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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 32643265326632673268>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 148
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
31
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
27%
40
Опозиційна платформа - За життя
5%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
37
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
5
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 19:31

  freeze написав:Starikan

Вот для меня тоже полная неожиданность - почему у Зеленского было 30 процентов, а сейчас в аналогичной ситуации 47 процентов.
Почему добавилось 17 процентов в целом понятно, людям понравился разгон нелюбимого парламента + всегда есть несколько процентов людей, которые голосуют за власть как бы она не называлась.
Откуда добавилось еще 17 процентов ?

Если попробовать анализировать цифры по персоналиям, то получается откушено по 1-3 процента почти в у всех - у Порошенко, Тимошенко, Ляшко, Гриценко, Вилкула

Имеет место тот же самый феномен, который сработал в 2014м, когда По вещал "країні потрібна перемога вже в першому турі".
Сейчас Зе как бы намекает своим лозунгом "сделаем их еще раз" на то, что для скорых перемен к лучшему не хватает только президентского большинства в Раде.
Разогретый пипл хавает)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 19:47

  Frant написав:Українська армія - що зроблено за рік.

В основному, порошенківського президентства.

Ватнікам не раджу читати. Пукани розірвуться.

https://petrimazepa.com/belaya_kniga_2018

"Резерв — вырос со 170 до 200 тысяч. Тут не только люди с боевым опытом в первой очереди, но и просто годные по здоровью и прошедшие переподготовку по ВУС, плюс контракты резервиста — все оптом. Если учесть, что в сборах ОР-1 во время военного положения за месяц принимало участие до 40 тысяч человек, а всего, по словам Муженко, в 2018 году в той или иной форме (от резервистов в территориальной обороне до офицеров запаса) из резерва привлекали до 80 тысяч персонала — хороший прогресс. Далеко от идеала для 40-миллионной страны, но достаточно оптимистично от наших позиций несколько.

На сегодня у нас свыше 300 работающих радиолокационных станций, самое плотное покрытие РЛС полем в Восточной Европе и одно из самых плотных в мире.

"



https://video.112.ua/nikto-ne-zainteres ... 97912.html
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 20:15

Ещё раз повторю вопрос.
  Frant написав:...............
Чекаю відповіді від московита - яку альтернативу позиційній війні він пропонує?
Капітуляцію на умовах Московії?

Чекаю відповіді від повії - Ви самі на фронт збираєтесь, автомат в руки візьмете, взагалі знаєте, з якої сторони він стріляє?
Чи волієте краще на окружну? Вас там зачекалися.

P.s. Відповідь на перше питання чекаю також від Sommer"а і flyman"а.

Ответ жду также и от остальных "патриотов".
Добавлю, чуть не забыл pesikot"а! От Вас также жду ответа. "Вашу партийную мордочку" по столу возить не будут, можете не переживать. :)

Хоть на прощанье хотелось бы услышать - Господа "патриоты", Вы лично собираетесь на фронт? Или предпочитаете, чтобы там были другие, а вам и на диванах неплохо воюется?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 20:21

  freeze написав:Правда выбор небогатый остается. Голосовать за непроходных глупо.
Слугу народа убираем, ПЕС и Оппожиття убираем.
Остается мучительный выбор - Юля, Слава и Смешко.


  detroytred написав:Но ПАП....
Редиска. Не оставил выбора, кроме, как сыграть в казино.
А теперь что?
Победители банкуют. Процент могут сделать и 47.

Хотя, как по мне, так ничего критического.
Что низенько-низенько, что чуть ниже или выше этого низенько-низенько принципиальной разницы нет.


Я бы не сказал что нет ничего критического. От 47 ронинов до контрольных 51% (226 голосов) совсем недалеко. Не стоит также забывать о нефракционных. Это огромная опастность узурпации власти. Зе и его СН до сих пор темная лошадка которая еще может ой как взбрыкнуть, получив не только президентское кресло но большинство в парламенте. Ни в коем случае допускать этого нельзя. Он и так получил уже огромный кредит доверия и потенциально огромную фракцию в парламенте. Вот только парламент с провластным однопартийным большинством - обычно плохо заканчивается - есть тому масса примеров как в СССР так и у северных небратьев. Идти по этому пути очень опасно.

В остальном остаточный выбор считаю правильным, правда я бы исключил из него смешковцев - мутная группировочка и к тому же ГБ-шников бывших не бывает. На президентских выборах он уже сделал свое черное дело отттянув электорат от ближайших конкурентов пети, фактически не оставив выбора для нас во втором туре кроме темно-зеленой лошадки. Итого вижу выбор сужается до Славы и Юли. И кстати не вижу здесь ничего мучительного. Нормальный выбор, выбирать есть из кого.
Surfer
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 20:27

Re: Політичні дискусії

  Surfer написав:От 47 ронинов до контрольных 51% (226 голосов) совсем недалеко.

51% по партійних списках це не 226, а всього лише 115 + бонуси. Адже у нас лишилась змішана система виборів, є ще мажоритарка.
Doctor
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 20:33

  ЛАД написав:Хоть на прощанье хотелось бы услышать - Господа "патриоты", Вы лично собираетесь на фронт? Или предпочитаете, чтобы там были другие, а вам и на диванах неплохо воюется?


Если все порохоботы пойдут защищать родину, то кто же останется ее любить?
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 20:34

  Frant написав:Українська армія - що зроблено за рік.

В основному, порошенківського президентства.

Ватнікам не раджу читати. Пукани розірвуться.

https://petrimazepa.com/belaya_kniga_2018

"Резерв — вырос со 170 до 200 тысяч. Тут не только люди с боевым опытом в первой очереди, но и просто годные по здоровью и прошедшие переподготовку по ВУС, плюс контракты резервиста — все оптом. Если учесть, что в сборах ОР-1 во время военного положения за месяц принимало участие до 40 тысяч человек, а всего, по словам Муженко, в 2018 году в той или иной форме (от резервистов в территориальной обороне до офицеров запаса) из резерва привлекали до 80 тысяч персонала — хороший прогресс. Далеко от идеала для 40-миллионной страны, но достаточно оптимистично от наших позиций несколько.

На сегодня у нас свыше 300 работающих радиолокационных станций, самое плотное покрытие РЛС полем в Восточной Европе и одно из самых плотных в мире.

"

Ты не на цифры на экране смотри, а на результат керування в реалиях.
И подумай, почему на который год войны вот такая вот ... имеет место быть:
https://m.youtube.com/watch?v=EesSW532sP4

И каково порядочным всл на такое смотреть.
Если же ещё попробуешь подумать немного, то поймешь следствием какого количества проблем является наличие такой ситуации.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 20:38

Re: Політичні дискусії

Порошенко набирает 3,9% голосов на выборах.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 20:41

Surfer
На истину не претендую, сугубо ИМХО - убеждён, что ЗЕ и весь процесс, который связан с его победой уж никак не угрожает узурпацией власти.
Скорее наоборот.
Даже при наборе СН хоть 100%))

Ну а чтобы не скатились в простое полное мошнонабивательство есть западные партнёры. Приструнят. Удержат в рамках.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 20:49

Re: Політичні дискусії

  Оранжевый-хит сезона написав:Порошенко набирает 3,9% голосов на выборах.

Оооооо, вже вибори відбулись?) Чи то дані екзіт полу?) Дайте будь ласка інші результати, поміркуємо за коаліцію.
Doctor
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