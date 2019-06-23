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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3266326732683269

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 148
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
30
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
27%
40
Опозиційна платформа - За життя
5%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
5
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:54

23 июня 2019
"Отказано в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Клюева А.П., выдвинутого Либеральной партией Украины в одномандатном избирательном округе № 46 (Донецкая обл. - ред.)", - говорится в сообщении.

Решением ЦИК также было отказано в регистрации еще 17 кандидатам в нардепы, выдвинутых в порядке самовыдвижения в ОИО, в частности действующим нардепам - внефракционным Владимиру Парасюку (выдвигался в округе №122) и Аркадию Корнацкому (ОИО №132), и кандидатам в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список партии "Союз Левых Сил" в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Как сообщает ОПОРА, ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации в связи с тем, что он не проживал на территории Украины в течение последних 5 лет, с 2014 года.

"В то же время представитель "Либеральной партии" в ходе заседания ЦИК заявил, что последние 5 лет Клюев проживает в городе Донецк, а Донецк - это украинская территория. Поэтому, по его словам, нет основания отказывать Клюеву в регистрации кандидатом", - сообщает ОПОРА.

Отказ в регистрации Парасюка и Корнацкому мотивировали несоответствием поданных документов требованиям законодательства.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/06/23/7218961/
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 22:19

Re: Політичні дискусії

Doctor написав:Lisher
Я розумію про яке прсилання ви маєте на увазі, про це - https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... kie_vybory
Але тепер будьте добрі поясніть мені, як може партія, яка в рейтингу соц опитування показує 3.9% , тобто не долає 5-ти % бар'єр, але тим не менш у парламент проходить 14 депутатів? Дивіться уважно ваше посилання....


3.9 это от общего списка избирателей, втч те кто не пойдут голосовать
если считать, кто пойдет, то 5 процентов, это 14 депутатов
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 22:30

  Lisher написав:в реальности у Шария 5млн подписчиков из и по 0,5млн(те самые 5% голосом, с учетом явки) просмотров по свежим видео,


Как вы 5 млн насчитали? Нельзя просто складывать подписчиков разных медиа - там огромное пересечение.

Нужно брать подписчиков самого популярного медиа (в данном случае - Ютуб канал на 2,1 млн) и аккуратно предполагать, что другие медиа добавляют 10%-20% к этой цифре.

Ну и не вся аудитория украинская - еще где-то на 0,6-0,7 нужно умножить.

Итого у Шария украинских подписчиков - около 1.4-1,5 млн. Еще сколько-то смотрит и разделяет мысли без подписки. Тут ХЗ, но предположим, что 25% от подписчиков (возможна грубая ошибка - не-подписчиков может быть и столько же, сколько и подписчиков). Получаем 1,75-1,8 млн.

Явка будет где-то 55-60%. Т.е. проголосовавших среди его аудитории будет 1-1,1 млн. И не все 100% из них проголосует за него. В общем, я ожидаю результат в широком диапазоне 0,5-0,8 млн.

Это где-то от 3% до 5%. Т.е. на грани непопадания. Но тем не менее, это все равно будет огромный успех
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 23 чер, 2019 22:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 22:35

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:3.9 это от общего списка избирателей

Та я це зрозумів). Просто форумчанин memberlist.php?mode=viewprofile&u=9927 з такою радістю заявив що БПП не проходить до парламенту, що хотілось щоб саме він дав якісь пояснення свого виразу)
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 22:42

  Faceless написав:
Lisher написав:
Я тоже так думал, но ЦВК уже зарегистрировала
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp50 ... 1=919.html

в реальности у Шария 5млн подписчиков из и по 0,5млн(те самые 5% голосом, с учетом явки) просмотров по свежим видео,
я сам оцениваю их рейтинг на выходе как 0,5%, но могут быть сюрпризы

а вот Руха Нових сил пока в списке там нет, хотя и Слуги Народа только вчера появились


Подписчик и даже активно просматривающий видосики != голосу.
И этим фрикам/маргиналам даже 0.1% будет за счастье


О, это вы явно неаккуратно подставляетесь. Потом не обижайтесь, если будут все основания подкалывать вас в духе "то, что говорит Faceless, нужно делить/умножать на 30" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Нелюбовь к Шарию - одно, а мнение от балды - совсем другое
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 23:09

Re: Політичні дискусії

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Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 00:10

  mephala написав:
  ЛАД написав:Ещё раз повторю вопрос.
  Frant написав:...............
Чекаю відповіді від московита - яку альтернативу позиційній війні він пропонує?
Капітуляцію на умовах Московії?

Чекаю відповіді від повії - Ви самі на фронт збираєтесь, автомат в руки візьмете, взагалі знаєте, з якої сторони він стріляє?
Чи волієте краще на окружну? Вас там зачекалися.

P.s. Відповідь на перше питання чекаю також від Sommer"а і flyman"а.

Ответ жду также и от остальных "патриотов".
Добавлю, чуть не забыл pesikot"а! От Вас также жду ответа. "Вашу партийную мордочку" по столу возить не будут, можете не переживать. :)

Хоть на прощанье хотелось бы услышать - Господа "патриоты", Вы лично собираетесь на фронт? Или предпочитаете, чтобы там были другие, а вам и на диванах неплохо воюется?

спочатку як вихована людина навчіться відповідати на запитання які ставлять вам а тоді вже вимагайте від інших відповідати.

На вопрос Frantviewtopic.php?p=4691675#p4691675 я ответил. На Ваши вопросы, простите, отвечать надоело. Мне слишком понравилась Ваша добросовестность. Читайте мою подпись. Больше Вас утруждать не буду.
Мой ответ Frant"у почему-то удалили.
Могу повторить:
Frant писал:
............
Коли пан Лад відмовиться від українського громадянства і перебереться жити в Хабаровськ чи Владивосток?


Тільки тоді, коли такі повії, як Ви, прийдете до влади.
Бо це вже буде не Україна.
Але в такому випадку я скоріше поїду в інший бік.

Я відповів. Чекаю відповіді від Вас та інших "патріотів".


Усі "патріоти" як один заховали язикі відомо куди і жодної відповіді від них немає.
Навіть від 4 прямо названих, не кажучи про тих, кого не назвав.
Може, якщо Ви такий "вихований", то відповісте за них? :)
Хоча це навряд чи. Ви і за себе самого не відповідаєте.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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