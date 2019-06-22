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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 144
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
30
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
28%
40
Опозиційна платформа - За життя
6%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
7
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
37
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
5
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 18:03

  Frant написав:Диктат українців в Україні - це пічалька для московитів та їх агентури, да?



А киевляне - не украинцы? А полтавчане? А одесситы? Или у нас только галичане украинцы?

Посмотри на представителей экономического блока - из разных регионов страны!
Силовой блок - тоже все представлены!

Так что же не так с гуманитарной политикой? Очевидно что - направленная культурная экспансия!
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 18:04

Вельми цікаві роздуми про "мир і дружбу з Московією"

"Отже, на прикладі подій в Грузії ми вчергове бачимо, що налагодження будь-яких контактів з Росією зрештою завершується використанням цих контактів проти тебе. З педагогічної точки зору це дуже чудово, що частина грузинських бізнесменів, що (з)будували свій бізнес на російських туристах постраждають – спроба заробити на торгівлі з ворогом повинна каратись

Це саме стосується спроб українського бізнесу загравати з росіянами. Мовляв, війна війною, але вихід на російських ринок коштує більше за примарну національну гордість.

Бізнеси, що за 20-30 років навчились тільки торгувати в Росію та російськомовні країни взагалі повинні здохнути. Такі бізнеси існують до першої ж кризи у відносинах з росіянами чи перших же проблемах у відносинах з росіянами.
"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 18:05

  zРадио написав:
  Frant написав:Диктат українців в Україні - це пічалька для московитів та їх агентури, да?



А киевляне - не украинцы? А полтавчане? А одесситы? Или у нас только галичане украинцы?

Посмотри на представителей экономического блока - из разных регионов страны!
Силовой блок - тоже все представлены!

Так что же не так с гуманитарной политикой? Очевидно что - направленная культурная экспансия!

Тобі не все одно, якою українською мовою ти Не говориш і НЕ пишеш?

Українізація України - то дуже добре!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 18:09

  Подолянин написав:Автору учебника советуют называть войну "гражданским конфликтом"
Министр образования и науки Лилия Гриневич заявила о фактах пророссийского давления, которое осуществляется на авторов учебников по истории Украины. Об этом сообщает Еспресо.TV.

По словам Гриневич, пропагандисты реваншистских идей выходят из тени и стремятся влиять на украинское образование, медиа и политику.

С одной стороны - популистские и бездумные отмены указов "злочинной влады" а с другой вот - реальные действия.

Те кто тут рукоплещут роСС бомбардировкам городов в Сирии должны быть очень довольны. Не зря же по их мнению роССияне обстреливали градами украинскую землю и убивали украинцев. Это все было ради мира!

Кто конкретно давит?
Почему целый министр не выносит проблему на вид для общественности более детально?
Ведь только так можно с ней бороться.

Последний абзац у Вас о ком, о форумчанах?
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 18:09

  Frant написав:Українська армія - що зроблено за рік.

В основному, порошенківського президентства.

Ватнікам не раджу читати. Пукани розірвуться.

https://petrimazepa.com/belaya_kniga_2018

"Резерв — вырос со 170 до 200 тысяч. Тут не только люди с боевым опытом в первой очереди, но и просто годные по здоровью и прошедшие переподготовку по ВУС, плюс контракты резервиста — все оптом. Если учесть, что в сборах ОР-1 во время военного положения за месяц принимало участие до 40 тысяч человек, а всего, по словам Муженко, в 2018 году в той или иной форме (от резервистов в территориальной обороне до офицеров запаса) из резерва привлекали до 80 тысяч персонала — хороший прогресс. Далеко от идеала для 40-миллионной страны, но достаточно оптимистично от наших позиций несколько.

На сегодня у нас свыше 300 работающих радиолокационных станций, самое плотное покрытие РЛС полем в Восточной Европе и одно из самых плотных в мире.

"


Зазначається, що загальна сума за всіма статтями на оборону й безпеку держави складає у бюджеті на 2019 рік становить 211 мільярдів 927 мільйонів гривень - це приблизно 8 мільярдів доларів.

https://www.unian.ua/society/10350006-u ... alist.html
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 18:13

  Frant написав:
  zРадио написав:
  Frant написав:Диктат українців в Україні - це пічалька для московитів та їх агентури, да?



А киевляне - не украинцы? А полтавчане? А одесситы? Или у нас только галичане украинцы?

Посмотри на представителей экономического блока - из разных регионов страны!
Силовой блок - тоже все представлены!

Так что же не так с гуманитарной политикой? Очевидно что - направленная культурная экспансия!

Тобі не все одно, якою українською мовою ти Не говориш і НЕ пишеш?

Українізація України - то дуже добре!


Знову маніпуляція! Я пояснюю, що відбувається не українізація, а бандерізація - Frant робить вигляд, що не розуміє!

Ще раз - чому ВСІ менеджери гуманітарного блоку держави (Міністерство інформаційної політики, Міністерство освіти, Міністерство культури та Інститут національної пам'яті) ВИКЛЮЧНО галичани?
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 18:15

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:
Так я и не буду, и в первом туре президентских я не голосовал за Зеленского, я об этом еще тогда писал. Во втором туре - да, против Порошенко, был превосходный результат в итоге, как говориться объединенными усилиями достигли цели.

Правда выбор небогатый остается. Голосовать за непроходных глупо.
Слугу народа убираем, ПЕС и Оппожиття убираем.
Остается мучительный выбор - Юля, Слава и Смешко.

Не надо скрывать, сделайте каминг-аут. оппоблок-за життя. Не надо скрывать свои чувства


Гомик, угомонись
Востаннє редагувалось freeze в Нед 23 чер, 2019 18:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 18:16

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Борьба на ветке ведётся не с мнениями, а с личностями путём безосновательных объявлений "врагами народа". Противников заставляют чуть ли не оправдываться и доказывать, что они тоже любят Украину, а не Путина.

Аргументы зачастую сводятся к "жги ещё", "больше зради" и т.п. Куча фейков, кот. часто достаточно легко опровергаются, но требуют времени и занимают много места на форуме.


Перечисленное + нетерпимость к другой точке зрения есть признаки деградации. Это наши реалии.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 18:17

  Frant написав:
  zРадио написав:
  Frant написав:Диктат українців в Україні - це пічалька для московитів та їх агентури, да?



А киевляне - не украинцы? А полтавчане? А одесситы? Или у нас только галичане украинцы?

Посмотри на представителей экономического блока - из разных регионов страны!
Силовой блок - тоже все представлены!

Так что же не так с гуманитарной политикой? Очевидно что - направленная культурная экспансия!

Тобі не все одно, якою українською мовою ти Не говориш і НЕ пишеш?

Українізація України - то дуже добре!

Прохвесор, ты реально туп.
Покажи кто против-то украинизации Украины???

Твои оппоненты, насколько я понял, несогласны с некоторыми методами-способами (обязательством, принуждением). Считая, что нужно от имеющегося состояния-уровня дальше действовать только поощрением, пряниками.
В том числе и для того, чтобы не давать рашкованам почву для влияния.
detroytred
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