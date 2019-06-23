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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3268326932703271

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 149
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
30
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
27%
40
Опозиційна платформа - За життя
5%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
5
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 08:38

  Frant написав:[
Особисто я вважаю, щотреба голосувати за Порошенка і його команду.
Армія, мова, віра. Грамотний і розумний політик.

Армия, мова, вира. + 5% к рейтингу если бывший гарант появится на лошади облачённой в железные латы, как в 1300 г.

На одной чаше весов доллярчик, с другой франт.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 08:40

  Frant написав:..
Особисто я вважаю, щотреба голосувати за Порошенка і його команду.
Армія, мова, віра. Грамотний і розумний політик.

вот скажите мне, пожалуйста, а зачем тут флудить на 100500 постов, если данной фразой вы четко обозначили свое видение?
или вы надеетесь, что кого-то переубедили? :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:01

  Surfer написав:
  Ethereum написав:
Я за Славу,хоч один буде проти олігархів воювати...


Уже однажды в раде "навоював". И от человека открыто поддерживавшего олигарха порошенка на выборах "голосуй не по приколу" , не говоря о связи его отца с порохом, и не имеющего ни малейшего бекграунда этой борьбы, напрасно ждать борьбы с олигархами.

Якщо це весь компромат на лідера Голосу то за ГОлос голосувати варто. :)
А олігархів слід зробити слугами народу Неньки України а не навпаки.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:11

  Квесторе_поверніться написав:
  Surfer написав: Уже однажды в раде "навоював". И от человека открыто поддерживавшего олигарха порошенка на выборах "голосуй не по приколу" , не говоря о связи его отца с порохом, и не имеющего ни малейшего бекграунда этой борьбы, напрасно ждать борьбы с олигархами.
Якщо це весь компромат на лідера Голосу то за ГОлос голосувати варто. :)
А олігархів слід зробити слугами народу Неньки України а не навпаки.

Присутствующие здесь бизнесмены - хотите быть слугами народа?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:27

Re: Політичні дискусії

Насчёт голосовать ли за партию Порошенко.
Стоит различать - голосовать конкретно за Порошенко на президентских, опираясь на оценку именно его, как президента, и голосовать за его партию, где сплошь и рядом токсичные кадры, даже несмотря на некую перестановку.

С другой стороны, желательно, чтобы они таки прошли в парламент, для некоего баланса.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:31

Faceless
Насчет "сплошь и рядом" можно конкретно?
Вы новый список смотрели?
В других списках не "сплошь и рядом"?
komp
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:35

Re: Політичні дискусії

Квесторе_поверніться написав:
  Surfer написав:
  Ethereum написав:
Я за Славу,хоч один буде проти олігархів воювати...


Уже однажды в раде "навоював". И от человека открыто поддерживавшего олигарха порошенка на выборах "голосуй не по приколу" , не говоря о связи его отца с порохом, и не имеющего ни малейшего бекграунда этой борьбы, напрасно ждать борьбы с олигархами.

Якщо це весь компромат на лідера Голосу то за ГОлос голосувати варто. :)
А олігархів слід зробити слугами народу Неньки України а не навпаки.


Квесторе_поверніться написав:
  Surfer написав:
  Ethereum написав:
Я за Славу,хоч один буде проти олігархів воювати...


Уже однажды в раде "навоював". И от человека открыто поддерживавшего олигарха порошенка на выборах "голосуй не по приколу" , не говоря о связи его отца с порохом, и не имеющего ни малейшего бекграунда этой борьбы, напрасно ждать борьбы с олигархами.

Якщо це весь компромат на лідера Голосу то за ГОлос голосувати варто. :)
А олігархів слід зробити слугами народу Неньки України а не навпаки.


Издали посмотришь на Вакарчука - вроде на Зеленского похож, но уши как у Порошенко, со спины похож на Пинчука, с которым он будет бороться.
Погуглил по компромату, чтобы сразу закрыть тему:
первая группа претензий - не бойцовский характер, ужасно переживает критику, впадая в депрессию
вторая группа － зависит от Пинчука
третья группа －гей, но это похоже на наркомана Зеленского, тот же черный пиар
четвертая группа －нет ни малейшего опыта, тоже что закидывали на Зеленского

У каждого кандидата есть не меньше набор чернухи, если и не больше, поэтому выбор на этих выборах непростой.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:46

Re: Політичні дискусії

komp написав:Faceless
Насчет "сплошь и рядом" можно конкретно?
Вы новый список смотрели?
В других списках не "сплошь и рядом"?
Можно проще - назовите из их списка кого-то достойного из проходных
Речь не о сравнении с другими, речь о том, что не надо приравнивать Порошенко как президента и его партию.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:50

  Faceless написав:
komp написав:Faceless
Насчет "сплошь и рядом" можно конкретно?
Вы новый список смотрели?
В других списках не "сплошь и рядом"?
Можно проще - назовите из их списка кого-то достойного из проходных
Речь не о сравнении с другими, речь о том, что не надо приравнивать Порошенко как президента и его партию.

Реально "проще", вы повесили ярлык, а я должен оправдываться.
Я отвечу в вашем стиле - все проходные - достойные.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:57

Re: Політичні дискусії

komp написав:
  Faceless написав:
komp написав:Faceless
Насчет "сплошь и рядом" можно конкретно?
Вы новый список смотрели?
В других списках не "сплошь и рядом"?
Можно проще - назовите из их списка кого-то достойного из проходных
Речь не о сравнении с другими, речь о том, что не надо приравнивать Порошенко как президента и его партию.

Реально "проще", вы повесили ярлык, а я должен оправдываться.
Я отвечу в вашем стиле - все проходные - достойные.
Ваше право так считать
Faceless
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