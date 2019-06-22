Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Покупает население электричество, как известно, недешево: первые 100 кВт·ч по 90 копеек за кВт·ч, а все что свыше — по 1,68 грн за один кВт·ч. Но есть интересный нюанс: дешевой электроэнергии (не дороже 60 копеек за один кВт·ч было произведено в 2,7 раза больше, чем потребляет население. То есть, продавая электроэнергию людям по ныне действующему тарифу, два государственных предприятия ("Энергорынок" и "Энергоатом") получают прибыль, и не маленькую
лад ви спеціально брехню розповсюджуєте в розрахунку на необізнаних читачів? чи дійсно самі нічого толком не знаєте а тільки пафосом своїм берете?
Недолго музыка играла. Натура берёт своё. Яркая иллюстрация к "добросовестности" дискуссии от Вас!
Называется - как смешать оппонента с дерьмом и опровергнуть его высказывание, ни слова не сказав по сути. Интересно, вас этому обучили или сами освоили методику?
якби ви навели тільки саме посилання то не було б питань. але ви ще й зробили цитату з цієї статті зробивши акцент на цій брехні. я вже казав зрадіо і скажу вам - займіться вивченням ринку електроенергії та газу. тоді не будете писати про них маячню. якщо ви так і не зрозуміли яку брехню пафосно розповсюджуєте то тоді у цифрах зв’яжіть що завдяки тарифу 1,68грн енергоатом отримує не малий прибуток. а то вкинути вкинули а підтвердження я не побачив у цифрах.
vitaliian написав:freeze ПАП отрезанный от политики кусок. Ни одному проигравшему выборы президенту больше не светит в политике ничего. Примеров вагон- Кравчук, Кучма, Ющенко, Чивокуня.
Кучма не проигрывал ни одни президентские выборы, кстати )) Поэтому сейчас для него и нашлась работа )) Насчет остальных, включая Порошенко - согласен
Чивокуня это протеже Кучмы, думаете фальсификации в пользу Чивокуни в 2004 были возможны без него? По факту проигрыш. А работа переговорщика нашлась потому что при Кучме был пик дружбы с РФ. По старой памяти есть надежда что бить не станут. Хотя мужик не дурак и наверное самый успешный президент из всех.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 23 чер, 2019 15:28, всього редагувалось 4 разів.
ЛАД написав:Ещё один пример классических методик! Приписать человеку что-то отрицательное в глазах "широких масс" - в данном случае "манію величі". Оснований нет, но кому нужны основания! Дальше притвориться бедным, несчастным и несправедливо обиженным - "за мене все вирішили. які тільки ярлики мені навішали. як тільки не обзивали." Опять же, то что ни одного "ярлыка" не найдётся, это не важно. А дальше вдогонку ещё мазнуть какой-нибудь грязью - "виховання у вас явно бракує" , и всё - дело сделано!
Что хорошо, для такой дискуссии не надо ни знаний, ни затрат времени для поиска хоть каких-то доказательств, работает методика. Продолжайте и дальше! Желаю успехов на этом поприще!
перечитайте наше спілкування з самого початку. методика навішування ярликів пішла саме від вас. як і те що ви не відповідали на не зручні вам питання не одноразово вам поставлені. так що успіхів вам також.
А мне нравится список; новые люди много молодых и главное никогда не были депутаты Рады Принцип не голосуй за бывших депутатов
Как же Вы глубоко ошибаетесь... В этом списке дети и представители бывших областных депутатов, бизнесменов... Например, есть сынок одного бизнесмена-кидалы людей на деньги. Похоже, что старые лица в политике меняют на такие же, только помоложе.
А мне нравится список; новые люди много молодых и главное никогда не были депутаты Рады Принцип не голосуй за бывших депутатов
Как же Вы глубоко ошибаетесь... В этом списке дети и представители бывших областных депутатов, бизнесменов... Например, есть сынок одного бизнесмена-кидалы людей на деньги. Похоже, что старые лица в политике меняют на такие же, только помоложе.
Возможно так и есть; по всех округах не смотрел По 200 округу идёт знатный депутат кнопко дав Яценко (З 2007 року по 2012 р. — народний депутат України VI скликання від Блоку Юлії Тимошенко, голова підкомітету з питань регулювання ринку державних закупівель, державного замовлення, конкурсів та діяльності державних підприємств Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики.
З 2011 по 2014 — член Партії регіонів.)который пользуется проверенной схемой строительства фонтанов и детских площадок чтобы попасть в Раду и Воронцова Елена от слуги народа По моему выбор очевиден
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
zРадио написав:Так кто из ура-патриотов мне ответит на вопрос - почему Польша объявила войну Германии и не объявила СССР? Спрашиваю уже, наверно, 15-й раз - ответа все нет...
