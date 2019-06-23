Додано: Пон 24 чер, 2019 09:35

Квесторе_поверніться написав: Surfer написав: Ethereum написав:

Я за Славу,хоч один буде проти олігархів воювати... Я за Славу,хоч один буде проти олігархів воювати...



Уже однажды в раде "навоював". И от человека открыто поддерживавшего олигарха порошенка на выборах "голосуй не по приколу" , не говоря о связи его отца с порохом, и не имеющего ни малейшего бекграунда этой борьбы, напрасно ждать борьбы с олигархами. Уже однажды в раде "навоював". И от человека открыто поддерживавшего олигарха порошенка на выборах "голосуй не по приколу" , не говоря о связи его отца с порохом, и не имеющего ни малейшего бекграунда этой борьбы, напрасно ждать борьбы с олигархами.

Якщо це весь компромат на лідера Голосу то за ГОлос голосувати варто.

А олігархів слід зробити слугами народу Неньки України а не навпаки. Якщо це весь компромат на лідера Голосу то за ГОлос голосувати варто.А олігархів слід зробити слугами народу Неньки України а не навпаки.

Квесторе_поверніться написав: Surfer написав: Ethereum написав:

Я за Славу,хоч один буде проти олігархів воювати... Я за Славу,хоч один буде проти олігархів воювати...



Уже однажды в раде "навоював". И от человека открыто поддерживавшего олигарха порошенка на выборах "голосуй не по приколу" , не говоря о связи его отца с порохом, и не имеющего ни малейшего бекграунда этой борьбы, напрасно ждать борьбы с олигархами. Уже однажды в раде "навоював". И от человека открыто поддерживавшего олигарха порошенка на выборах "голосуй не по приколу" , не говоря о связи его отца с порохом, и не имеющего ни малейшего бекграунда этой борьбы, напрасно ждать борьбы с олигархами.

Якщо це весь компромат на лідера Голосу то за ГОлос голосувати варто.

А олігархів слід зробити слугами народу Неньки України а не навпаки. Якщо це весь компромат на лідера Голосу то за ГОлос голосувати варто.А олігархів слід зробити слугами народу Неньки України а не навпаки.

Издали посмотришь на Вакарчука - вроде на Зеленского похож, но уши как у Порошенко, со спины похож на Пинчука, с которым он будет бороться.Погуглил по компромату, чтобы сразу закрыть тему:первая группа претензий - не бойцовский характер, ужасно переживает критику, впадая в депрессиювторая группа － зависит от Пинчукатретья группа －гей, но это похоже на наркомана Зеленского, тот же черный пиарчетвертая группа －нет ни малейшего опыта, тоже что закидывали на ЗеленскогоУ каждого кандидата есть не меньше набор чернухи, если и не больше, поэтому выбор на этих выборах непростой.