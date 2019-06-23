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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3265326632673268>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 148
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
31
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
27%
40
Опозиційна платформа - За життя
5%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
37
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
5
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:04

Re: Політичні дискусії

отсутствие в голосовалке Рух Нових Сил - это конечно вообще...уровень.
Вот пример "немногочисленного" митинга в Одессе на днях
https://twitter.com/golubev_mikhail/sta ... 2809084932

также партия Шария покажет сюрпрайз, хоть это и кажется дичью.

Свежие опросы от группы Рейтинг на следующей неделе дадут неожиданную картинку
Востаннє редагувалось Lisher в Нед 23 чер, 2019 21:19, всього редагувалось 2 разів.
Lisher
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:05

  shapo написав:...........
https://video.112.ua/nikto-ne-zainteres ... 97912.html

С таким украинским национализмом полностью согласен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:07

  shapo написав:
  ЛАД написав:Хоть на прощанье хотелось бы услышать - Господа "патриоты", Вы лично собираетесь на фронт? Или предпочитаете, чтобы там были другие, а вам и на диванах неплохо воюется?


Если все порохоботы пойдут защищать родину, то кто же останется ее любить?

А если все они останутся в тылу, боюсь, вылюбят.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:07

  Doctor написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Порошенко набирает 3,9% голосов на выборах.

Оооооо, вже вибори відбулись?) Чи то дані екзіт полу?) Дайте будь ласка інші результати, поміркуємо за коаліцію.

коалицию не прошедших?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:08

  Lisher написав:отсутствие в голосовалке Рух Нових Сил - это конечно вообще...уровень.
Вот пример "немногочисленного" митинга в Одессе на днях

также партия Шария покажет сюрпрайз, хоть это и кажется дичью.

Свежие опросы от группы Рейтинг на следующей неделе дадут неожиданную картинку

я в четверг опубликую данные закрытого опроса
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:21

  ЛАД написав:Ещё раз повторю вопрос.
  Frant написав:...............
Чекаю відповіді від московита - яку альтернативу позиційній війні він пропонує?
Капітуляцію на умовах Московії?

Чекаю відповіді від повії - Ви самі на фронт збираєтесь, автомат в руки візьмете, взагалі знаєте, з якої сторони він стріляє?
Чи волієте краще на окружну? Вас там зачекалися.

P.s. Відповідь на перше питання чекаю також від Sommer"а і flyman"а.

Ответ жду также и от остальных "патриотов".
Добавлю, чуть не забыл pesikot"а! От Вас также жду ответа. "Вашу партийную мордочку" по столу возить не будут, можете не переживать. :)

Хоть на прощанье хотелось бы услышать - Господа "патриоты", Вы лично собираетесь на фронт? Или предпочитаете, чтобы там были другие, а вам и на диванах неплохо воюется?

спочатку як вихована людина навчіться відповідати на запитання які ставлять вам а тоді вже вимагайте від інших відповідати.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:21

Оранжевый-хит сезона
Не є прихильником ЄС (БПП), але заради справедливості і об'єктивності, якийсь би лінк від вас побачити, а не *абишоляпнути*....
За останніми даними від соціологів, рейтинг вашого *любимого* БПП, коливається в межах 7-8% з похибкою 1,5-2%.
Doctor
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:23

Re: Політичні дискусії

Lisher написав:отсутствие в голосовалке Рух Нових Сил - это конечно вообще...уровень.
Вот пример "немногочисленного" митинга в Одессе на днях
https://twitter.com/golubev_mikhail/sta ... 2809084932

также партия Шария покажет сюрпрайз, хоть это и кажется дичью.

Свежие опросы от группы Рейтинг на следующей неделе дадут неожиданную картинку
Смысл добавлять откровенных аутсайдеров, которые и 0.5% не наберут
Голосовалка создавалась по верхней части списков соцопросов
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:27

Faceless
в опросники социологических контор не были включены многие, некоторая "социология" так вообще включает по 5-6 вариантов.

замечательно было бы, за неделю до реального голосования 21 июля и тут обновить голосовалку с учетом той "социологии" которая только сейчас начнет обретать реальную репрезентативность.

пс. Аграрная партия это вообще каким боком к неАутсайдерам, нипаниме
Lisher
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:29

Re: Політичні дискусії

Lisher написав:Faceless
в опросники социологических контор не были включены многие, некоторая "социология" так вообще включает по 5-6 вариантов.

замечательно было бы, за неделю до реального голосования 21 июля и тут обновить голосовалку с учетом той "социологии" которая только сейчас начнет обретать реальную репрезентативность.
Обновить можно будет, особенно если действительно опросы покажут новых серьёзных игроков
Хотя очень сомневаюсь насчёт вышеперечисленных, а шаропартия вообще не может участвовать в выборах, если создана менее года назад
Faceless
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