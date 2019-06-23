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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 149
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
30
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
27%
40
Опозиційна платформа - За життя
5%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
5
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:07

  Frant написав:Питання до зРадіо - чому серед україномовних практично немає сепаратистів? :mrgreen:


Гастарбайтеры в России из западных украиномовных регионов Украины это кто, сепары или патриоты?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:10

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:И эта тенденция ТОЧНО ПРОТИВОРЕЧИТ НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ РОССИИ
Не сильно они объединились с Абхазией, Приднестровьем, ЛДНР. Это при полной поддержке рф населением этих анклавов.

  Волгарь написав:История учит, что страны с общим языком имеют свойство объединяться
США, Англия, Канада и Австралия когда объединятся?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 чер, 2019 14:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:11

  Frant написав:Питання до зРадіо - чому серед україномовних практично немає сепаратистів? :mrgreen:


В самом вопросе ложь - есть, и много. В том числе все критики Пакта о ненападении между Германией и СССР на этом форуме, мечтающие вернуться под польское крыло.

Но я не хотел бы развивать твою провокативную тему, потому что это - продолжение искусственного разделения по языковому признаку, активно навязываемое ксенофобским меньшинством!
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:13

  zРадио написав:
  Frant написав:Питання до зРадіо - чому серед україномовних практично немає сепаратистів? :mrgreen:


В самом вопросе ложь - есть, и много. В том числе все критики Пакта о ненападении между Германией и СССР на этом форуме, мечтающие вернуться под польское крыло.

Но я не хотел бы развивать твою провокативную тему, потому что это - продолжение искусственного разделения по языковому признаку, активно навязываемое ксенофобским меньшинством!

Відповідай, будь ласка, за суттю питання.
Без софізму і демагогії.

Чи ти не розумієш на українській мові? :P
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:14

  Волгарь написав:Тем не менее, в главном он абсолютно прав - УКРАИНА КАК НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ТОЛЬКО КАК НЕ-РОССИЯ ИЛИ АНТИРОССИЯ.
Поэтому мова - лучшее средство поддержания независимости.


Каким-то образом существуют 2 Кореи, Тайвань с материковым Китаем пока не объединился, англоязычные Канада, Австралия,Новая Зеландия хоть и входят в содружество наций как доминионы, но с Великобританией их связывают церемониальные функции, США просто отвоевала независимость.
А лучшее средство поддержания независимости - прозрачное общество с одинаковыми правилами игры, а не мова и вера из прошлого века
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:14

  shapo написав:
  Frant написав:Питання до зРадіо - чому серед україномовних практично немає сепаратистів? :mrgreen:


Гастарбайтеры в России из западных украиномовных регионов Украины это кто, сепары или патриоты?

кандидату українофобських наук, пану Шапо, треба спочатку зрозуміти, хто такі сепаратисти. :mrgreen: А потім вже задавати питання.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:15

  Frant написав:
Чи ти не розумієш на українській мові? :P


На українській мові? :shock: :shock: :shock: Ти спочатку сам опануй українську, а потім вже іншим дорікай! Прахвесор :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 24 чер, 2019 14:16, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:16

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:УКРАИНА КАК НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ТОЛЬКО КАК НЕ-РОССИЯ ИЛИ АНТИРОССИЯ.
Поэтому мова - лучшее средство поддержания независимости.
Английский не сильно мешает независимости США, Канады или Австралии, равно как русский язык Казахстану или Латвии. Может дело в плохом танцоре и в запугивающей пропаганде?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:17

  Frant написав:Питання до зРадіо - чому серед україномовних практично немає сепаратистів? :mrgreen:

Практично немає - это очень веселое замечание ))) т.е. возможность таки есть и всё же язык менее значим, чем моральные качества )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:20

  stm написав:
  Frant написав:Питання до зРадіо - чому серед україномовних практично немає сепаратистів? :mrgreen:

Практично немає - это очень веселое замечание ))) т.е. возможность таки есть и всё же язык менее значим, чем моральные качества )))


Ось цифрові дані:
"Отже, рівень довіри україномовних громадян до російської пропаганди значно менший за середній, а російськомовних ― значно більший за середній. Загалом, російськомовні вразливіші до впливу російської пропаганди у 2,5 рази за україномовних. Можна припустити, що україномовні громадяни довіряють російській пропаганді значно менше за російськомовних, бо не мають жодних підстав сприймати її як "рідну". Цей факт пояснює, чому серед україномовних практично нема сепаратистів.
Серед україномовних рівень підтримки Незалежності України — найвищий. Тимчасом російськомовні громадяни — чи не єдина соціальна група, в якій рівень підтримки Незалежності суттєво менший за 50%. Зауважмо, що опитування проводилося, коли на сході України йшли активні бойові дії й коли рівень патріотизму населення, здавалося б, мав би зашкалювати.

Також російськомовні громадяни ― це чи не єдина соціальна група, в якій більше ніж половина не вважає Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Мова та історична пам'ять — дві взаємопов'язані складові ідентичності"

https://gazeta.ua/articles/sogodennya/_ ... nya/631747
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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