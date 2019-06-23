Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 23 чер, 2019 21:04
отсутствие в голосовалке Рух Нових Сил - это конечно вообще...уровень.
Вот пример "немногочисленного" митинга в Одессе на днях
https://twitter.com/golubev_mikhail/sta ... 2809084932
также партия Шария покажет сюрпрайз, хоть это и кажется дичью.
Свежие опросы от группы Рейтинг на следующей неделе дадут неожиданную картинку
Востаннє редагувалось
Lisher
в Нед 23 чер, 2019 21:19, всього редагувалось 2 разів.
Lisher
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Додано: Нед 23 чер, 2019 21:05
С таким украинским национализмом полностью согласен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
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ЛАД
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Додано: Нед 23 чер, 2019 21:07
shapo написав: ЛАД написав:
Хоть на прощанье хотелось бы услышать -
Господа "патриоты", Вы лично собираетесь на фронт? Или предпочитаете, чтобы там были другие, а вам и на диванах неплохо воюется?
Если все порохоботы пойдут защищать родину, то кто же останется ее любить?
А если все они останутся в тылу, боюсь, вылюбят.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Додано: Нед 23 чер, 2019 21:07
Doctor написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Порошенко набирает 3,9% голосов на выборах.
Оооооо, вже вибори відбулись?) Чи то дані екзіт полу?) Дайте будь ласка інші результати, поміркуємо за коаліцію.
коалицию не прошедших?
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 23 чер, 2019 21:08
Lisher написав:
отсутствие в голосовалке Рух Нових Сил - это конечно вообще...уровень.
Вот пример "немногочисленного" митинга в Одессе на днях
также партия Шария покажет сюрпрайз, хоть это и кажется дичью.
Свежие опросы от группы Рейтинг на следующей неделе дадут неожиданную картинку
я в четверг опубликую данные закрытого опроса
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 23 чер, 2019 21:21
ЛАД написав:
Ещё раз повторю вопрос.
Frant написав:
...............
Чекаю відповіді від московита - яку альтернативу позиційній війні він пропонує?
Капітуляцію на умовах Московії?
Чекаю відповіді від повії - Ви самі на фронт збираєтесь, автомат в руки візьмете, взагалі знаєте, з якої сторони він стріляє?
Чи волієте краще на окружну? Вас там зачекалися.
P.s. Відповідь на перше питання чекаю також від
Sommer
"а і
flyman
"а.
Ответ жду также и от остальных "патриотов".
Добавлю, чуть не забыл
pesikot
"а! От Вас также жду ответа. "Вашу партийную мордочку" по столу возить не будут, можете не переживать.
Хоть на прощанье хотелось бы услышать -
Господа "патриоты", Вы лично собираетесь на фронт? Или предпочитаете, чтобы там были другие, а вам и на диванах неплохо воюется?
спочатку як вихована людина навчіться відповідати на запитання які ставлять вам а тоді вже вимагайте від інших відповідати.
mephala
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Додано: Нед 23 чер, 2019 21:21
Оранжевый-хит сезона Не є прихильником ЄС (БПП), але заради справедливості і об'єктивності, якийсь би лінк від вас побачити, а не *абишоляпнути*.... За останніми даними від соціологів, рейтинг вашого *любимого* БПП, коливається в межах 7-8% з похибкою 1,5-2%.
Doctor
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Додано: Нед 23 чер, 2019 21:23
Lisher написав:
отсутствие в голосовалке Рух Нових Сил - это конечно вообще...уровень.
Вот пример "немногочисленного" митинга в Одессе на днях
https://twitter.com/golubev_mikhail/sta ... 2809084932
также партия Шария покажет сюрпрайз, хоть это и кажется дичью.
Свежие опросы от группы Рейтинг на следующей неделе дадут неожиданную картинку
Смысл добавлять откровенных аутсайдеров, которые и 0.5% не наберут
Голосовалка создавалась по верхней части списков соцопросов
Faceless
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Додано: Нед 23 чер, 2019 21:27
Faceless в опросники социологических контор не были включены многие, некоторая "социология" так вообще включает по 5-6 вариантов. замечательно было бы, за неделю до реального голосования 21 июля и тут обновить голосовалку с учетом той "социологии" которая только сейчас начнет обретать реальную репрезентативность. пс. Аграрная партия это вообще каким боком к неАутсайдерам, нипаниме
Lisher
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Додано: Нед 23 чер, 2019 21:29
Lisher написав: Faceless в опросники социологических контор не были включены многие, некоторая "социология" так вообще включает по 5-6 вариантов. замечательно было бы, за неделю до реального голосования 21 июля и тут обновить голосовалку с учетом той "социологии" которая только сейчас начнет обретать реальную репрезентативность.
Обновить можно будет, особенно если действительно опросы покажут новых серьёзных игроков
Хотя очень сомневаюсь насчёт вышеперечисленных, а шаропартия вообще не может участвовать в выборах, если создана менее года назад
Faceless
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