Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вот для меня тоже полная неожиданность - почему у Зеленского было 30 процентов, а сейчас в аналогичной ситуации 47 процентов. Почему добавилось 17 процентов в целом понятно, людям понравился разгон нелюбимого парламента + всегда есть несколько процентов людей, которые голосуют за власть как бы она не называлась. Откуда добавилось еще 17 процентов ?
Если попробовать анализировать цифры по персоналиям, то получается откушено по 1-3 процента почти в у всех - у Порошенко, Тимошенко, Ляшко, Гриценко, Вилкула
Имеет место тот же самый феномен, который сработал в 2014м, когда По вещал "країні потрібна перемога вже в першому турі". Сейчас Зе как бы намекает своим лозунгом "сделаем их еще раз" на то, что для скорых перемен к лучшему не хватает только президентского большинства в Раде. Разогретый пипл хавает)))
"Резерв — вырос со 170 до 200 тысяч. Тут не только люди с боевым опытом в первой очереди, но и просто годные по здоровью и прошедшие переподготовку по ВУС, плюс контракты резервиста — все оптом. Если учесть, что в сборах ОР-1 во время военного положения за месяц принимало участие до 40 тысяч человек, а всего, по словам Муженко, в 2018 году в той или иной форме (от резервистов в территориальной обороне до офицеров запаса) из резерва привлекали до 80 тысяч персонала — хороший прогресс. Далеко от идеала для 40-миллионной страны, но достаточно оптимистично от наших позиций несколько.
На сегодня у нас свыше 300 работающих радиолокационных станций, самое плотное покрытие РЛС полем в Восточной Европе и одно из самых плотных в мире.