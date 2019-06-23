Гастарбайтеры в России из западных украиномовных регионов Украины это кто, сепары или патриоты?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 24 чер, 2019 14:07
Гастарбайтеры в России из западных украиномовных регионов Украины это кто, сепары или патриоты?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 24 чер, 2019 14:10
Re: Політичні дискусії
Не сильно они объединились с Абхазией, Приднестровьем, ЛДНР. Это при полной поддержке рф населением этих анклавов.
США, Англия, Канада и Австралия когда объединятся?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 чер, 2019 14:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 24 чер, 2019 14:11
В самом вопросе ложь - есть, и много. В том числе все критики Пакта о ненападении между Германией и СССР на этом форуме, мечтающие вернуться под польское крыло.
Но я не хотел бы развивать твою провокативную тему, потому что это - продолжение искусственного разделения по языковому признаку, активно навязываемое ксенофобским меньшинством!
Додано: Пон 24 чер, 2019 14:13
Відповідай, будь ласка, за суттю питання.
Без софізму і демагогії.
Чи ти не розумієш на українській мові?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 24 чер, 2019 14:14
Каким-то образом существуют 2 Кореи, Тайвань с материковым Китаем пока не объединился, англоязычные Канада, Австралия,Новая Зеландия хоть и входят в содружество наций как доминионы, но с Великобританией их связывают церемониальные функции, США просто отвоевала независимость.
А лучшее средство поддержания независимости - прозрачное общество с одинаковыми правилами игры, а не мова и вера из прошлого века
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 24 чер, 2019 14:14
кандидату українофобських наук, пану Шапо, треба спочатку зрозуміти, хто такі сепаратисти. А потім вже задавати питання.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 24 чер, 2019 14:15
На українській мові? Ти спочатку сам опануй українську, а потім вже іншим дорікай! Прахвесор
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 24 чер, 2019 14:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 24 чер, 2019 14:16
Re: Політичні дискусії
Английский не сильно мешает независимости США, Канады или Австралии, равно как русский язык Казахстану или Латвии. Может дело в плохом танцоре и в запугивающей пропаганде?
Додано: Пон 24 чер, 2019 14:17
Додано: Пон 24 чер, 2019 14:20
Ось цифрові дані:
"Отже, рівень довіри україномовних громадян до російської пропаганди значно менший за середній, а російськомовних ― значно більший за середній. Загалом, російськомовні вразливіші до впливу російської пропаганди у 2,5 рази за україномовних. Можна припустити, що україномовні громадяни довіряють російській пропаганді значно менше за російськомовних, бо не мають жодних підстав сприймати її як "рідну". Цей факт пояснює, чому серед україномовних практично нема сепаратистів.
Серед україномовних рівень підтримки Незалежності України — найвищий. Тимчасом російськомовні громадяни — чи не єдина соціальна група, в якій рівень підтримки Незалежності суттєво менший за 50%. Зауважмо, що опитування проводилося, коли на сході України йшли активні бойові дії й коли рівень патріотизму населення, здавалося б, мав би зашкалювати.
Також російськомовні громадяни ― це чи не єдина соціальна група, в якій більше ніж половина не вважає Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Мова та історична пам'ять — дві взаємопов'язані складові ідентичності"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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