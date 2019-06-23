Додано: Нед 23 чер, 2019 22:30

Lisher написав: в реальности у Шария 5млн подписчиков из и по 0,5млн(те самые 5% голосом, с учетом явки) просмотров по свежим видео,

в реальности у Шария 5млн подписчиков из и по 0,5млн(те самые 5% голосом, с учетом явки) просмотров по свежим видео,

Как вы 5 млн насчитали? Нельзя просто складывать подписчиков разных медиа - там огромное пересечение.Нужно брать подписчиков самого популярного медиа (в данном случае - Ютуб канал на 2,1 млн) и аккуратно предполагать, что другие медиа добавляют 10%-20% к этой цифре.Ну и не вся аудитория украинская - еще где-то на 0,6-0,7 нужно умножить.Итого у Шария украинских подписчиков - около 1.4-1,5 млн. Еще сколько-то смотрит и разделяет мысли без подписки. Тут ХЗ, но предположим, что 25% от подписчиков (возможна грубая ошибка - не-подписчиков может быть и столько же, сколько и подписчиков). Получаем 1,75-1,8 млн.Явка будет где-то 55-60%. Т.е. проголосовавших среди его аудитории будет 1-1,1 млн. И не все 100% из них проголосует за него. В общем, я ожидаю результат в широком диапазоне 0,5-0,8 млн.Это где-то от 3% до 5%. Т.е. на грани непопадания. Но тем не менее, это все равно будет огромный успех