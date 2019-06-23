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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3270327132723273

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 149
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
30
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
27%
40
Опозиційна платформа - За життя
5%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
5
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:16

Re: Політичні дискусії

vitaliian написав:
  Faceless написав:Вообще всегда сначала лучше начинать с английского, россияне сформировали уже о себе образ быдла, не стоит сразу себя записывать в эту категорию :mrgreen:

если есть комплексы на этот счёт можете надеть футболку с надписью Украина. Кстати в Украине тоже есть быдл0, возможно оно ещё не добралось до Грузии, а в Турции и Египте их подвиги помнят.


Дело не в комплексах, а в разном отношении в зависимости от того, на каком языке начинаешь общаться
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:21

  Faceless написав:
vitaliian написав:
  Faceless написав:Вообще всегда сначала лучше начинать с английского, россияне сформировали уже о себе образ быдла, не стоит сразу себя записывать в эту категорию :mrgreen:

если есть комплексы на этот счёт можете надеть футболку с надписью Украина. Кстати в Украине тоже есть быдл0, возможно оно ещё не добралось до Грузии, а в Турции и Египте их подвиги помнят.


Дело не в комплексах, а в разном отношении в зависимости от того, на каком языке начинаешь общаться

через минуту внимание смещается на содержание вашей речи и общую культуру поведения, это более точные признаки быдлo вы или нет. Если у вас блестящий английский можно и с него, над нашим вузовским английским например в штатах смеются, сильно он архаичный. Учителя то доморощенные без языковой практики с носителями языка.
vitaliian
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