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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3270327132723273>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 149
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
30
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
27%
40
Опозиційна платформа - За життя
5%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
5
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:14

любопытный обзор

https://www.youtube.com/watch?v=-K2qsUnT03c
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:34

  Faceless написав:Насчёт голосовать ли за партию Порошенко.
Стоит различать - голосовать конкретно за Порошенко на президентских, опираясь на оценку именно его, как президента, и голосовать за его партию, где сплошь и рядом токсичные кадры, даже несмотря на некую перестановку.

С другой стороны, желательно, чтобы они таки прошли в парламент, для некоего баланса.


С такими мыслями у вас особого выбора нет как голосовать за Вакарчука:

- лозунги те же самые, что и у Порошенко
- еще ничего не украл
- команда без откровенных фриков, как в большинстве других списков

Ну, а недостатки, я уже перечислял чуть выше.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:52

В Казахстані вибухнув склад боєприпасів.
Схоже, що московити підірвали.
Де наші зрадойопи?

https://www.radiosvoboda.org/a/news-vyb ... 16539.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:57

Издали посмотришь на Вакарчука - вроде на Зеленского похож, но уши как у Порошенко, со спины похож на Пинчука, с которым он будет бороться.

Современный вариант монолога Агафьи Тихоновны из гоголевской Женитьбы.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:57

  Frant написав:В Грузії перестали показувати кіно на русіш-мові.

Де наші ватани, з криками про ущемлення росіян і російськомовних???


https://censor.net.ua/news/3133806/krup ... kom_yazyke


Ты о другом бы подумал, доцент...

В Грузии в кинотеатрах русский язык был до 2019-го, а в Украине - его не было с 2009-го.

При этом и в Грузии, и в Украине были майданы. И Грузия, и Украина столкнулись с российской агрессией. И в Грузии, и в Украине проводились/эмитировались реформы.

Ну и где здесь особая роль русского языка? Как видно, нигде!

1. Наличие русского языка не мешает проведению реформ.
2. Отсутствие русского языка не помогает проведению реформ.
3. Наличие русского языка не защищает от российской агрессии.
4. Отсутствие русского языка не защищает от российской агрессии.

Поэтому вся дурь, которую ты пишешь о связи русского языка с бедностью, дикостью, коррупцией, а также повышенными рисками российской агрессии - пустая болтовня и заговариванье реальных проблем и причин.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:01

  zРадио написав:
  Frant написав:В Грузії перестали показувати кіно на русіш-мові.

Де наші ватани, з криками про ущемлення росіян і російськомовних???


https://censor.net.ua/news/3133806/krup ... kom_yazyke


Ты о другом бы подумал, доцент...

В Грузии в кинотеатрах русский язык был до 2019-го, а в Украине - его не было с 2009-го.

При этом и в Грузии, и в Украине были майданы. И Грузия, и Украина столкнулись с российской агрессией. И в Грузии, и в Украине проводились/эмитировались реформы.

Ну и где здесь особая роль русского языка? Как видно, нигде!

1. Наличие русского языка не мешает проведению реформ.
2. Отсутствие русского языка не помогает проведению реформ.
3. Наличие русского языка не защищает от российской агрессии.
4. Отсутствие русского языка не защищает от российской агрессии.

н.

Що за фуйню ти несеш, дауншифтер?
Країни Прибалтики в 1990ті роки увійшли в НАТО, дали ватнікам (таким як ти) статус негромадянина і зробили російську мову маргінальною, яку ніхто у них не вивчає.
І живуть прибалти краще, ніж росіяни.
Хоча у них немає ні лісу, ні нафти. :mrgreen:

Наявність російської мови - це прямий повод для московитів "захищати" "русскоговорящих" на теренах чужих держав.

Напишу для ватніків в 101-й раз: україномовні українці в 3-4 рази менш чутливі до російської пропаганди, яка ведеться на російській мові.
Тому що вона чужа для них.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:08

  Frant написав:
  flyman написав:

як саме тут переслiдували росiйськомовних та притiсняли вiд 1991 р. до сьогоднiшнього дня? Прошу факти в студiю.

В Грузії перестали показувати кіно на русіш-мові.

