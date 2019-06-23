Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Lisher написав:Faceless в опросники социологических контор не были включены многие, некоторая "социология" так вообще включает по 5-6 вариантов.
замечательно было бы, за неделю до реального голосования 21 июля и тут обновить голосовалку с учетом той "социологии" которая только сейчас начнет обретать реальную репрезентативность.
Обновить можно будет, особенно если действительно опросы покажут новых серьёзных игроков Хотя очень сомневаюсь насчёт вышеперечисленных, а шаропартия вообще не может участвовать в выборах, если создана менее года назад
Doctor написав:Оранжевый-хит сезона Не є прихильником ЄС (БПП), але заради справедливості і об'єктивності, якийсь би лінк від вас побачити, а не *абишоляпнути*.... За останніми даними від соціологів, рейтинг вашого *любимого* БПП, коливається в межах 7-8% з похибкою 1,5-2%.
гуглите Социологическая группа «Рейтинг», 19 июня 2019
Doctor написав:Оранжевый-хит сезона Не є прихильником ЄС (БПП), але заради справедливості і об'єктивності, якийсь би лінк від вас побачити, а не *абишоляпнути*.... За останніми даними від соціологів, рейтинг вашого *любимого* БПП, коливається в межах 7-8% з похибкою 1,5-2%.
гуглите Социологическая группа «Рейтинг», 19 июня 2019
Doctor написав:Оранжевый-хит сезона Не є прихильником ЄС (БПП), але заради справедливості і об'єктивності, якийсь би лінк від вас побачити, а не *абишоляпнути*.... За останніми даними від соціологів, рейтинг вашого *любимого* БПП, коливається в межах 7-8% з похибкою 1,5-2%.
гуглите Социологическая группа «Рейтинг», 19 июня 2019
Оранжевый-хит сезона написав:гуглите Социологическая группа «Рейтинг», 19 июня 2019
Погуглив: Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 47,1% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также, пока, преодолевают проходной барьер «Оппозиционная платформа - За життя» (11,1%), партия «Голос» (8,1%), «Батькивщина» (7,3%). «Европейская Солидарность» (5,0%). Партию «Сила и честь» готовы поддержать 4,1%, партию «Гражданская позиция» - 2,2%, Радикальная партия - 2,1%, партию ВО «Свобода» - 2,1%, партию «Украинская стратегия» - 1,9%, Оппозиционный блок - 1,8%, Самопомич - 1,2%. Рейтинг других политических сил - менее 1%.
Але ваших 3.9% не знайшов. Отже таки *абишоляпнути*....
Lisher написав:Faceless в опросники социологических контор не были включены многие, некоторая "социология" так вообще включает по 5-6 вариантов.
замечательно было бы, за неделю до реального голосования 21 июля и тут обновить голосовалку с учетом той "социологии" которая только сейчас начнет обретать реальную репрезентативность.
Обновить можно будет, особенно если действительно опросы покажут новых серьёзных игроков Хотя очень сомневаюсь насчёт вышеперечисленных, а шаропартия вообще не может участвовать в выборах, если создана менее года назад
Lisher Я розумію про яке прсилання ви маєте на увазі, про це - https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... kie_vybory Але тепер будьте добрі поясніть мені, як може партія, яка в рейтингу соц опитування показує 3.9% , тобто не долає 5-ти % бар'єр, але тим не менш у парламент проходить 14 депутатів? Дивіться уважно ваше посилання....
Востаннє редагувалось Doctor в Нед 23 чер, 2019 21:59, всього редагувалось 1 раз.