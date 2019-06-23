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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 24 чер, 2019 11:16
vitaliian написав: Faceless написав:
Вообще всегда сначала лучше начинать с английского, россияне сформировали уже о себе образ быдла, не стоит сразу себя записывать в эту категорию
если есть комплексы на этот счёт можете надеть футболку с надписью Украина. Кстати в Украине тоже есть быдл0, возможно оно ещё не добралось до Грузии, а в Турции и Египте их подвиги помнят.
Дело не в комплексах, а в разном отношении в зависимости от того, на каком языке начинаешь общаться
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Faceless
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Додано: Пон 24 чер, 2019 11:21
Faceless написав: vitaliian написав: Faceless написав:
Вообще всегда сначала лучше начинать с английского, россияне сформировали уже о себе образ быдла, не стоит сразу себя записывать в эту категорию
если есть комплексы на этот счёт можете надеть футболку с надписью Украина. Кстати в Украине тоже есть быдл0, возможно оно ещё не добралось до Грузии, а в Турции и Египте их подвиги помнят.
Дело не в комплексах, а в разном отношении в зависимости от того, на каком языке начинаешь общаться
через минуту внимание смещается на содержание вашей речи и общую культуру поведения, это более точные признаки быдлo вы или нет. Если у вас блестящий английский можно и с него, над нашим вузовским английским например в штатах смеются, сильно он архаичный. Учителя то доморощенные без языковой практики с носителями языка.
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