меняют на такие же, только помоложе. Как же Вы глубоко ошибаетесь...В этом списке дети и представители бывших областных депутатов, бизнесменов...Например, есть сынок одного бизнесмена-кидалы людей на деньги.Похоже, что старые лица в политике меняют на такие же, только помоложе.

Возможно так и есть; по всех округах не смотрел

По 200 округу идёт знатный депутат кнопко дав Яценко (З 2007 року по 2012 р. — народний депутат України VI скликання від Блоку Юлії Тимошенко, голова підкомітету з питань регулювання ринку державних закупівель, державного замовлення, конкурсів та діяльності державних підприємств Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики.



З 2011 по 2014 — член Партії регіонів.)который пользуется проверенной схемой строительства фонтанов и детских площадок чтобы попасть в Раду и Воронцова Елена от слуги народа

По моему выбор очевиден Возможно так и есть; по всех округах не смотрелПо 200 округу идёт знатный депутат кнопко дав Яценко (З 2007 року по 2012 р. — народний депутат України VI скликання від Блоку Юлії Тимошенко, голова підкомітету з питань регулювання ринку державних закупівель, державного замовлення, конкурсів та діяльності державних підприємств Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики.З 2011 по 2014 — член Партії регіонів.)который пользуется проверенной схемой строительства фонтанов и детских площадок чтобы попасть в Раду и Воронцова Елена от слуги народаПо моему выбор очевиден "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8210 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 591 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 16:16 zРадио написав: Так кто из ура-патриотов мне ответит на вопрос - почему Польша объявила войну Германии и не объявила СССР? Спрашиваю уже, наверно, 15-й раз - ответа все нет... Так кто из ура-патриотов мне ответит на вопрос - почему Польша объявила войну Германии и не объявила СССР? Спрашиваю уже, наверно, 15-й раз - ответа все нет...

Ну невже так важко логічно подумати чому... "Извилин" не вистачає?

Витяг з вікі(спеціально по-московськи):

Первая немецкая часть достигла Варшавы 8 сентября. 12 сентября германские войска вышли к среднему течению Вислы на ряде участков, пересекли линию Западный Буг — Нарев, охватив Варшаву с востока, и выдвинулись к Сану, форсировав его верховья.

Соединения 21 армейского корпуса 11 сентября заняли Бельск, а 15 сентября — Белосток.

Во второй половине дня 14 сентября 19-й моторизованный корпус занял Брест.

Южнее продвижение немецких войск шло ещё более быстрыми темпами. 12 сентября ко Львову подошла 1-я горная дивизия 18 корпуса, к 14 сентября он был полностью окружён. 15 сентября подразделения 14-й германской армии заняли Перемышль. 22-й корпус захватил Владимирец и Грубешов и продвигался далее на юг с целью недопущения прорыва польских войск в Румынию. С 7 сентября ставка Главного командования Польских войск была перенесена в Брест, 10 сентября оно покинуло Брест и двинулось во Владимир-Волынский, потеряв на несколько дней управление войсками, с 13 сентября — в Млынов (близ Дубно), а 15 сентября — в Коломыю. С 14 сентября там уже пребывал президент Польши Мосцицкий. 15 сентября фон Бок приказал командующему 4-й немецкой армией организовать наступление с ближайшей задачей выйти на линию Волковыск — Гродно (150 км от советской границы), 19-му моторизованному корпусу продвигаться на Влодава, Ковель. Другим частям, переданным в подчинение 4-й армии, ставилась задача достичь линии Барановичи — Слоним (50 км от советской границы), действуя в направлениях Кобрин, Пружаны.

9—11 сентября польское руководство вело переговоры с Францией о предоставлении убежища для правительства. Золотой запас Польши 13—16 сентября был переправлен в Румынию. 16 сентября начались польско-румынские переговоры о транзите польского руководства во Францию, и вечером 17 сентября правительство перешло на территорию Румынии, где было интернировано

І тут 17 вересня нападає СРСР. ЯКИЙ ЗМІСТ ПОЛЯКАМ ОБ"ЯВЛЯТИ СРСР ВІЙНУ в цій ситуації?

Будь-яка розумна(не розумово відстала) влада не буде в такій ситуації об"являти війну ще одній імперії.

