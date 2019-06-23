Додано: Нед 23 чер, 2019 20:21

freeze написав: Правда выбор небогатый остается. Голосовать за непроходных глупо.

Слугу народа убираем, ПЕС и Оппожиття убираем.

Остается мучительный выбор - Юля, Слава и Смешко. Правда выбор небогатый остается. Голосовать за непроходных глупо.Слугу народа убираем, ПЕС и Оппожиття убираем.

detroytred написав: Но ПАП....

Редиска. Не оставил выбора, кроме, как сыграть в казино.

А теперь что?

Победители банкуют. Процент могут сделать и 47.



Хотя, как по мне, так ничего критического.

Что низенько-низенько, что чуть ниже или выше этого низенько-низенько принципиальной разницы нет. Но ПАП....Редиска. Не оставил выбора, кроме, как сыграть в казино.А теперь что?Что низенько-низенько, что чуть ниже или выше этого низенько-низенько принципиальной разницы нет.

Я бы не сказал что нет ничего критического. От 47 ронинов до контрольных 51% (226 голосов) совсем недалеко. Не стоит также забывать о нефракционных. Это огромная опастность узурпации власти. Зе и его СН до сих пор темная лошадка которая еще может ой как взбрыкнуть, получив не только президентское кресло но большинство в парламенте. Ни в коем случае допускать этого нельзя. Он и так получил уже огромный кредит доверия и потенциально огромную фракцию в парламенте. Вот только парламент с провластным однопартийным большинством - обычно плохо заканчивается - есть тому масса примеров как в СССР так и у северных небратьев. Идти по этому пути очень опасно.В остальном остаточный выбор считаю правильным, правда я бы исключил из него смешковцев - мутная группировочка и к тому же ГБ-шников бывших не бывает. На президентских выборах он уже сделал свое черное дело отттянув электорат от ближайших конкурентов пети, фактически не оставив выбора для нас во втором туре кроме темно-зеленой лошадки. Итого вижу выбор сужается до Славы и Юли. И кстати не вижу здесь ничего мучительного. Нормальный выбор, выбирать есть из кого.