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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3266326732683269>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 148
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
30
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
27%
40
Опозиційна платформа - За життя
5%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
5
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:31

  Faceless написав:
Lisher написав:Faceless
в опросники социологических контор не были включены многие, некоторая "социология" так вообще включает по 5-6 вариантов.

замечательно было бы, за неделю до реального голосования 21 июля и тут обновить голосовалку с учетом той "социологии" которая только сейчас начнет обретать реальную репрезентативность.
Обновить можно будет, особенно если действительно опросы покажут новых серьёзных игроков
Хотя очень сомневаюсь насчёт вышеперечисленных, а шаропартия вообще не может участвовать в выборах, если создана менее года назад


Я тоже так думал, но ЦВК уже зарегистрировала
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp50 ... 1=919.html

в реальности у Шария 5млн подписчиков из и по 0,5млн(те самые 5% голосом, с учетом явки) просмотров по свежим видео,
я сам оцениваю их рейтинг на выходе как 0,5%, но могут быть сюрпризы

а вот Руха Нових сил пока в списке там нет, хотя и Слуги Народа только вчера появились
Востаннє редагувалось Lisher в Нед 23 чер, 2019 21:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:31

  Doctor написав:Оранжевый-хит сезона
Не є прихильником ЄС (БПП), але заради справедливості і об'єктивності, якийсь би лінк від вас побачити, а не *абишоляпнути*....
За останніми даними від соціологів, рейтинг вашого *любимого* БПП, коливається в межах 7-8% з похибкою 1,5-2%.

гуглите Социологическая группа «Рейтинг», 19 июня 2019
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:34

Re: Політичні дискусії

  Lisher написав:отсутствие в голосовалке Рух Нових Сил - это конечно вообще...уровень

https://www.ukr.net/#homeDetails/politika/72235397/
Doctor
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:36

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Doctor написав:Оранжевый-хит сезона
Не є прихильником ЄС (БПП), але заради справедливості і об'єктивності, якийсь би лінк від вас побачити, а не *абишоляпнути*....
За останніми даними від соціологів, рейтинг вашого *любимого* БПП, коливається в межах 7-8% з похибкою 1,5-2%.

гуглите Социологическая группа «Рейтинг», 19 июня 2019


правильней вот так:
Зображення

источник:
http://ratinggroup.ua/ru/research/ukrai ... _goda.html

вся социология:
https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... kie_vybory
Lisher
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:39

  Lisher написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Doctor написав:Оранжевый-хит сезона
Не є прихильником ЄС (БПП), але заради справедливості і об'єктивності, якийсь би лінк від вас побачити, а не *абишоляпнути*....
За останніми даними від соціологів, рейтинг вашого *любимого* БПП, коливається в межах 7-8% з похибкою 1,5-2%.

гуглите Социологическая группа «Рейтинг», 19 июня 2019


правильней вот так:
Зображення

источник:
http://ratinggroup.ua/ru/research/ukrai ... _goda.html

вся социология:
https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... kie_vybory

я с вами согласен, но учтите что у Голоса восходящий тренд, а это электорат ЕС. Каждый 1% плюс к Голосу это минус 0,5% у ЕС.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:39

  Doctor написав:
  Lisher написав:отсутствие в голосовалке Рух Нових Сил - это конечно вообще...уровень

https://www.ukr.net/#homeDetails/politika/72235397/

(если шо: по ссылке инфа с Укр.Правды, час назад ЦВК запретила Руху Новых Сил учавствовать в выборах "потомушо это, ну вы поняли")


мда, *выругался*

помнится как после первого Майдана по надуманным поводам Пору не пустили на выборы, состящую из наиболее активных и самостоятельных участников Памаранчевой революции
Востаннє редагувалось Lisher в Нед 23 чер, 2019 21:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:40

Re: Політичні дискусії

  Оранжевый-хит сезона написав:гуглите Социологическая группа «Рейтинг», 19 июня 2019

Погуглив:
Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 47,1% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также, пока, преодолевают проходной барьер «Оппозиционная платформа - За життя» (11,1%), партия «Голос» (8,1%), «Батькивщина» (7,3%). «Европейская Солидарность» (5,0%). Партию «Сила и честь» готовы поддержать 4,1%, партию «Гражданская позиция» - 2,2%, Радикальная партия - 2,1%, партию ВО «Свобода» - 2,1%, партию «Украинская стратегия» - 1,9%, Оппозиционный блок - 1,8%, Самопомич - 1,2%. Рейтинг других политических сил - менее 1%.

Але ваших 3.9% не знайшов. Отже таки *абишоляпнути*....
Doctor
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:42

Doctor

на пару постов выше глянь и увидишь
Lisher
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:51

Re: Політичні дискусії

Lisher написав:
  Faceless написав:
Lisher написав:Faceless
в опросники социологических контор не были включены многие, некоторая "социология" так вообще включает по 5-6 вариантов.

замечательно было бы, за неделю до реального голосования 21 июля и тут обновить голосовалку с учетом той "социологии" которая только сейчас начнет обретать реальную репрезентативность.
Обновить можно будет, особенно если действительно опросы покажут новых серьёзных игроков
Хотя очень сомневаюсь насчёт вышеперечисленных, а шаропартия вообще не может участвовать в выборах, если создана менее года назад


Я тоже так думал, но ЦВК уже зарегистрировала
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp50 ... 1=919.html

в реальности у Шария 5млн подписчиков из и по 0,5млн(те самые 5% голосом, с учетом явки) просмотров по свежим видео,
я сам оцениваю их рейтинг на выходе как 0,5%, но могут быть сюрпризы

а вот Руха Нових сил пока в списке там нет, хотя и Слуги Народа только вчера появились


Подписчик и даже активно просматривающий видосики != голосу.
И этим фрикам/маргиналам даже 0.1% будет за счастье
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:52

Lisher
Я розумію про яке прсилання ви маєте на увазі, про це - https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... kie_vybory
Але тепер будьте добрі поясніть мені, як може партія, яка в рейтингу соц опитування показує 3.9% , тобто не долає 5-ти % бар'єр, але тим не менш у парламент проходить 14 депутатів? Дивіться уважно ваше посилання....
Востаннє редагувалось Doctor в Нед 23 чер, 2019 21:59, всього редагувалось 1 раз.
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