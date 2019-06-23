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23 июня 2019 "Отказано в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Клюева А.П., выдвинутого Либеральной партией Украины в одномандатном избирательном округе № 46 (Донецкая обл. - ред.)", - говорится в сообщении.
Решением ЦИК также было отказано в регистрации еще 17 кандидатам в нардепы, выдвинутых в порядке самовыдвижения в ОИО, в частности действующим нардепам - внефракционным Владимиру Парасюку (выдвигался в округе №122) и Аркадию Корнацкому (ОИО №132), и кандидатам в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список партии "Союз Левых Сил" в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
Как сообщает ОПОРА, ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации в связи с тем, что он не проживал на территории Украины в течение последних 5 лет, с 2014 года.
"В то же время представитель "Либеральной партии" в ходе заседания ЦИК заявил, что последние 5 лет Клюев проживает в городе Донецк, а Донецк - это украинская территория. Поэтому, по его словам, нет основания отказывать Клюеву в регистрации кандидатом", - сообщает ОПОРА.
Отказ в регистрации Парасюка и Корнацкому мотивировали несоответствием поданных документов требованиям законодательства.
Doctor написав:Lisher Я розумію про яке прсилання ви маєте на увазі, про це - https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... kie_vybory Але тепер будьте добрі поясніть мені, як може партія, яка в рейтингу соц опитування показує 3.9% , тобто не долає 5-ти % бар'єр, але тим не менш у парламент проходить 14 депутатів? Дивіться уважно ваше посилання....
3.9 это от общего списка избирателей, втч те кто не пойдут голосовать если считать, кто пойдет, то 5 процентов, это 14 депутатов
Lisher написав:в реальности у Шария 5млн подписчиков из и по 0,5млн(те самые 5% голосом, с учетом явки) просмотров по свежим видео,
Как вы 5 млн насчитали? Нельзя просто складывать подписчиков разных медиа - там огромное пересечение.
Нужно брать подписчиков самого популярного медиа (в данном случае - Ютуб канал на 2,1 млн) и аккуратно предполагать, что другие медиа добавляют 10%-20% к этой цифре.
Ну и не вся аудитория украинская - еще где-то на 0,6-0,7 нужно умножить.
Итого у Шария украинских подписчиков - около 1.4-1,5 млн. Еще сколько-то смотрит и разделяет мысли без подписки. Тут ХЗ, но предположим, что 25% от подписчиков (возможна грубая ошибка - не-подписчиков может быть и столько же, сколько и подписчиков). Получаем 1,75-1,8 млн.
Явка будет где-то 55-60%. Т.е. проголосовавших среди его аудитории будет 1-1,1 млн. И не все 100% из них проголосует за него. В общем, я ожидаю результат в широком диапазоне 0,5-0,8 млн.
Это где-то от 3% до 5%. Т.е. на грани непопадания. Но тем не менее, это все равно будет огромный успех
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 23 чер, 2019 22:55, всього редагувалось 2 разів.