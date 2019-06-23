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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3267326832693270

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 148
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
30
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
27%
40
Опозиційна платформа - За життя
5%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
5
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 02:17

https://biz.liga.net/pervye-litsa/all/article/snayder-pochemu-ukraine-nujen-zelenskiy-i-pravo-na-russkiy-yazyk
Довольно интересно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 02:40

  Ethereum написав:
Я за Славу,хоч один буде проти олігархів воювати...


Уже однажды в раде "навоював". И от человека открыто поддерживавшего олигарха порошенка на выборах "голосуй не по приколу" , не говоря о связи его отца с порохом, и не имеющего ни малейшего бекграунда этой борьбы, напрасно ждать борьбы с олигархами.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 06:15


як саме тут переслiдували росiйськомовних та притiсняли вiд 1991 р. до сьогоднiшнього дня? Прошу факти в студiю.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 06:40

  flyman написав:

як саме тут переслiдували росiйськомовних та притiсняли вiд 1991 р. до сьогоднiшнього дня? Прошу факти в студiю.

В Грузії перестали показувати кіно на русіш-мові.

Де наші ватани, з криками про ущемлення росіян і російськомовних???


https://censor.net.ua/news/3133806/krup ... kom_yazyke
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 06:54

  Ethereum написав: Я за Славу,хоч один буде проти олігархів воювати...

Что такое "воевать против олигархов"?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 07:24

  Starikan написав:
  Ethereum написав: Я за Славу,хоч один буде проти олігархів воювати...

Что такое "воевать против олигархов"?

Не пускати олігархів без штанів в Адміністрацію Президента. Один так вже "воює".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 07:25


Интересно, но выводы слишком категоричны и, по-моему, несерьезны.
Я даже не о русском языке, а о "Европа должна принять Украину в ЕС".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 08:26

  Ethereum написав:Дружина Віталія Нестора Яна Нестор (Коровченко), її рідний брат Сергій Коровченко, а також нинішній глава АП Андрій Богдан у 2007-2010 рр були помічниками нардепа Андрія Портнова

Клан зе слуг!

https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/24/7218972/

Ребята, из зепрезидента делают свадебного генерала. Как я понял президент у нас богдан, он будет всё решать в интересах игоря валерьевича, ну и в своих тоже. На ваврише клейма негде ставить, но друг есть друг.

Короче, из за того, что президент крутился абсолютно в параллельном с политикой мире и пересекался с ним исключительно как наёмное развлекалово, то ближайшие годы он будет плавать в потаках лапши, и фонтанах. Делайте выводы при голосовании в парламентские, я вас очень прошу, иначе при неимении зекоманды начинают подгебать гвно и старых друзей.
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