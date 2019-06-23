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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3273327432753276

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 149
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
30
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
27%
40
Опозиційна платформа - За життя
5%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
5
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:23

  shapo написав:Гастеры из западной Украины в России есть самые что ни на есть сепаратисты


А модератори тут є?
пан ватнік хоче в бан.

До речі, українські танки, які працюють на російській солярці - також сепаратисти? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Пон 24 чер, 2019 14:37, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:23

  Frant написав:Питання до зРадіо - чому серед україномовних практично немає сепаратистів? :mrgreen:

3й класс сельской школы,Сепаратист - пропагандонское клеймо. Патриот живёт на деньги заработанные в Украине, остальные на деньги иностранных доноров. Будут щедрые спонсоры появятся и сепаратисты в любой части Украины. Думаете в ОРДЛО все идейные? Им пофигу под каким флагом жить лишь бы платили. Равно как заробитчанам пофиг в какой стране работать лишь бы оплата была достойная.

Все беды Украины от бедности а не от языка общения или наглого соседа.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 чер, 2019 14:30, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:24

  Frant написав:
  shapo написав:Гастеры из западной Украины в России есть самые что ни на есть сепаратисты


А модератори тут є?
пан ватнік хоче в бан.


Правильно.
Когда нечего ответить нужно запретить - в этом вы, убогие националисты, потомки ненавидимых вами большевиков.
Что касается бана, то ты там уже давно должен сидеть не вылазя, но у модеров этого ресурса пока другая установка
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:29

  Frant написав:Питання до зРадіо - чому серед україномовних практично немає сепаратистів? :mrgreen:

Вопрос к Frant - почему депутаты украинской ВР не обязаны знать украинский язык, тем более не говорить на нем во время выступлений?
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:37

  shapo написав:
  Волгарь написав:Тем не менее, в главном он абсолютно прав - УКРАИНА КАК НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ТОЛЬКО КАК НЕ-РОССИЯ ИЛИ АНТИРОССИЯ.
Поэтому мова - лучшее средство поддержания независимости.


Каким-то образом существуют 2 Кореи, Тайвань с материковым Китаем пока не объединился, англоязычные Канада, Австралия,Новая Зеландия хоть и входят в содружество наций как доминионы, но с Великобританией их связывают церемониальные функции, США просто отвоевала независимость.
А лучшее средство поддержания независимости - прозрачное общество с одинаковыми правилами игры, а не мова и вера из прошлого века

Только есть небольшой нюанс - я знаю только одну страну, россию, которая открыто заявила (и своими действиями это подтверждает), что она военной силой будет защищать русскоязычное население в любой стране. Выходит, что русский язык, в отличие от других, очень токсичен.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:37

  Frant написав:
  stm написав:
  Frant написав:Питання до зРадіо - чому серед україномовних практично немає сепаратистів? :mrgreen:

Практично немає - это очень веселое замечание ))) т.е. возможность таки есть и всё же язык менее значим, чем моральные качества )))


Ось цифрові дані:
"Отже, рівень довіри україномовних громадян до російської пропаганди значно менший за середній, а російськомовних ― значно більший за середній. Загалом, російськомовні вразливіші до впливу російської пропаганди у 2,5 рази за україномовних. Можна припустити, що україномовні громадяни довіряють російській пропаганді значно менше за російськомовних, бо не мають жодних підстав сприймати її як "рідну". Цей факт пояснює, чому серед україномовних практично нема сепаратистів.
Серед україномовних рівень підтримки Незалежності України — найвищий. Тимчасом російськомовні громадяни — чи не єдина соціальна група, в якій рівень підтримки Незалежності суттєво менший за 50%. Зауважмо, що опитування проводилося, коли на сході України йшли активні бойові дії й коли рівень патріотизму населення, здавалося б, мав би зашкалювати.

Також російськомовні громадяни ― це чи не єдина соціальна група, в якій більше ніж половина не вважає Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Мова та історична пам'ять — дві взаємопов'язані складові ідентичності"

https://gazeta.ua/articles/sogodennya/_ ... nya/631747

Франт, Итальяно совет, немецко мовни тоже в 2,5 раза больше поддаются русской пропаганде, а украинская пропаганда ктэроме как "ты дурак" выдать не в состоянии... Мы проигрываем на фронте массмедиа с разгромным счётом. Более того, Харьков украиномовным через лет 100 может станет, хотя у меня вопрос а так ли это важно... Мои граждане абсолютно не защищены юридически ни в России, ни в Италии, ни в Польше... Обычные уборщицы, сиделки, мелкий мед.персонал на птичьих правах по всему миру, а мне про 33 года втирают. Я не прошу забывать про трагедию, но давайте откроем глаза на действующих и ещё живых, не?
stm
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