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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3263326432653266

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 144
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
30
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
28%
40
Опозиційна платформа - За життя
6%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
7
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
37
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
5
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 19:31

  freeze написав:Starikan

Вот для меня тоже полная неожиданность - почему у Зеленского было 30 процентов, а сейчас в аналогичной ситуации 47 процентов.
Почему добавилось 17 процентов в целом понятно, людям понравился разгон нелюбимого парламента + всегда есть несколько процентов людей, которые голосуют за власть как бы она не называлась.
Откуда добавилось еще 17 процентов ?

Если попробовать анализировать цифры по персоналиям, то получается откушено по 1-3 процента почти в у всех - у Порошенко, Тимошенко, Ляшко, Гриценко, Вилкула

Имеет место тот же самый феномен, который сработал в 2014м, когда По вещал "країні потрібна перемога вже в першому турі".
Сейчас Зе как бы намекает своим лозунгом "сделаем их еще раз" на то, что для скорых перемен к лучшему не хватает только президентского большинства в Раде.
Разогретый пипл хавает)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 19:47

  Frant написав:Українська армія - що зроблено за рік.

В основному, порошенківського президентства.

Ватнікам не раджу читати. Пукани розірвуться.

https://petrimazepa.com/belaya_kniga_2018

"Резерв — вырос со 170 до 200 тысяч. Тут не только люди с боевым опытом в первой очереди, но и просто годные по здоровью и прошедшие переподготовку по ВУС, плюс контракты резервиста — все оптом. Если учесть, что в сборах ОР-1 во время военного положения за месяц принимало участие до 40 тысяч человек, а всего, по словам Муженко, в 2018 году в той или иной форме (от резервистов в территориальной обороне до офицеров запаса) из резерва привлекали до 80 тысяч персонала — хороший прогресс. Далеко от идеала для 40-миллионной страны, но достаточно оптимистично от наших позиций несколько.

На сегодня у нас свыше 300 работающих радиолокационных станций, самое плотное покрытие РЛС полем в Восточной Европе и одно из самых плотных в мире.

"



https://video.112.ua/nikto-ne-zainteres ... 97912.html
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