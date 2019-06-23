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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3273327432753276 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 149 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 30 Громадянська позиція 5% 8 Європейська Солідарність 27% 40 Опозиційна платформа - За життя 5% 8 Опозиційний блок 3% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 26% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 5 Всього голосів : 149 Додано: Пон 24 чер, 2019 14:23 shapo написав: Гастеры из западной Украины в России есть самые что ни на есть сепаратисты Гастеры из западной Украины в России есть самые что ни на есть сепаратисты



А модератори тут є?

пан ватнік хоче в бан.



До речі, українські танки, які працюють на російській солярці - також сепаратисти? А модератори тут є?пан ватнік хоче в бан.До речі, українські танки, які працюють на російській солярці - також сепаратисти? Востаннє редагувалось Frant в Пон 24 чер, 2019 14:37, всього редагувалось 2 разів. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20129 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 14:23 Frant написав: Питання до зРадіо - чому серед україномовних практично немає сепаратистів? Питання до зРадіо -

3й класс сельской школы,Сепаратист - пропагандонское клеймо. Патриот живёт на деньги заработанные в Украине, остальные на деньги иностранных доноров. Будут щедрые спонсоры появятся и сепаратисты в любой части Украины. Думаете в ОРДЛО все идейные? Им пофигу под каким флагом жить лишь бы платили. Равно как заробитчанам пофиг в какой стране работать лишь бы оплата была достойная.



Все беды Украины от бедности а не от языка общения или наглого соседа. 3й класс сельской школы,Сепаратист - пропагандонское клеймо. Патриот живёт на деньги заработанные в Украине, остальные на деньги иностранных доноров. Будут щедрые спонсоры появятся и сепаратисты в любой части Украины. Думаете в ОРДЛО все идейные? Им пофигу под каким флагом жить лишь бы платили. Равно как заробитчанам пофиг в какой стране работать лишь бы оплата была достойная.Все беды Украины от бедности а не от языка общения или наглого соседа. Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 чер, 2019 14:30, всього редагувалось 3 разів. vitaliian

Повідомлень: 2339 З нами з: 06.04.16 Подякував: 657 раз. Подякували: 726 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 14:24 Frant написав: shapo написав: Гастеры из западной Украины в России есть самые что ни на есть сепаратисты Гастеры из западной Украины в России есть самые что ни на есть сепаратисты



А модератори тут є?

пан ватнік хоче в бан. А модератори тут є?пан ватнік хоче в бан.



Правильно.

Когда нечего ответить нужно запретить - в этом вы, убогие националисты, потомки ненавидимых вами большевиков.

Что касается бана, то ты там уже давно должен сидеть не вылазя, но у модеров этого ресурса пока другая установка Правильно.Когда нечего ответить нужно запретить - в этом вы, убогие националисты, потомки ненавидимых вами большевиков.Что касается бана, то ты там уже давно должен сидеть не вылазя, но у модеров этого ресурса пока другая установка Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1432 З нами з: 29.05.18 Подякував: 73 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 14:29 Frant написав: Питання до зРадіо - чому серед україномовних практично немає сепаратистів? Питання до зРадіо -

Вопрос к Frant - почему депутаты украинской ВР не обязаны знать украинский язык, тем более не говорить на нем во время выступлений? Вопрос к- почему депутатыВР не обязаны знать украинский язык, тем более не говорить на нем во время выступлений? yanyura Повідомлень: 4712 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1199 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 14:37 shapo написав: Волгарь написав: Тем не менее, в главном он абсолютно прав - УКРАИНА КАК НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ТОЛЬКО КАК НЕ-РОССИЯ ИЛИ АНТИРОССИЯ.

Поэтому мова - лучшее средство поддержания независимости. Тем не менее, в главном он абсолютно прав - УКРАИНА КАК НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ТОЛЬКО КАК НЕ-РОССИЯ ИЛИ АНТИРОССИЯ.Поэтому мова - лучшее средство поддержания независимости.



Каким-то образом существуют 2 Кореи, Тайвань с материковым Китаем пока не объединился, англоязычные Канада, Австралия,Новая Зеландия хоть и входят в содружество наций как доминионы, но с Великобританией их связывают церемониальные функции, США просто отвоевала независимость.

А лучшее средство поддержания независимости - прозрачное общество с одинаковыми правилами игры, а не мова и вера из прошлого века Каким-то образом существуют 2 Кореи, Тайвань с материковым Китаем пока не объединился, англоязычные Канада, Австралия,Новая Зеландия хоть и входят в содружество наций как доминионы, но с Великобританией их связывают церемониальные функции, США просто отвоевала независимость.