І тим більше глупо це робити Франції/Англії, тому що вони надіялись на війну Рейху і СРСР(що очевидно по-моєму). І дружити вони прагнули в першу чергу з СРСР а не з Рейхом, що підтвердила історія. Ну невже так важко логічно подумати чому... "Извилин" не вистачає?Витяг з вікі(спеціально по-московськи):І тут 17 вересня нападає СРСР. ЯКИЙ ЗМІСТ ПОЛЯКАМ ОБ"ЯВЛЯТИ СРСР ВІЙНУ в цій ситуації?Будь-яка розумна(не розумово відстала) влада не буде в такій ситуації об"являти війну ще одній імперії.І тим більше глупо це робити Франції/Англії, тому що вони надіялись на війну Рейху і СРСР(що очевидно по-моєму). І дружити вони прагнули в першу чергу з СРСР а не з Рейхом, що підтвердила історія. andrijk777

Повідомлень: 1511 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 17:03 andrijk777 написав: І тут 17 вересня нападає СРСР. ЯКИЙ ЗМІСТ ПОЛЯКАМ ОБ"ЯВЛЯТИ СРСР ВІЙНУ в цій ситуації?

Будь-яка розумна(не розумово відстала) влада не буде в такій ситуації об"являти війну ще одній імперії.

І тим більше глупо це робити Франції/Англії, тому що вони надіялись на війну Рейху і СРСР(що очевидно по-моєму). І дружити вони прагнули в першу чергу з СРСР а не з Рейхом, що підтвердила історія. І тут 17 вересня нападає СРСР. ЯКИЙ ЗМІСТ ПОЛЯКАМ ОБ"ЯВЛЯТИ СРСР ВІЙНУ в цій ситуації?Будь-яка розумна(не розумово відстала) влада не буде в такій ситуації об"являти війну ще одній імперії.І тим більше глупо це робити Франції/Англії, тому що вони надіялись на війну Рейху і СРСР(що очевидно по-моєму). І дружити вони прагнули в першу чергу з СРСР а не з Рейхом, що підтвердила історія.



Ну конечно - в дипломатии, я смотрю, ты так же силен, как и в истории. Если не объявить войну, вручив послу агрессора соответствующую ноту, то на каком основании выставлять контр-требования и бороться за свои интересы??



Я знаю, что ты сейчас делаешь - ты выгораживаешь Турчинова и Порошенко, бездействовавших на дипломатическом фронте во время российской агрессии.



Только помни, что твой манкуртизм чреват реституцией! Еще пяток лет такие безумцы как ты пошумят на темы "коммунизм = нацизм", "СССР напал на Польшу вместе с Германией", и бОльшую часть имущества Западной Украины придется отдать (именно отдать, а не вернуть) Польше при первых же попытках гармонизации имущественного законодательства с ЕС!



А между тем, СССР неспроста вошел в Восточную Польшу именно 17-го сентября! Это произошло в аккурат после того, как правительство Польши бежало из Варшавы, оставив свою страну (и украинцев, соответственно, тоже) на произвол судьбы! Не ДО, а ПОСЛЕ, обращаю внимание!



PS: да, и если уж некоторые украинцы (манкурты и сепаратисты, по моему скромному мнению) недовольны "нападением СССР на Польшу", то можно спросить у евреев, что они об этом думают! И сравнить, как сложились судьбы тех из них, кто проживал на территории, оккупированной немцами, и тех, кто проживал на территории, "оккупированной" советами...



Вот уж кто точно может рассказать, есть отличия между коммунизмом и нацизмом, или нет... Ну конечно - в дипломатии, я смотрю, ты так же силен, как и в истории. Если не объявить войну, вручив послу агрессора соответствующую ноту, то на каком основании выставлять контр-требования и бороться за свои интересы??Я знаю, что ты сейчас делаешь - ты выгораживаешь Турчинова и Порошенко, бездействовавших на дипломатическом фронте во время российской агрессии.Только помни, что твой манкуртизм чреват реституцией! Еще пяток лет такие безумцы как ты пошумят на темы "коммунизм = нацизм", "СССР напал на Польшу вместе с Германией", и бОльшую часть имущества Западной Украины придется отдать (именно отдать, а не вернуть) Польше при первых же попытках гармонизации имущественного законодательства с ЕС!А между тем, СССР неспроста вошел в Восточную Польшу именно 17-го сентября! Это произошло в аккурат после того, как правительство Польши бежало из Варшавы, оставив свою страну (и украинцев, соответственно, тоже) на произвол судьбы! Не ДО, а ПОСЛЕ, обращаю внимание!PS: да, и если уж некоторые украинцы (манкурты и сепаратисты, по моему скромному мнению) недовольны "нападением СССР на Польшу", то можно спросить у евреев, что они об этом думают! И сравнить, как сложились судьбы тех из них, кто проживал на территории, оккупированной немцами, и тех, кто проживал на территории, "оккупированной" советами...Вот уж кто точно может рассказать, есть отличия между коммунизмом и нацизмом, или нет... zРадио

Повідомлень: 2566 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1678 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 17:12 Frant написав: У ватанів - повна каша в голові.

