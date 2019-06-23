Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:Вообще всегда сначала лучше начинать с английского, россияне сформировали уже о себе образ быдла, не стоит сразу себя записывать в эту категорию
если есть комплексы на этот счёт можете надеть футболку с надписью Украина. Кстати в Украине тоже есть быдл0, возможно оно ещё не добралось до Грузии, а в Турции и Египте их подвиги помнят.
Дело не в комплексах, а в разном отношении в зависимости от того, на каком языке начинаешь общаться
через минуту внимание смещается на содержание вашей речи и общую культуру поведения, это более точные признаки быдлo вы или нет. Если у вас блестящий английский можно и с него, над нашим вузовским английским например в штатах смеются, сильно он архаичный. Учителя то доморощенные без языковой практики с носителями языка.
Frant написав: україномовні українці в 3-4 рази менш чутливі до російської пропаганди, яка ведеться на російській мові
Ну а это прафвесор просто из пальца высосал. Напиши научную работу - тогда поговорим. Интересно вот, каким образом, например, русский дубляж голливудского фильма повышает восприимчивость зрителя к российской пропаганде? К твоему сведению, такой зритель восприимчив лишь к одной пропаганде - американской, и неважно, перевели ему ее на украинский, или русский...
PS: абсолютно в каждом предложении у Frant-а - ложь. Как определить, что Frant врет? Очень просто - пишет, значит врет
Frant написав: україномовні українці в 3-4 рази менш чутливі до російської пропаганди, яка ведеться на російській мові
Ну а это прафвесор просто из пальца высосал. Напиши научную работу - тогда поговорим. Интересно вот, каким образом, например, русский дубляж голливудского фильма повышает восприимчивость зрителя к российской пропаганде? К твоему сведению, такой зритель восприимчив лишь к одной пропаганде - американской, и неважно, перевели ему ее на украинский, или русский...
PS: абсолютно в каждом предложении у Frant-а - ложь. Как определить, что Frant врет? Очень просто - пишет, значит врет
Невеликий ЛІКНеп для ватанів. Про російську пропаганду:
"Російська пропаганда або кремлівська пропаганда[1][2] — російська державна інформаційна політика, спеціальні інформаційні заходи («спецоперації»[3], «політичні технології»[4]) та конгломерат відповідних державних органів та установ, які під виглядом «суспільного інформування» займаються психологічною обробкою населення Російської Федерації, а також населення інших країн — в першу чергу країн пострадянського російськомовного простору та російської діаспори[5][6][7]. Також об'єктом російської пропаганди є іншомовне населення у США, ЄС, арабських країнах, тощо[8][9][10]. Загалом російська пропаганда розповсюджується щонайменше 40 мовами світу у 160 країнах.
Російська державна пропаганда є тотальною[12], цинічною, брехливою і має прямим попередником радянську пропаганду, але також активно використовує досвід інших історичних авторитарних та тоталітарних режимів. Пропаганда в Росії завжди застосовується в тандемі з цензурою: цензура відсікає будь-яке інакомислення, пропаганда змушує думати відповідно до інтересів і цілей владної верхівки[13][14][15][16][17].
З початку 2000-х років антиукраїнську і антизахідну пропаганду в Росії ретельно розробляли та втілювали[18][19]. І починаючі з 4-ї фази путінського режиму, з 2013–2014 рр. і у зв'язку з початком Революції гідності, російська пропаганда швидко еволюціонувала до тоталітарної[20] — стала відверто шовіністичною, агресивно імперською та фашистською, перетворившись на повноцінну інформаційну війну, націлену на масове задурення населення, підготовку суспільної думки в Росії до зовнішньої агресії і отримання схвалення російського населення на дії Росії проти України[19]. Після військової агресії, окупації і анексії Криму[21], за методами та прийомами російська пропаганда стала воєнною — злочинною та тотально дезінформаційною (розповсюдження тотальної брехні).