Только есть небольшой нюанс - я знаю только одну страну, россию, которая открыто заявила (и своими действиями это подтверждает), что она военной силой будет защищать русскоязычное население в любой стране. Выходит, что русский язык, в отличие от других, очень токсичен. Только есть небольшой нюанс - я знаю только одну страну, россию, которая открыто заявила (и своими действиями это подтверждает), что она военной силой будет защищать русскоязычное население в любой стране. Выходит, что русский язык, в отличие от других, очень токсичен. reef Повідомлень: 2448 З нами з: 28.08.07 Подякував: 146 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 14:37 Frant написав: stm написав: Frant написав: Питання до зРадіо - чому серед україномовних практично немає сепаратистів? Питання до зРадіо -

Практично немає - это очень веселое замечание ))) т.е. возможность таки есть и всё же язык менее значим, чем моральные качества ))) Практично немає - это очень веселое замечание ))) т.е. возможность таки есть и всё же язык менее значим, чем моральные качества )))



Ось цифрові дані:

"Отже, рівень довіри україномовних громадян до російської пропаганди значно менший за середній, а російськомовних ― значно більший за середній. Загалом, російськомовні вразливіші до впливу російської пропаганди у 2,5 рази за україномовних. Можна припустити, що україномовні громадяни довіряють російській пропаганді значно менше за російськомовних, бо не мають жодних підстав сприймати її як "рідну". Цей факт пояснює, чому серед україномовних практично нема сепаратистів.

Серед україномовних рівень підтримки Незалежності України — найвищий. Тимчасом російськомовні громадяни — чи не єдина соціальна група, в якій рівень підтримки Незалежності суттєво менший за 50%. Зауважмо, що опитування проводилося, коли на сході України йшли активні бойові дії й коли рівень патріотизму населення, здавалося б, мав би зашкалювати.



Також російськомовні громадяни ― це чи не єдина соціальна група, в якій більше ніж половина не вважає Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Мова та історична пам'ять — дві взаємопов'язані складові ідентичності"



https://gazeta.ua/articles/sogodennya/_ ... nya/631747 Ось цифрові дані:"Отже, рівень довіри україномовних громадян до російської пропаганди значно менший за середній, а російськомовних ― значно більший за середній.Можна припустити, що україномовні громадяни довіряють російській пропаганді значно менше за російськомовних, бо не мають жодних підстав сприймати її як "рідну". Цей факт пояснює, чому серед україномовних практично нема сепаратистів.Серед україномовних рівень підтримки Незалежності України — найвищий. Тимчасом російськомовні громадяни — чи не єдина соціальна група, в якій рівень підтримки Незалежності суттєво менший за 50%. Зауважмо, що опитування проводилося, коли на сході України йшли активні бойові дії й коли рівень патріотизму населення, здавалося б, мав би зашкалювати.Також російськомовні громадяни ― це чи не єдина соціальна група, в якій більше ніж половина не вважає Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Мова та історична пам'ять — дві взаємопов'язані складові ідентичності"... nya/631747

Франт, Итальяно совет, немецко мовни тоже в 2,5 раза больше поддаются русской пропаганде, а украинская пропаганда ктэроме как "ты дурак" выдать не в состоянии... Мы проигрываем на фронте массмедиа с разгромным счётом. Более того, Харьков украиномовным через лет 100 может станет, хотя у меня вопрос а так ли это важно... Мои граждане абсолютно не защищены юридически ни в России, ни в Италии, ни в Польше... Обычные уборщицы, сиделки, мелкий мед.персонал на птичьих правах по всему миру, а мне про 33 года втирают. Я не прошу забывать про трагедию, но давайте откроем глаза на действующих и ещё живых, не? Франт, Итальяно совет, немецко мовни тоже в 2,5 раза больше поддаются русской пропаганде, а украинская пропаганда ктэроме как "ты дурак" выдать не в состоянии... Мы проигрываем на фронте массмедиа с разгромным счётом. Более того, Харьков украиномовным через лет 100 может станет, хотя у меня вопрос а так ли это важно... Мои граждане абсолютно не защищены юридически ни в России, ни в Италии, ни в Польше... Обычные уборщицы, сиделки, мелкий мед.персонал на птичьих правах по всему миру, а мне про 33 года втирают. Я не прошу забывать про трагедию, но давайте откроем глаза на действующих и ещё живых, не? stm

Повідомлень: 1815 З нами з: 04.03.15 Подякував: 52 раз. Подякували: 300 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3273327432753276 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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