Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вельми цікаві роздуми про "мир і дружбу з Московією"
"Отже, на прикладі подій в Грузії ми вчергове бачимо, що налагодження будь-яких контактів з Росією зрештою завершується використанням цих контактів проти тебе. З педагогічної точки зору це дуже чудово, що частина грузинських бізнесменів, що (з)будували свій бізнес на російських туристах постраждають – спроба заробити на торгівлі з ворогом повинна каратись
Це саме стосується спроб українського бізнесу загравати з росіянами. Мовляв, війна війною, але вихід на російських ринок коштує більше за примарну національну гордість.
Бізнеси, що за 20-30 років навчились тільки торгувати в Росію та російськомовні країни взагалі повинні здохнути. Такі бізнеси існують до першої ж кризи у відносинах з росіянами чи перших же проблемах у відносинах з росіянами. "
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
"Резерв — вырос со 170 до 200 тысяч. Тут не только люди с боевым опытом в первой очереди, но и просто годные по здоровью и прошедшие переподготовку по ВУС, плюс контракты резервиста — все оптом. Если учесть, что в сборах ОР-1 во время военного положения за месяц принимало участие до 40 тысяч человек, а всего, по словам Муженко, в 2018 году в той или иной форме (от резервистов в территориальной обороне до офицеров запаса) из резерва привлекали до 80 тысяч персонала — хороший прогресс. Далеко от идеала для 40-миллионной страны, но достаточно оптимистично от наших позиций несколько.
На сегодня у нас свыше 300 работающих радиолокационных станций, самое плотное покрытие РЛС полем в Восточной Европе и одно из самых плотных в мире.
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Зазначається, що загальна сума за всіма статтями на оборону й безпеку держави складає у бюджеті на 2019 рік становить 211 мільярдів 927 мільйонів гривень - це приблизно 8 мільярдів доларів.
freeze написав: Так я и не буду, и в первом туре президентских я не голосовал за Зеленского, я об этом еще тогда писал. Во втором туре - да, против Порошенко, был превосходный результат в итоге, как говориться объединенными усилиями достигли цели.
Правда выбор небогатый остается. Голосовать за непроходных глупо. Слугу народа убираем, ПЕС и Оппожиття убираем. Остается мучительный выбор - Юля, Слава и Смешко.
Не надо скрывать, сделайте каминг-аут. оппоблок-за життя. Не надо скрывать свои чувства
Гомик, угомонись
Востаннє редагувалось freeze в Нед 23 чер, 2019 18:17, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Борьба на ветке ведётся не с мнениями, а с личностями путём безосновательных объявлений "врагами народа". Противников заставляют чуть ли не оправдываться и доказывать, что они тоже любят Украину, а не Путина.
Аргументы зачастую сводятся к "жги ещё", "больше зради" и т.п. Куча фейков, кот. часто достаточно легко опровергаются, но требуют времени и занимают много места на форуме.
Перечисленное + нетерпимость к другой точке зрения есть признаки деградации. Это наши реалии.
Frant написав:Диктат українців в Україні - це пічалька для московитів та їх агентури, да?
А киевляне - не украинцы? А полтавчане? А одесситы? Или у нас только галичане украинцы?
Посмотри на представителей экономического блока - из разных регионов страны! Силовой блок - тоже все представлены!
Так что же не так с гуманитарной политикой? Очевидно что - направленная культурная экспансия!
Тобі не все одно, якою українською мовою ти Не говориш і НЕ пишеш?
Українізація України - то дуже добре!
Прохвесор, ты реально туп. Покажи кто против-то украинизации Украины???
Твои оппоненты, насколько я понял, несогласны с некоторыми методами-способами (обязательством, принуждением). Считая, что нужно от имеющегося состояния-уровня дальше действовать только поощрением, пряниками. В том числе и для того, чтобы не давать рашкованам почву для влияния.