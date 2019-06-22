Додано: Нед 23 чер, 2019 17:22

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Господа-товарищи!Что могу сказать.глубоко прав в том, что ветка превратилась в резервацию.Возможно, так и было задумано. Возможно и нет.Но сейчас, особенно после отмены "+" именно на этой ветке, точно резервация. Или выгребная яма.Очень жаль. Могла бы быть интересная и актуальная ветка.Но благодаря нескольким фрикам, начиная с франта, и их поддержке модераторами, скатилась, в основном, к флуду и ругани.Здесь можно было бы обсуждать действительно важные для Украины вопросы - война и как её закончить, как ускорить развитие экономики Украины, на какие отрасли стоило бы сделать упор, ту же энергореформу, да даже "мовний" закон (хотя, на мой взгляд, это не самый актуальный вопрос, кот. только разделяет народ и возбуждается, в основном, именно с этой целью).Единственное, что требовалось - благожелательность.Это могло привлечь интересных и знающих людей. Но ... не сложилось.Вместо этого - куча ругани по вопросу Зе или По, причём, с обвинением трёх четвертей народа, в лучшем случае, в глупости и инфантилизме, а в худшем, - во враждебности Украине и "услужении Путину". Даже с окончанием выборов это не прекратилось.Сторонники По, похоже, так и не поняли, что мы все в одной лодке и неудачи Зе будут неудачами Украины и их злобствования ничего хорошего не дадут. Отличать критику и злопыхательство так и не научились.Борьба на ветке ведётся не с, а спутём безосновательных объявлений "врагами народа". Противников заставляют чуть ли не оправдываться и доказывать, что они тоже любят Украину, а не Путина.Аргументы зачастую сводятся к "жги ещё", "больше зради" и т.п. Куча фейков, кот. часто достаточно легко опровергаются, но требуют времени и занимают много места на форуме.Какой смысл доказывать что-то троллям, или платным работникам, или идеологически зашоренным людям? Или другой вариант - дуракам или не очень грамотным людям, но при этом убеждённым в том, что они умнее всех? В обоих случаях это бесполезно.Находиться на ветке бессмысленно, да и не интересно.Жить в резервации, конечно, можно, но лучше не задерживаться.Так что, спасибо всем. Постараюсь появляться как можно реже.Франт с друзьями могут развлекаться и дальше.