основною рисою російської пропаганди є ідеї про множинність варіантів правди, те, що у кожної історії є дві сторони, а надійність джерел несуттєва.[26] гнучкість та безпринципність цинізм постійне вкидання дезінформації в інформаційний простір ЗМІ абсолютна брехливість, невідповідність дійсності та винахід потрібних «фактів» — моделювання та створення так званої «паралельної реальністі» одномоментність, ситуативність, протиріччя самій собі, тому, що було повідомлене короткий час тому — розрахунок на повну втрату пам'яті аудиторією мета — не переконати, як у класичній пропаганді, а зробити інформаційне поле «брудним», щоб ніхто нікому не довіряв. Коли інформаційне поле вбито, все, що лишається — страхи, паніка та апатія"
freeze написав:PS: абсолютно в каждом предложении у Frant-а - ложь. Как определить, что Frant врет? Очень просто - пишет, значит врет
zРадио написав:
Frant написав: україномовні українці в 3-4 рази менш чутливі до російської пропаганди, яка ведеться на російській мові
Ну а это прафвесор просто из пальца высосал. Напиши научную работу - тогда поговорим. Интересно вот, каким образом, например, русский дубляж голливудского фильма повышает восприимчивость зрителя к российской пропаганде? К твоему сведению, такой зритель восприимчив лишь к одной пропаганде - американской, и неважно, перевели ему ее на украинский, или русский...
PS: абсолютно в каждом предложении у Frant-а - ложь. Как определить, что Frant врет? Очень просто - пишет, значит врет
Місцевим ватнікам - для уважного читання:
" Gazeta.ua передруковує допис, у якому на основі соціологічних опитувань стверджується, що кримськотатарська й українська мова спілкування є підсвідомим бар'єром до російської пропаганди.
Нині навіть деякі патріоти України щиро вірять, начебто українізація не на часі й мова взагалі не має значення. Такі думки є не просто хибними, а й надзвичайно шкідливими. Ми наведемо факти, які незаперечно доводять, що українська мова — це щит від російської агресії. Тож ті, хто виступає проти українізації, свідомо чи несвідомо сприяють ворогові та шкодять Україні.
У лютому 2015 року Київський міжнародний інститут соціології дослідив, які верстви українського суспільства найбільш вразливі до впливу російської пропаганди. Щоб кількісно оцінити цю вразливість, вчені інституту запровадили індекс результативності російської пропаганди (РРП).
Результати дослідження більш ніж промовисті. Якщо середній індекс РРП по Україні - 26 одиниць, то для україномовних цей індекс дорівнює лише 15 одиницям, натомість для російськомовних — 38 одиницям (перша діаграма).
Отже, рівень довіри україномовних громадян до російської пропаганди значно менший за середній, а російськомовних ― значно більший за середній. Загалом, російськомовні вразливіші до впливу російської пропаганди у 2,5 рази за україномовних. Можна припустити, що україномовні громадяни довіряють російській пропаганді значно менше за російськомовних, бо не мають жодних підстав сприймати її як "рідну". Цей факт пояснює, чому серед україномовних практично нема сепаратистів. Серед україномовних рівень підтримки Незалежності України — найвищий. Тимчасом російськомовні громадяни — чи не єдина соціальна група, в якій рівень підтримки Незалежності суттєво менший за 50%. Зауважмо, що опитування проводилося, коли на сході України йшли активні бойові дії й коли рівень патріотизму населення, здавалося б, мав би зашкалювати.
Також російськомовні громадяни ― це чи не єдина соціальна група, в якій більше ніж половина не вважає Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Мова та історична пам'ять — дві взаємопов'язані складові ідентичності"
Frant написав:.. І живуть прибалти краще, ніж росіяни. ..
Если бы у Украины треть бюджета составляли дотации ЕС (именно так у прибалтов), возможно, тоже бы зажили. Просто халява имеет свойство заканчиваться и будем посмотреть, как прибалты запануют после 2020г, когда свернут программу. Более того, под эти дела их заставили отказаться от значительной части промышленности и закрыть атомные станции. По уровню депопуляции в Европе хуже них, полагаю, только Украины.
Frant написав:Також російськомовні громадяни ― це чи не єдина соціальна група, в якій більше ніж половина не вважає Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Мова та історична пам'ять — дві взаємопов'язані складові ідентичності[/b]"
Например, статистически самая высокая продолжительность жизни у людей, занимающихся конным поло и гольфом. Вроде бы это значит, что данные виды спорта самые полезные? Нет, ни чуть! Это значит только то, что самая высокая продолжительность жизни отмечается у людей с очень высоким достатком, которые и увлекаются этими "дорогими" видами спорта, и благодаря своему достатку могут себе позволить самое лучшее лечение и оздоровление.
То же самое и здесь - отрицают голодомор потомки тех, чьи предки его не испытывали, а не те, кто говорит на русском. От голодомора страдали в основном на селе. И разумеется, что среди городского населения, говорившего больше на русском, чем на украинском, пострадавших было меньше, чем среди сельского населения, говорившего больше на украинском, чем на русском.
Вот и вся соль твоего нОучного бреда, написанного одними неучами по заказу других неучей!