Брєжнєв, Хрущов і т.п. - ці люди працювали на Москву. Винятково на Москву. Українського у них нічого не було, крім походження з території України.

Україна їм була байдуже. У ватанів - повна каша в голові.Брєжнєв, Хрущов і т.п. - ці люди працювали на Москву. Винятково на Москву. Українського у них нічого не було, крім походження з території України.Україна їм була байдуже.

гены не те... вот у Frant-а все в порядке, даже 47-я хромосома имеется... гены не те... вот у Frant-а все в порядке, даже 47-я хромосома имеется... ol_zy

Повідомлень: 5205 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 17:18 l66 написав: Ukrainian написав: yanyura написав: Все кандидаты от СН, как от партии, так и мажоритарщики на оффсайте СН - https://sluganarodu.ua/candidates Все кандидаты от СН, как от партии, так и мажоритарщики на оффсайте СН -

А мне нравится список; новые люди много молодых и главное никогда не были депутаты Рады

Принцип не голосуй за бывших депутатов А мне нравится список; новые люди много молодых и главное никогда не были депутаты РадыПринцип не голосуй за бывших депутатов

Как же Вы глубоко ошибаетесь...

В этом списке дети и представители бывших областных депутатов, бизнесменов...

Например, есть сынок одного бизнесмена-кидалы людей на деньги.

Похоже, что старые лица в политике меняют на такие же, только помоложе. Как же Вы глубоко ошибаетесь...В этом списке дети и представители бывших областных депутатов, бизнесменов...Например, есть сынок одного бизнесмена-кидалы людей на деньги.Похоже, что старые лица в политике меняют на такие же, только помоложе.

Я зразу писав, що Зекоманда - ще ті моральні уроти.



Тому не варто на парламентських виборах голосувати за зелену безштанову бригаду! Я зразу писав, що Зекоманда - ще ті моральні уроти.Тому не варто на парламентських виборах голосувати за зелену безштанову бригаду! Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20115 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 17:20 zРадио написав: zРадио написав: flyman написав: зрадiо,

сучасна укр.мова побудована на полтавському дiалектi, як i культура.

так що не тре моськовських штампiв розповсюджувати про засилля бiндер зрадiо,сучасна укр.мова побудована на полтавському дiалектi, як i культура.так що не тре моськовських штампiв розповсюджувати про засилля бiндер



А кто хоть слово сказал против украинского языка?!! Не нужно мне рассказывать про полтавский диалект - там, где ты учился, я преподавал (с) И про генезис украинского языка знаю лучше тебя.



А вот бандеро-шухевичная культурная оккупация Украины в 2014-2019 гг имела явно галичанские корни. Начнем с того, что Министр культуры Нищук, Министр образования Гриневич и директор Института нацпамяти - представители одного единственного региона страны, Галичины (Ивано-Франковск, Львов и Львов, соответственно) А кто хоть слово сказал против украинского языка?!! Не нужно мне рассказывать про полтавский диалект - там, где ты учился, я преподавал (с) И про генезис украинского языка знаю лучше тебя.А вот бандеро-шухевичная культурная оккупация Украины в 2014-2019 гг имела явно галичанские корни. Начнем с того, что Министр культуры Нищук, Министр образования Гриневич и директор Института нацпамяти - представители одного единственного региона страны, Галичины (Ивано-Франковск, Львов и Львов, соответственно)



Да, еще забыл: Министр информационной политики Стець - Чортков, Тернопольская область. Оттуда же. Ни одного представителя даже Киева во всей вертикали гуманитарной политики, не говоря о других регионах страны!



Это культурная экспансия! Диктат! Да, еще забыл: Министр информационной политики Стець - Чортков, Тернопольская область. Оттуда же. Ни одного представителя даже Киева во всей вертикали гуманитарной политики, не говоря о других регионах страны!Это культурная экспансия! Диктат!

Диктат українців в Україні - це пічалька для московитів та їх агентури, да?



Коли недолугий Табачник був міністром освіти і розказував про "дружбу" з азіатською русіш-Ордою - нормально було, да? Диктат українців в Україні - це пічалька для московитів та їх агентури, да?Коли недолугий Табачник був міністром освіти і розказував про "дружбу" з азіатською русіш-Ордою - нормально було, да? Востаннє редагувалось Frant в Нед 23 чер, 2019 17:40, всього редагувалось 2 разів. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20115 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 32613262326332643265> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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