Довольно интересно.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 24 чер, 2019 02:17
Довольно интересно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 24 чер, 2019 02:40
Уже однажды в раде "навоював". И от человека открыто поддерживавшего олигарха порошенка на выборах "голосуй не по приколу" , не говоря о связи его отца с порохом, и не имеющего ни малейшего бекграунда этой борьбы, напрасно ждать борьбы с олигархами.
Додано: Пон 24 чер, 2019 06:15
як саме тут переслiдували росiйськомовних та притiсняли вiд 1991 р. до сьогоднiшнього дня? Прошу факти в студiю.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 24 чер, 2019 06:40
В Грузії перестали показувати кіно на русіш-мові.
Де наші ватани, з криками про ущемлення росіян і російськомовних???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 24 чер, 2019 06:54
Что такое "воевать против олигархов"?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Додано: Пон 24 чер, 2019 07:24
Не пускати олігархів без штанів в Адміністрацію Президента. Один так вже "воює".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 24 чер, 2019 07:25
Интересно, но выводы слишком категоричны и, по-моему, несерьезны.
Я даже не о русском языке, а о "Европа должна принять Украину в ЕС".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Додано: Пон 24 чер, 2019 08:26
Ребята, из зепрезидента делают свадебного генерала. Как я понял президент у нас богдан, он будет всё решать в интересах игоря валерьевича, ну и в своих тоже. На ваврише клейма негде ставить, но друг есть друг.
Короче, из за того, что президент крутился абсолютно в параллельном с политикой мире и пересекался с ним исключительно как наёмное развлекалово, то ближайшие годы он будет плавать в потаках лапши, и фонтанах. Делайте выводы при голосовании в парламентские, я вас очень прошу, иначе при неимении зекоманды начинают подгебать гвно и старых друзей.
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