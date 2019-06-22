Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Господа-товарищи! Что могу сказать. flyman глубоко прав в том, что ветка превратилась в резервацию. Возможно, так и было задумано. Возможно и нет. Но сейчас, особенно после отмены "+" именно на этой ветке, точно резервация. Или выгребная яма.
Очень жаль. Могла бы быть интересная и актуальная ветка. Но благодаря нескольким фрикам, начиная с франта, и их поддержке модераторами, скатилась, в основном, к флуду и ругани. Здесь можно было бы обсуждать действительно важные для Украины вопросы - война и как её закончить, как ускорить развитие экономики Украины, на какие отрасли стоило бы сделать упор, ту же энергореформу, да даже "мовний" закон (хотя, на мой взгляд, это не самый актуальный вопрос, кот. только разделяет народ и возбуждается, в основном, именно с этой целью). Единственное, что требовалось - благожелательность. Это могло привлечь интересных и знающих людей. Но ... не сложилось.
Вместо этого - куча ругани по вопросу Зе или По, причём, с обвинением трёх четвертей народа, в лучшем случае, в глупости и инфантилизме, а в худшем, - во враждебности Украине и "услужении Путину". Даже с окончанием выборов это не прекратилось.
Сторонники По, похоже, так и не поняли, что мы все в одной лодке и неудачи Зе будут неудачами Украины и их злобствования ничего хорошего не дадут. Отличать критику и злопыхательство так и не научились.
Борьба на ветке ведётся не с мнениями, а с личностями путём безосновательных объявлений "врагами народа". Противников заставляют чуть ли не оправдываться и доказывать, что они тоже любят Украину, а не Путина.
Аргументы зачастую сводятся к "жги ещё", "больше зради" и т.п. Куча фейков, кот. часто достаточно легко опровергаются, но требуют времени и занимают много места на форуме.
Какой смысл доказывать что-то троллям, или платным работникам, или идеологически зашоренным людям? Или другой вариант - дуракам или не очень грамотным людям, но при этом убеждённым в том, что они умнее всех? В обоих случаях это бесполезно.
Находиться на ветке бессмысленно, да и не интересно. Жить в резервации, конечно, можно, но лучше не задерживаться. Так что, спасибо всем. Постараюсь появляться как можно реже. Франт с друзьями могут развлекаться и дальше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
andrijk777 написав:............ І тут 17 вересня нападає СРСР. ЯКИЙ ЗМІСТ ПОЛЯКАМ ОБ"ЯВЛЯТИ СРСР ВІЙНУ в цій ситуації? Будь-яка розумна(не розумово відстала) влада не буде в такій ситуації об"являти війну ще одній імперії. І тим більше глупо це робити Франції/Англії, тому що вони надіялись на війну Рейху і СРСР(що очевидно по-моєму). І дружити вони прагнули в першу чергу з СРСР а не з Рейхом, що підтвердила історія.
Выделено по поводу укр. языка. Об истории промолчу. Это так, на прощанье.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав: Так я и не буду, и в первом туре президентских я не голосовал за Зеленского, я об этом еще тогда писал. Во втором туре - да, против Порошенко, был превосходный результат в итоге, как говориться объединенными усилиями достигли цели.
Правда выбор небогатый остается. Голосовать за непроходных глупо. Слугу народа убираем, ПЕС и Оппожиття убираем. Остается мучительный выбор - Юля, Слава и Смешко.
Не надо скрывать, сделайте каминг-аут. оппоблок-за життя. Не надо скрывать свои чувства
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
ЛАД написав:Господа-товарищи! Что могу сказать. flyman глубоко прав в том, что ветка превратилась в резервацию. Возможно, так и было задумано. Возможно и нет.
Так перестаньте здесь писать. Но вы постоянно становитесь в третью позицию обиженного пенсионера. Который больше тут писать не будет. Но постоянно здесь пишете. PS. А то что вашу партийную мордочку возят по столу. Так ведь здесь не партийное собрание, где все "бурно одобрям-с"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
"Резерв — вырос со 170 до 200 тысяч. Тут не только люди с боевым опытом в первой очереди, но и просто годные по здоровью и прошедшие переподготовку по ВУС, плюс контракты резервиста — все оптом. Если учесть, что в сборах ОР-1 во время военного положения за месяц принимало участие до 40 тысяч человек, а всего, по словам Муженко, в 2018 году в той или иной форме (от резервистов в территориальной обороне до офицеров запаса) из резерва привлекали до 80 тысяч персонала — хороший прогресс. Далеко от идеала для 40-миллионной страны, но достаточно оптимистично от наших позиций несколько.
На сегодня у нас свыше 300 работающих радиолокационных станций, самое плотное покрытие РЛС полем в Восточной Европе и одно из самых плотных в мире.
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Востаннє редагувалось Frant в Нед 23 чер, 2019 17:51, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
А мне нравится список; новые люди много молодых и главное никогда не были депутаты Рады Принцип не голосуй за бывших депутатов
Как же Вы глубоко ошибаетесь... В этом списке дети и представители бывших областных депутатов, бизнесменов... Например, есть сынок одного бизнесмена-кидалы людей на деньги. Похоже, что старые лица в политике меняют на такие же, только помоложе.
Это естественное явление, о котором я уже не раз упоминал.
Народ, массы, большие группы людей имеют достаточные способности-возможности для разрушительных действий. Что и сделали с ПАПом, который дал неудовлетворительный результат. А вот с созидательной функцией у масс объективные сложности.
Поэтому повторюсь в который раз: вся ответственность за реваншизм и т.д. --- на ПАПе и Ко. Это они не смогли обеспечить замену себя (таких жлобистых и глуповатых) на, если уж не прогрессивных, то таких же (только вид сбоку или чуть лучше) - Гриценко и т.п.
А так и власть не удержали, и глубинных реформ не провели (начиная с соцлифтов и заканчивая судовой).
Короче: как говорит мой один знакомый --каждый можновладець просто любой ценой набивает себе карманы, обеспечивая себя и свою семью. В точности по рекомендациям будивельника))) Только по должностным обязанностям не особо шевелятся