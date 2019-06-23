Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:І тут 17 вересня нападає СРСР. ЯКИЙ ЗМІСТ ПОЛЯКАМ ОБ"ЯВЛЯТИ СРСР ВІЙНУ в цій ситуації? Будь-яка розумна(не розумово відстала) влада не буде в такій ситуації об"являти війну ще одній імперії. І тим більше глупо це робити Франції/Англії, тому що вони надіялись на війну Рейху і СРСР(що очевидно по-моєму). І дружити вони прагнули в першу чергу з СРСР а не з Рейхом, що підтвердила історія.
Ну конечно - в дипломатии, я смотрю, ты так же силен, как и в истории. Если не объявить войну, вручив послу агрессора соответствующую ноту, то на каком основании выставлять контр-требования и бороться за свои интересы?? Только помни, что твой манкуртизм чреват реституцией! Еще пяток лет такие безумцы как ты пошумят на темы "коммунизм = нацизм", "СССР напал на Польшу вместе с Германией", и бОльшую часть имущества Западной Украины придется отдать (именно отдать, а не вернуть) Польше при первых же попытках гармонизации имущественного законодательства с ЕС!
А между тем, СССР неспроста вошел в Восточную Польшу именно 17-го сентября! Это произошло в аккурат после того, как правительство Польши бежало из Варшавы, оставив свою страну (и украинцев, соответственно, тоже) на произвол судьбы! Не ДО, а ПОСЛЕ, обращаю внимание!
Ви надзвичайно сильні і в дипломатії, і в історії... Шкода тільки, що такий знавець геть забув, що до 17.09.1939р. було 23.08.1939р, коли два потворні диктаторські режими поділили Європу. А Ваш улюбленець фактично забезпечив безкарний напад Гітлера на Польщу, попередньо домовившись як буде поділена ця сама Польща між Рейхом і СРСР.
Кармелюк написав:Ви надзвичайно сильні і в дипломатії, і в історії... Шкода тільки, що такий знавець геть забув, що до 17.09.1939р. було 23.08.1939р, коли два потворні диктаторські режими поділили Європу. А Ваш улюбленець фактично забезпечив безкарний напад Гітлера на Польщу, попередньо домовившись як буде поділена ця сама Польща між Рейхом і СРСР.
Нет, забыл как раз ты!
Европу начали делить еще в Мюнхене 29-го сентября 1938-го, когда Британия, Франция и Италия "умиротворили" Гитлера, согласовав аннексию Судет у Чехословакии!
Ну а первые выстрелы в Европе по согласованию с Гитлером 1 октября 1938-го произвела именна Польша в Тешинской области Чехословакии. В то самое время, когда с другой стороны в Судетах стояли нацистские войска!
Сталин был последним из глав государств, подписавших договоры с Гитлером. После того, как это сделали Чемберлен, Даладье, Муссолини, Мосцицкий и др.
PS: я не фанат Сталина, но нести нацистскую чушь - это по меньшей мере, неправильно, если не сказать точнее - противозаконно!
Frant написав:Також російськомовні громадяни ― це чи не єдина соціальна група, в якій більше ніж половина не вважає Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Мова та історична пам'ять — дві взаємопов'язані складові ідентичності[/b]"
Например, статистически самая высокая продолжительность жизни у людей, занимающихся конным поло и гольфом. Вроде бы это значит, что данные виды спорта самые полезные? Нет, ни чуть! Это значит только то, что самая высокая продолжительность жизни отмечается у людей с очень высоким достатком, которые и увлекаются этими "дорогими" видами спорта, и благодаря своему достатку могут себе позволить самое лучшее лечение и оздоровление.
То же самое и здесь - отрицают голодомор потомки тех, чьи предки его не испытывали, а не те, кто говорит на русском. От голодомора страдали в основном на селе. И разумеется, что среди городского населения, преимущественно русскоязычного, пострадавших было меньше, чем среди сельского населения, преимущественно украиноязычного.
Вот и вся соль твоего нОучного бреда, написанного одними неучами по заказу других неучей!
Траа-та-та!! Не подобалось, да, "спеціалвст по когнітивним відхилення"? Факти вони такі, кусючі для російського ватноготролля.
Я навів статистичні дані щодо сприйняття російської пропаганди.
Немає чого заеперечити за суттю, пане ватне зРадіо? Читай ще раз:
[quote="4692193:Frant"]
" Gazeta.ua передруковує допис, у якому на основі соціологічних опитувань стверджується, що кримськотатарська й українська мова спілкування є підсвідомим бар'єром до російської пропаганди.
Нині навіть деякі патріоти України щиро вірять, начебто українізація не на часі й мова взагалі не має значення. Такі думки є не просто хибними, а й надзвичайно шкідливими. Ми наведемо факти, які незаперечно доводять, що українська мова — це щит від російської агресії. Тож ті, хто виступає проти українізації, свідомо чи несвідомо сприяють ворогові та шкодять Україні.
У лютому 2015 року Київський міжнародний інститут соціології дослідив, які верстви українського суспільства найбільш вразливі до впливу російської пропаганди. Щоб кількісно оцінити цю вразливість, вчені інституту запровадили індекс результативності російської пропаганди (РРП).
Результати дослідження більш ніж промовисті. Якщо середній індекс РРП по Україні - 26 одиниць, то для україномовних цей індекс дорівнює лише 15 одиницям, натомість для російськомовних — 38 одиницям (перша діаграма).
Отже, рівень довіри україномовних громадян до російської пропаганди значно менший за середній, а російськомовних ― значно більший за середній. Загалом, російськомовні вразливіші до впливу російської пропаганди у 2,5 рази за україномовних. Можна припустити, що україномовні громадяни довіряють російській пропаганді значно менше за російськомовних, бо не мають жодних підстав сприймати її як "рідну". Цей факт пояснює, чому серед україномовних практично нема сепаратистів. Серед україномовних рівень підтримки Незалежності України — найвищий. Тимчасом російськомовні громадяни — чи не єдина соціальна група, в якій рівень підтримки Незалежності суттєво менший за 50%. Зауважмо, що опитування проводилося, коли на сході України йшли активні бойові дії й коли рівень патріотизму населення, здавалося б, мав би зашкалювати.
Також російськомовні громадяни ― це чи не єдина соціальна група, в якій більше ніж половина не вважає Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Мова та історична пам'ять — дві взаємопов'язані складові ідентичності"