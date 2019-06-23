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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 24 чер, 2019 08:38
Frant написав:
[
Особисто я вважаю, щотреба голосувати за Порошенка і його команду.
Армія, мова, віра. Грамотний і розумний політик.
Армия, мова, вира. + 5% к рейтингу если бывший гарант появится на лошади облачённой в железные латы, как в 1300 г.
На одной чаше весов доллярчик, с другой франт.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 08:40
Frant написав:
..
Особисто я вважаю, щотреба голосувати за Порошенка і його команду.
Армія, мова, віра. Грамотний і розумний політик.
вот скажите мне, пожалуйста, а зачем тут флудить на 100500 постов, если данной фразой вы четко обозначили свое видение?
или вы надеетесь, что кого-то переубедили?
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Додано: Пон 24 чер, 2019 09:01
Surfer написав: Ethereum написав:
Я за Славу,хоч один буде проти олігархів воювати...
Уже однажды в раде "навоював". И от человека открыто поддерживавшего олигарха порошенка на выборах "голосуй не по приколу" , не говоря о связи его отца с порохом, и не имеющего ни малейшего бекграунда этой борьбы, напрасно ждать борьбы с олигархами.
Якщо це весь компромат на лідера Голосу то за ГОлос голосувати варто.
А олігархів слід зробити слугами народу Неньки України а не навпаки.
За Голос...наш голос
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Додано: Пон 24 чер, 2019 09:11
Квесторе_поверніться написав: Surfer написав:
Уже однажды в раде "навоював". И от человека открыто поддерживавшего олигарха порошенка на выборах "голосуй не по приколу" , не говоря о связи его отца с порохом, и не имеющего ни малейшего бекграунда этой борьбы, напрасно ждать борьбы с олигархами.
Якщо це весь компромат на лідера Голосу то за ГОлос голосувати варто.
А олігархів слід зробити слугами народу Неньки України а не навпаки.
Присутствующие здесь бизнесмены - хотите быть слугами народа?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Додано: Пон 24 чер, 2019 09:27
Насчёт голосовать ли за партию Порошенко.
Стоит различать - голосовать конкретно за Порошенко на президентских, опираясь на оценку именно его, как президента, и голосовать за его партию, где сплошь и рядом токсичные кадры, даже несмотря на некую перестановку.
С другой стороны, желательно, чтобы они таки прошли в парламент, для некоего баланса.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 09:31
Faceless
Насчет "сплошь и рядом" можно конкретно?
Вы новый список смотрели?
В других списках не "сплошь и рядом"?
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Додано: Пон 24 чер, 2019 09:35
Квесторе_поверніться написав: Surfer написав: Ethereum написав:
Я за Славу,хоч один буде проти олігархів воювати...
Уже однажды в раде "навоював". И от человека открыто поддерживавшего олигарха порошенка на выборах "голосуй не по приколу" , не говоря о связи его отца с порохом, и не имеющего ни малейшего бекграунда этой борьбы, напрасно ждать борьбы с олигархами.
Якщо це весь компромат на лідера Голосу то за ГОлос голосувати варто.
А олігархів слід зробити слугами народу Неньки України а не навпаки.
Квесторе_поверніться написав: Surfer написав: Ethereum написав:
Я за Славу,хоч один буде проти олігархів воювати...
Уже однажды в раде "навоював". И от человека открыто поддерживавшего олигарха порошенка на выборах "голосуй не по приколу" , не говоря о связи его отца с порохом, и не имеющего ни малейшего бекграунда этой борьбы, напрасно ждать борьбы с олигархами.
Якщо це весь компромат на лідера Голосу то за ГОлос голосувати варто.
А олігархів слід зробити слугами народу Неньки України а не навпаки.
Издали посмотришь на Вакарчука - вроде на Зеленского похож, но уши как у Порошенко, со спины похож на Пинчука, с которым он будет бороться.
Погуглил по компромату, чтобы сразу закрыть тему:
первая группа претензий - не бойцовский характер, ужасно переживает критику, впадая в депрессию
вторая группа － зависит от Пинчука
третья группа －гей, но это похоже на наркомана Зеленского, тот же черный пиар
четвертая группа －нет ни малейшего опыта, тоже что закидывали на Зеленского
У каждого кандидата есть не меньше набор чернухи, если и не больше, поэтому выбор на этих выборах непростой.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 09:46
komp написав:Faceless
Насчет "сплошь и рядом" можно конкретно?
Вы новый список смотрели?
В других списках не "сплошь и рядом"?
Можно проще - назовите из их списка кого-то достойного из проходных
Речь не о сравнении с другими, речь о том, что не надо приравнивать Порошенко как президента и его партию.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 09:50
Faceless написав:
komp написав:Faceless
Насчет "сплошь и рядом" можно конкретно?
Вы новый список смотрели?
В других списках не "сплошь и рядом"?
Можно проще - назовите из их списка кого-то достойного из проходных
Речь не о сравнении с другими, речь о том, что не надо приравнивать Порошенко как президента и его партию.
Реально "проще", вы повесили ярлык, а я должен оправдываться.
Я отвечу в вашем стиле - все проходные - достойные.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 09:57
komp написав: Faceless написав:
komp написав:Faceless
Насчет "сплошь и рядом" можно конкретно?
Вы новый список смотрели?
В других списках не "сплошь и рядом"?
Можно проще - назовите из их списка кого-то достойного из проходных
Речь не о сравнении с другими, речь о том, что не надо приравнивать Порошенко как президента и его партию.
Реально "проще", вы повесили ярлык, а я должен оправдываться.
Я отвечу в вашем стиле - все проходные - достойные.
Ваше право так считать
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