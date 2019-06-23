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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3266326732683269

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 148
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
30
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
27%
40
Опозиційна платформа - За життя
5%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
5
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:54

23 июня 2019
"Отказано в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Клюева А.П., выдвинутого Либеральной партией Украины в одномандатном избирательном округе № 46 (Донецкая обл. - ред.)", - говорится в сообщении.

Решением ЦИК также было отказано в регистрации еще 17 кандидатам в нардепы, выдвинутых в порядке самовыдвижения в ОИО, в частности действующим нардепам - внефракционным Владимиру Парасюку (выдвигался в округе №122) и Аркадию Корнацкому (ОИО №132), и кандидатам в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список партии "Союз Левых Сил" в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Как сообщает ОПОРА, ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации в связи с тем, что он не проживал на территории Украины в течение последних 5 лет, с 2014 года.

"В то же время представитель "Либеральной партии" в ходе заседания ЦИК заявил, что последние 5 лет Клюев проживает в городе Донецк, а Донецк - это украинская территория. Поэтому, по его словам, нет основания отказывать Клюеву в регистрации кандидатом", - сообщает ОПОРА.

Отказ в регистрации Парасюка и Корнацкому мотивировали несоответствием поданных документов требованиям законодательства.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/06/23/7218961/
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 22:19

Re: Політичні дискусії

Doctor написав:Lisher
Я розумію про яке прсилання ви маєте на увазі, про це - https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... kie_vybory
Але тепер будьте добрі поясніть мені, як може партія, яка в рейтингу соц опитування показує 3.9% , тобто не долає 5-ти % бар'єр, але тим не менш у парламент проходить 14 депутатів? Дивіться уважно ваше посилання....


3.9 это от общего списка избирателей, втч те кто не пойдут голосовать
если считать, кто пойдет, то 5 процентов, это 14 депутатов
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 22:30

  Lisher написав:в реальности у Шария 5млн подписчиков из и по 0,5млн(те самые 5% голосом, с учетом явки) просмотров по свежим видео,


Как вы 5 млн насчитали? Нельзя просто складывать подписчиков разных медиа - там огромное пересечение.

Нужно брать подписчиков самого популярного медиа (в данном случае - Ютуб канал на 2,1 млн) и аккуратно предполагать, что другие медиа добавляют 10%-20% к этой цифре.

Ну и не вся аудитория украинская - еще где-то на 0,6-0,7 нужно умножить.

Итого у Шария украинских подписчиков - около 1.4-1,5 млн. Еще сколько-то смотрит и разделяет мысли без подписки. Тут ХЗ, но предположим, что 25% от подписчиков (возможна грубая ошибка - не-подписчиков может быть и столько же, сколько и подписчиков). Получаем 1,75-1,8 млн.

Явка будет где-то 55-60%. Т.е. проголосовавших среди его аудитории будет 1-1,1 млн. И не все 100% из них проголосует за него. В общем, я ожидаю результат в широком диапазоне 0,5-0,8 млн.

Это где-то от 3% до 5%. Т.е. на грани непопадания. Но тем не менее, это все равно будет огромный успех
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 23 чер, 2019 22:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 22:35

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:3.9 это от общего списка избирателей

Та я це зрозумів). Просто форумчанин memberlist.php?mode=viewprofile&u=9927 з такою радістю заявив що БПП не проходить до парламенту, що хотілось щоб саме він дав якісь пояснення свого виразу)
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 22:42

  Faceless написав:
Lisher написав:
Я тоже так думал, но ЦВК уже зарегистрировала
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp50 ... 1=919.html

в реальности у Шария 5млн подписчиков из и по 0,5млн(те самые 5% голосом, с учетом явки) просмотров по свежим видео,
я сам оцениваю их рейтинг на выходе как 0,5%, но могут быть сюрпризы

а вот Руха Нових сил пока в списке там нет, хотя и Слуги Народа только вчера появились


Подписчик и даже активно просматривающий видосики != голосу.
И этим фрикам/маргиналам даже 0.1% будет за счастье


О, это вы явно неаккуратно подставляетесь. Потом не обижайтесь, если будут все основания подкалывать вас в духе "то, что говорит Faceless, нужно делить/умножать на 30" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Нелюбовь к Шарию - одно, а мнение от балды - совсем другое
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 23:09

Re: Політичні дискусії

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Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 00:10

  mephala написав:
  ЛАД написав:Ещё раз повторю вопрос.
  Frant написав:...............
Чекаю відповіді від московита - яку альтернативу позиційній війні він пропонує?
Капітуляцію на умовах Московії?