Де наші ватани, з криками про ущемлення росіян і російськомовних???


https://censor.net.ua/news/3133806/krup ... kom_yazyke

поедете вы в Грузию на отдых, на каком языке будете разговаривать, на английском или мб жестами? Украинский там не понимают (если что). Борьба с языками это тупость вселенского масштаба. У преступности всегда есть имя и фамилия, язык к агрессии верхушки рф отношения не имеет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 чер, 2019 11:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:10

Re: Політичні дискусії

vitaliian написав:
  Frant написав:
  flyman написав:як саме тут переслiдували росiйськомовних та притiсняли вiд 1991 р. до сьогоднiшнього дня? Прошу факти в студiю.

В Грузії перестали показувати кіно на русіш-мові.

Де наші ватани, з криками про ущемлення росіян і російськомовних???


https://censor.net.ua/news/3133806/krup ... kom_yazyke

поедете вы в Грузию на отдых, на каком языке будете разговаривать, на английском?
Вообще всегда сначала лучше начинать с английского, россияне сформировали уже о себе образ быдла, не стоит сразу себя записывать в эту категорию :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:13

Російська неофашистська пропаганда

Невеликий ЛІКНеп для ватанів.
Про російську пропаганду:

"Російська пропаганда або кремлівська пропаганда[1][2] — російська державна інформаційна політика, спеціальні інформаційні заходи («спецоперації»[3], «політичні технології»[4]) та конгломерат відповідних державних органів та установ, які під виглядом «суспільного інформування» займаються психологічною обробкою населення Російської Федерації, а також населення інших країн — в першу чергу країн пострадянського російськомовного простору та російської діаспори[5][6][7]. Також об'єктом російської пропаганди є іншомовне населення у США, ЄС, арабських країнах, тощо[8][9][10]. Загалом російська пропаганда розповсюджується щонайменше 40 мовами світу у 160 країнах.

Російська державна пропаганда є тотальною[12], цинічною, брехливою і має прямим попередником радянську пропаганду, але також активно використовує досвід інших історичних авторитарних та тоталітарних режимів. Пропаганда в Росії завжди застосовується в тандемі з цензурою: цензура відсікає будь-яке інакомислення, пропаганда змушує думати відповідно до інтересів і цілей владної верхівки[13][14][15][16][17].

З початку 2000-х років антиукраїнську і антизахідну пропаганду в Росії ретельно розробляли та втілювали[18][19]. І починаючі з 4-ї фази путінського режиму, з 2013–2014 рр. і у зв'язку з початком Революції гідності, російська пропаганда швидко еволюціонувала до тоталітарної[20] — стала відверто шовіністичною, агресивно імперською та фашистською, перетворившись на повноцінну інформаційну війну, націлену на масове задурення населення, підготовку суспільної думки в Росії до зовнішньої агресії і отримання схвалення російського населення на дії Росії проти України[19]. Після військової агресії, окупації і анексії Криму[21], за методами та прийомами російська пропаганда стала воєнною — злочинною та тотально дезінформаційною (розповсюдження тотальної брехні).

основною рисою російської пропаганди є ідеї про множинність варіантів правди, те, що у кожної історії є дві сторони, а надійність джерел несуттєва.[26]
гнучкість та безпринципність
цинізм
постійне вкидання дезінформації в інформаційний простір ЗМІ
абсолютна брехливість, невідповідність дійсності та винахід потрібних «фактів» — моделювання та створення так званої «паралельної реальністі»
одномоментність, ситуативність, протиріччя самій собі, тому, що було повідомлене короткий час тому — розрахунок на повну втрату пам'яті аудиторією
мета — не переконати, як у класичній пропаганді, а зробити інформаційне поле «брудним», щоб ніхто нікому не довіряв. Коли інформаційне поле вбито, все, що лишається — страхи, паніка та апатія"

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%B4%D0%B0
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:14

  Faceless написав:Вообще всегда сначала лучше начинать с английского, россияне сформировали уже о себе образ быдла, не стоит сразу себя записывать в эту категорию :mrgreen:

если есть комплексы на этот счёт можете надеть футболку с надписью Украина. Кстати в Украине тоже есть быдл0, возможно оно ещё не добралось до Грузии, а в Турции и Египте их подвиги помнят.
vitaliian
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