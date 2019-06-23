Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Резерв — вырос со 170 до 200 тысяч. Тут не только люди с боевым опытом в первой очереди, но и просто годные по здоровью и прошедшие переподготовку по ВУС, плюс контракты резервиста — все оптом. Если учесть, что в сборах ОР-1 во время военного положения за месяц принимало участие до 40 тысяч человек, а всего, по словам Муженко, в 2018 году в той или иной форме (от резервистов в территориальной обороне до офицеров запаса) из резерва привлекали до 80 тысяч персонала — хороший прогресс. Далеко от идеала для 40-миллионной страны, но достаточно оптимистично от наших позиций несколько.
На сегодня у нас свыше 300 работающих радиолокационных станций, самое плотное покрытие РЛС полем в Восточной Европе и одно из самых плотных в мире.
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Зазначається, що загальна сума за всіма статтями на оборону й безпеку держави складає у бюджеті на 2019 рік становить 211 мільярдів 927 мільйонів гривень - це приблизно 8 мільярдів доларів.
freeze написав: Так я и не буду, и в первом туре президентских я не голосовал за Зеленского, я об этом еще тогда писал. Во втором туре - да, против Порошенко, был превосходный результат в итоге, как говориться объединенными усилиями достигли цели.
Правда выбор небогатый остается. Голосовать за непроходных глупо. Слугу народа убираем, ПЕС и Оппожиття убираем. Остается мучительный выбор - Юля, Слава и Смешко.
Не надо скрывать, сделайте каминг-аут. оппоблок-за життя. Не надо скрывать свои чувства
Послал, потом подумал, что не культурно это будет. Исправил. Просто скажу, что ты типичный провокатор.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 23 чер, 2019 18:21, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Борьба на ветке ведётся не с мнениями, а с личностями путём безосновательных объявлений "врагами народа". Противников заставляют чуть ли не оправдываться и доказывать, что они тоже любят Украину, а не Путина.
Аргументы зачастую сводятся к "жги ещё", "больше зради" и т.п. Куча фейков, кот. часто достаточно легко опровергаются, но требуют времени и занимают много места на форуме.
Перечисленное + нетерпимость к другой точке зрения есть признаки деградации. Это наши реалии.
Frant написав:Диктат українців в Україні - це пічалька для московитів та їх агентури, да?
А киевляне - не украинцы? А полтавчане? А одесситы? Или у нас только галичане украинцы?
Посмотри на представителей экономического блока - из разных регионов страны! Силовой блок - тоже все представлены!
Так что же не так с гуманитарной политикой? Очевидно что - направленная культурная экспансия!
Тобі не все одно, якою українською мовою ти Не говориш і НЕ пишеш?
Українізація України - то дуже добре!
Прохвесор, ты реально туп. Покажи кто против-то украинизации Украины???
Твои оппоненты, насколько я понял, несогласны с некоторыми методами-способами (обязательством, принуждением). Считая, что нужно от имеющегося состояния-уровня дальше действовать только поощрением, пряниками. В том числе и для того, чтобы не давать рашкованам почву для влияния.
detroytred написав: Поэтому повторюсь в который раз: вся ответственность за реваншизм и т.д. --- на ПАПе и Ко. Это они не смогли обеспечить замену себя (таких жлобистых и глуповатых) на, если уж не прогрессивных, то таких же (только вид сбоку или чуть лучше) - Гриценко и т.п.
Это отчасти объясняет 73%, но не 30% и нынешние 47%. Запрос на Голобородько (протывсих) был слишком высок.
Starikan Запрос на Голобородько - это естественно. Особенно для непроцветающей страны. Естественно, что люди на фоне разочарования хотят нового прекрасного и тп.))
ПАП и Ко должны были его дать, а не *1+1*.
Или не разочаровать уж настолько-то ... что юморист.
Понимаете, я ЮВА ещё могу понять (сорри)) - у него реально реваншисты забрали власть и сложно-невозможно было бы иначе. Но ПАП.... Редиска. Не оставил выбора, кроме, как сыграть в казино. А теперь что? Победители банкуют. Процент могут сделать и 47.
Хотя, как по мне, так ничего критического. Что низенько-низенько, что чуть ниже или выше этого низенько-низенько принципиальной разницы нет.
Вот для меня тоже полная неожиданность - почему у Зеленского было 30 процентов, а сейчас в аналогичной ситуации 47 процентов. Почему добавилось 17 процентов в целом понятно, людям понравился разгон нелюбимого парламента + всегда есть несколько процентов людей, которые голосуют за власть как бы она не называлась. Откуда добавилось еще 17 процентов ?
Если попробовать анализировать цифры по персоналиям, то получается откушено по 1-3 процента почти в у всех - у Порошенко, Тимошенко, Ляшко, Гриценко, Вилкула
ЗЕкоманда на марше, реформы полным ходом, "новые молодые лица" в кандидатах! ЦЭ ПЭРЭМОГА!!!
"Цікаво, що по столичному 220-ому округу, де від СН балотується А. Бондар, боротися з нею буде нардеп, колишній активний член «ЗЕ!Команди» Сергій Лещенко. Він вже заявив, що «півміста віддали «смотрящому» Вавришу. Я не вибирав Зеленського для того, щоб забудовника Столара поміняли на забудовника Вавриша... Я закликав Володимира Зеленського провести серйозний внутрішній аудит і розібратися, чому від «Слуги народу» у Києві йдуть ставленики скандальних забудовників. Так сталося з моїм рідним Подільським округом, де я все життя вибираю свого депутата. У нас кандидатом від «Слуги народу» призначили колишню підлеглу Вавриша Ганну Бондар. Аналогічні сигнали надходять з інших районів: нібито Вавришу на відкуп віддали половину округів Києва»." http://obkom.net.ua/news/2019-06-23/1250.shtml
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский