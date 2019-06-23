Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вот для меня тоже полная неожиданность - почему у Зеленского было 30 процентов, а сейчас в аналогичной ситуации 47 процентов. Почему добавилось 17 процентов в целом понятно, людям понравился разгон нелюбимого парламента + всегда есть несколько процентов людей, которые голосуют за власть как бы она не называлась. Откуда добавилось еще 17 процентов ?
Если попробовать анализировать цифры по персоналиям, то получается откушено по 1-3 процента почти в у всех - у Порошенко, Тимошенко, Ляшко, Гриценко, Вилкула
Имеет место тот же самый феномен, который сработал в 2014м, когда По вещал "країні потрібна перемога вже в першому турі". Сейчас Зе как бы намекает своим лозунгом "сделаем их еще раз" на то, что для скорых перемен к лучшему не хватает только президентского большинства в Раде. Разогретый пипл хавает)))
"Резерв — вырос со 170 до 200 тысяч. Тут не только люди с боевым опытом в первой очереди, но и просто годные по здоровью и прошедшие переподготовку по ВУС, плюс контракты резервиста — все оптом. Если учесть, что в сборах ОР-1 во время военного положения за месяц принимало участие до 40 тысяч человек, а всего, по словам Муженко, в 2018 году в той или иной форме (от резервистов в территориальной обороне до офицеров запаса) из резерва привлекали до 80 тысяч персонала — хороший прогресс. Далеко от идеала для 40-миллионной страны, но достаточно оптимистично от наших позиций несколько.
На сегодня у нас свыше 300 работающих радиолокационных станций, самое плотное покрытие РЛС полем в Восточной Европе и одно из самых плотных в мире.
freeze написав:Правда выбор небогатый остается. Голосовать за непроходных глупо. Слугу народа убираем, ПЕС и Оппожиття убираем. Остается мучительный выбор - Юля, Слава и Смешко.
detroytred написав:Но ПАП.... Редиска. Не оставил выбора, кроме, как сыграть в казино. А теперь что? Победители банкуют. Процент могут сделать и 47.
Хотя, как по мне, так ничего критического. Что низенько-низенько, что чуть ниже или выше этого низенько-низенько принципиальной разницы нет.
Я бы не сказал что нет ничего критического. От 47 ронинов до контрольных 51% (226 голосов) совсем недалеко. Не стоит также забывать о нефракционных. Это огромная опастность узурпации власти. Зе и его СН до сих пор темная лошадка которая еще может ой как взбрыкнуть, получив не только президентское кресло но большинство в парламенте. Ни в коем случае допускать этого нельзя. Он и так получил уже огромный кредит доверия и потенциально огромную фракцию в парламенте. Вот только парламент с провластным однопартийным большинством - обычно плохо заканчивается - есть тому масса примеров как в СССР так и у северных небратьев. Идти по этому пути очень опасно.
В остальном остаточный выбор считаю правильным, правда я бы исключил из него смешковцев - мутная группировочка и к тому же ГБ-шников бывших не бывает. На президентских выборах он уже сделал свое черное дело отттянув электорат от ближайших конкурентов пети, фактически не оставив выбора для нас во втором туре кроме темно-зеленой лошадки. Итого вижу выбор сужается до Славы и Юли. И кстати не вижу здесь ничего мучительного. Нормальный выбор, выбирать есть из кого.
"Резерв — вырос со 170 до 200 тысяч. Тут не только люди с боевым опытом в первой очереди, но и просто годные по здоровью и прошедшие переподготовку по ВУС, плюс контракты резервиста — все оптом. Если учесть, что в сборах ОР-1 во время военного положения за месяц принимало участие до 40 тысяч человек, а всего, по словам Муженко, в 2018 году в той или иной форме (от резервистов в территориальной обороне до офицеров запаса) из резерва привлекали до 80 тысяч персонала — хороший прогресс. Далеко от идеала для 40-миллионной страны, но достаточно оптимистично от наших позиций несколько.
На сегодня у нас свыше 300 работающих радиолокационных станций, самое плотное покрытие РЛС полем в Восточной Европе и одно из самых плотных в мире.