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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3263326432653266 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7 5 144 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 21% 30 Громадянська позиція 5% 7 Європейська Солідарність 28% 40 Опозиційна платформа - За життя 6% 8 Опозиційний блок 3% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 5% 7 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 26% 37 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 5 Всього голосів : 144 Додано: Нед 23 чер, 2019 19:31 freeze написав: Starikan



Вот для меня тоже полная неожиданность - почему у Зеленского было 30 процентов, а сейчас в аналогичной ситуации 47 процентов.

Почему добавилось 17 процентов в целом понятно, людям понравился разгон нелюбимого парламента + всегда есть несколько процентов людей, которые голосуют за власть как бы она не называлась.

Откуда добавилось еще 17 процентов ?



Если попробовать анализировать цифры по персоналиям, то получается откушено по 1-3 процента почти в у всех - у Порошенко, Тимошенко, Ляшко, Гриценко, Вилкула Вот для меня тоже полная неожиданность - почему у Зеленского было 30 процентов, а сейчас в аналогичной ситуации 47 процентов.Почему добавилось 17 процентов в целом понятно, людям понравился разгон нелюбимого парламента + всегда есть несколько процентов людей, которые голосуют за власть как бы она не называлась.Откуда добавилось еще 17 процентов ?Если попробовать анализировать цифры по персоналиям, то получается откушено по 1-3 процента почти в у всех - у Порошенко, Тимошенко, Ляшко, Гриценко, Вилкула

Имеет место тот же самый феномен, который сработал в 2014м, когда По вещал "країні потрібна перемога вже в першому турі".

Сейчас Зе как бы намекает своим лозунгом "сделаем их еще раз" на то, что для скорых перемен к лучшему не хватает только президентского большинства в Раде.

Разогретый пипл хавает))) Имеет место тот же самый феномен, который сработал в 2014м, когда По вещал "країні потрібна перемога вже в першому турі".Сейчас Зе как бы намекает своим лозунгом "сделаем их еще раз" на то, что для скорых перемен к лучшему не хватает только президентского большинства в Раде.Разогретый пипл хавает))) antey1969 1

Повідомлень: 8391 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1004 раз. Подякували: 2246 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 19:47 Frant написав: Українська армія - що зроблено за рік.



В основному, порошенківського президентства.



Ватнікам не раджу читати. Пукани розірвуться.



https://petrimazepa.com/belaya_kniga_2018



"Резерв — вырос со 170 до 200 тысяч. Тут не только люди с боевым опытом в первой очереди, но и просто годные по здоровью и прошедшие переподготовку по ВУС, плюс контракты резервиста — все оптом. Если учесть, что в сборах ОР-1 во время военного положения за месяц принимало участие до 40 тысяч человек, а всего, по словам Муженко, в 2018 году в той или иной форме (от резервистов в территориальной обороне до офицеров запаса) из резерва привлекали до 80 тысяч персонала — хороший прогресс. Далеко от идеала для 40-миллионной страны, но достаточно оптимистично от наших позиций несколько.



На сегодня у нас свыше 300 работающих радиолокационных станций, самое плотное покрытие РЛС полем в Восточной Европе и одно из самых плотных в мире.



" Українська армія - що зроблено за рік.В основному, порошенківського президентства.Ватнікам не раджу читати. Пукани розірвуться."Резерв — вырос со 170 до 200 тысяч. Тут не только люди с боевым опытом в первой очереди, но и просто годные по здоровью и прошедшие переподготовку по ВУС, плюс контракты резервиста — все оптом. Если учесть, что в сборах ОР-1 во время военного положения за месяц принимало участие до 40 тысяч человек, а всего, по словам Муженко, в 2018 году в той или иной форме (от резервистов в территориальной обороне до офицеров запаса) из резерва привлекали до 80 тысяч персонала — хороший прогресс. Далеко от идеала для 40-миллионной страны, но достаточно оптимистично от наших позиций несколько.На сегодня у нас свыше 300 работающих радиолокационных станций, самое плотное покрытие РЛС полем в Восточной Европе и одно из самых плотных в мире.





https://video.112.ua/nikto-ne-zainteres ... 97912.html Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1423 З нами з: 29.05.18 Подякував: 73 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3263326432653266 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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