Чекаю відповіді від повії - Ви самі на фронт збираєтесь, автомат в руки візьмете, взагалі знаєте, з якої сторони він стріляє?
Чи волієте краще на окружну? Вас там зачекалися.

P.s. Відповідь на перше питання чекаю також від Sommer"а і flyman"а.

Ответ жду также и от остальных "патриотов".
Добавлю, чуть не забыл pesikot"а! От Вас также жду ответа. "Вашу партийную мордочку" по столу возить не будут, можете не переживать. :)

Хоть на прощанье хотелось бы услышать - Господа "патриоты", Вы лично собираетесь на фронт? Или предпочитаете, чтобы там были другие, а вам и на диванах неплохо воюется?

спочатку як вихована людина навчіться відповідати на запитання які ставлять вам а тоді вже вимагайте від інших відповідати.

На вопрос Frantviewtopic.php?p=4691675#p4691675 я ответил. На Ваши вопросы, простите, отвечать надоело. Мне слишком понравилась Ваша добросовестность. Читайте мою подпись. Больше Вас утруждать не буду.
Мой ответ Frant"у почему-то удалили.
Могу повторить:
Frant писал:
............
Коли пан Лад відмовиться від українського громадянства і перебереться жити в Хабаровськ чи Владивосток?


Тільки тоді, коли такі повії, як Ви, прийдете до влади.
Бо це вже буде не Україна.
Але в такому випадку я скоріше поїду в інший бік.

Я відповів. Чекаю відповіді від Вас та інших "патріотів".


Усі "патріоти" як один заховали язикі відомо куди і жодної відповіді від них немає.
Навіть від 4 прямо названих, не кажучи про тих, кого не назвав.
Може, якщо Ви такий "вихований", то відповісте за них? :)
Хоча це навряд чи. Ви і за себе самого не відповідаєте.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 01:01

Дружина Віталія Нестора Яна Нестор (Коровченко), її рідний брат Сергій Коровченко, а також нинішній глава АП Андрій Богдан у 2007-2010 рр були помічниками нардепа Андрія Портнова

Клан зе слуг!

https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/24/7218972/
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 01:03

  freeze написав:
  airmax78 написав:Я сейчас крамольную мысль скажу: может не стоит голосовать за "слугу народа"?


Так я и не буду, и в первом туре президентских я не голосовал за Зеленского, я об этом еще тогда писал. Во втором туре - да, против Порошенко, был превосходный результат в итоге, как говориться объединенными усилиями достигли цели.

Правда выбор небогатый остается. Голосовать за непроходных глупо.
Слугу народа убираем, ПЕС и Оппожиття убираем.
Остается мучительный выбор - Юля, Слава и Смешко.


Я за Славу,хоч один буде проти олігархів воювати...
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 01:14

  ЛАД написав:
  mephala написав:спочатку як вихована людина навчіться відповідати на запитання які ставлять вам а тоді вже вимагайте від інших відповідати.

Усі "патріоти" як один заховали язикі відомо куди і жодної відповіді від них немає.
Навіть від 4 прямо названих, не кажучи про тих, кого не назвав.
Може, якщо Ви такий "вихований", то відповісте за них? :)
Хоча це навряд чи. Ви і за себе самого не відповідаєте.

перш ніж мені щось закидати та ярлики навішувати надайте відповідь на ті запитання які я вам ставив але на які ви вирішили не відповідати так як вони були вам не зручні.
як ви самі себе охаректеризуєте коли вимагаєте щоб інші відповідали на ваші запитання а самі волієте вибірково відповідати на поставлені вам запитання?
а ваш підпис говорить краще за всі ваші відповіді. вирішили не відповідати на мої запитання? не маєте аргументації чи може чого іншого не вистачає щоб надати відповіді?
так що бажаю вам щоб всі ваші співрозмовники надалі ставилися до вас так само як і ви ставитеся до інших. всього найкращого.
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