Ну невже так важко логічно подумати чому... "Извилин" не вистачає? Витяг з вікі(спеціально по-московськи):
Первая немецкая часть достигла Варшавы 8 сентября. 12 сентября германские войска вышли к среднему течению Вислы на ряде участков, пересекли линию Западный Буг — Нарев, охватив Варшаву с востока, и выдвинулись к Сану, форсировав его верховья. Соединения 21 армейского корпуса 11 сентября заняли Бельск, а 15 сентября — Белосток. Во второй половине дня 14 сентября 19-й моторизованный корпус занял Брест. Южнее продвижение немецких войск шло ещё более быстрыми темпами. 12 сентября ко Львову подошла 1-я горная дивизия 18 корпуса, к 14 сентября он был полностью окружён. 15 сентября подразделения 14-й германской армии заняли Перемышль. 22-й корпус захватил Владимирец и Грубешов и продвигался далее на юг с целью недопущения прорыва польских войск в Румынию. С 7 сентября ставка Главного командования Польских войск была перенесена в Брест, 10 сентября оно покинуло Брест и двинулось во Владимир-Волынский, потеряв на несколько дней управление войсками, с 13 сентября — в Млынов (близ Дубно), а 15 сентября — в Коломыю. С 14 сентября там уже пребывал президент Польши Мосцицкий. 15 сентября фон Бок приказал командующему 4-й немецкой армией организовать наступление с ближайшей задачей выйти на линию Волковыск — Гродно (150 км от советской границы), 19-му моторизованному корпусу продвигаться на Влодава, Ковель. Другим частям, переданным в подчинение 4-й армии, ставилась задача достичь линии Барановичи — Слоним (50 км от советской границы), действуя в направлениях Кобрин, Пружаны. 9—11 сентября польское руководство вело переговоры с Францией о предоставлении убежища для правительства. Золотой запас Польши 13—16 сентября был переправлен в Румынию. 16 сентября начались польско-румынские переговоры о транзите польского руководства во Францию, и вечером 17 сентября правительство перешло на территорию Румынии, где было интернировано
І тут 17 вересня нападає СРСР. ЯКИЙ ЗМІСТ ПОЛЯКАМ ОБ"ЯВЛЯТИ СРСР ВІЙНУ в цій ситуації? Будь-яка розумна(не розумово відстала) влада не буде в такій ситуації об"являти війну ще одній імперії. І тим більше глупо це робити Франції/Англії, тому що вони надіялись на війну Рейху і СРСР(що очевидно по-моєму). І дружити вони прагнули в першу чергу з СРСР а не з Рейхом, що підтвердила історія.
andrijk777 написав:І тут 17 вересня нападає СРСР. ЯКИЙ ЗМІСТ ПОЛЯКАМ ОБ"ЯВЛЯТИ СРСР ВІЙНУ в цій ситуації? Будь-яка розумна(не розумово відстала) влада не буде в такій ситуації об"являти війну ще одній імперії. І тим більше глупо це робити Франції/Англії, тому що вони надіялись на війну Рейху і СРСР(що очевидно по-моєму). І дружити вони прагнули в першу чергу з СРСР а не з Рейхом, що підтвердила історія.
Ну конечно - в дипломатии, я смотрю, ты так же силен, как и в истории. Если не объявить войну, вручив послу агрессора соответствующую ноту, то на каком основании выставлять контр-требования и бороться за свои интересы??
Я знаю, что ты сейчас делаешь - ты выгораживаешь Турчинова и Порошенко, бездействовавших на дипломатическом фронте во время российской агрессии.
Только помни, что твой манкуртизм чреват реституцией! Еще пяток лет такие безумцы как ты пошумят на темы "коммунизм = нацизм", "СССР напал на Польшу вместе с Германией", и бОльшую часть имущества Западной Украины придется отдать (именно отдать, а не вернуть) Польше при первых же попытках гармонизации имущественного законодательства с ЕС!
А между тем, СССР неспроста вошел в Восточную Польшу именно 17-го сентября! Это произошло в аккурат после того, как правительство Польши бежало из Варшавы, оставив свою страну (и украинцев, соответственно, тоже) на произвол судьбы! Не ДО, а ПОСЛЕ, обращаю внимание!
PS: да, и если уж некоторые украинцы (манкурты и сепаратисты, по моему скромному мнению) недовольны "нападением СССР на Польшу", то можно спросить у евреев, что они об этом думают! И сравнить, как сложились судьбы тех из них, кто проживал на территории, оккупированной немцами, и тех, кто проживал на территории, "оккупированной" советами...
Вот уж кто точно может рассказать, есть отличия между коммунизмом и нацизмом, или нет...
Frant написав:У ватанів - повна каша в голові. Брєжнєв, Хрущов і т.п. - ці люди працювали на Москву. Винятково на Москву. Українського у них нічого не було, крім походження з території України. Україна їм була байдуже.
гены не те... вот у Frant-а все в порядке, даже 47-я хромосома имеется...
А мне нравится список; новые люди много молодых и главное никогда не были депутаты Рады Принцип не голосуй за бывших депутатов
Как же Вы глубоко ошибаетесь... В этом списке дети и представители бывших областных депутатов, бизнесменов... Например, есть сынок одного бизнесмена-кидалы людей на деньги. Похоже, что старые лица в политике меняют на такие же, только помоложе.
Я зразу писав, що Зекоманда - ще ті моральні уроти.
Тому не варто на парламентських виборах голосувати за зелену безштанову бригаду!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
flyman написав:зрадiо, сучасна укр.мова побудована на полтавському дiалектi, як i культура. так що не тре моськовських штампiв розповсюджувати про засилля бiндер
А кто хоть слово сказал против украинского языка?!! Не нужно мне рассказывать про полтавский диалект - там, где ты учился, я преподавал (с) И про генезис украинского языка знаю лучше тебя.
А вот бандеро-шухевичная культурная оккупация Украины в 2014-2019 гг имела явно галичанские корни. Начнем с того, что Министр культуры Нищук, Министр образования Гриневич и директор Института нацпамяти - представители одного единственного региона страны, Галичины (Ивано-Франковск, Львов и Львов, соответственно)
Да, еще забыл: Министр информационной политики Стець - Чортков, Тернопольская область. Оттуда же. Ни одного представителя даже Киева во всей вертикали гуманитарной политики, не говоря о других регионах страны!
Это культурная экспансия! Диктат!
Диктат українців в Україні - це пічалька для московитів та їх агентури, да?
Коли недолугий Табачник був міністром освіти і розказував про "дружбу" з азіатською русіш-Ордою - нормально було, да?
Востаннє редагувалось Frant в Нед 23 чер, 2019 17:40, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців