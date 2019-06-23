Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Lisher написав:Faceless в опросники социологических контор не были включены многие, некоторая "социология" так вообще включает по 5-6 вариантов.
замечательно было бы, за неделю до реального голосования 21 июля и тут обновить голосовалку с учетом той "социологии" которая только сейчас начнет обретать реальную репрезентативность.
Обновить можно будет, особенно если действительно опросы покажут новых серьёзных игроков Хотя очень сомневаюсь насчёт вышеперечисленных, а шаропартия вообще не может участвовать в выборах, если создана менее года назад
Doctor написав:Оранжевый-хит сезона Не є прихильником ЄС (БПП), але заради справедливості і об'єктивності, якийсь би лінк від вас побачити, а не *абишоляпнути*.... За останніми даними від соціологів, рейтинг вашого *любимого* БПП, коливається в межах 7-8% з похибкою 1,5-2%.
гуглите Социологическая группа «Рейтинг», 19 июня 2019
Doctor написав:Оранжевый-хит сезона Не є прихильником ЄС (БПП), але заради справедливості і об'єктивності, якийсь би лінк від вас побачити, а не *абишоляпнути*.... За останніми даними від соціологів, рейтинг вашого *любимого* БПП, коливається в межах 7-8% з похибкою 1,5-2%.
гуглите Социологическая группа «Рейтинг», 19 июня 2019