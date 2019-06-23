Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Frant написав:Питання до зРадіо - чому серед україномовних практично немає сепаратистів?
3й класс сельской школы,Сепаратист - пропагандонское клеймо. Патриот живёт на деньги заработанные в Украине, остальные на деньги иностранных доноров. Будут щедрые спонсоры появятся и сепаратисты в любой части Украины. Думаете в ОРДЛО все идейные? Им пофигу под каким флагом жить лишь бы платили. Равно как заробитчанам пофиг в какой стране работать лишь бы оплата была достойная.
Все беды Украины от бедности а не от языка общения или наглого соседа.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 чер, 2019 14:30, всього редагувалось 3 разів.
shapo написав:Гастеры из западной Украины в России есть самые что ни на есть сепаратисты
А модератори тут є? пан ватнік хоче в бан.
Правильно. Когда нечего ответить нужно запретить - в этом вы, убогие националисты, потомки ненавидимых вами большевиков. Что касается бана, то ты там уже давно должен сидеть не вылазя, но у модеров этого ресурса пока другая установка
Волгарь написав:Тем не менее, в главном он абсолютно прав - УКРАИНА КАК НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ТОЛЬКО КАК НЕ-РОССИЯ ИЛИ АНТИРОССИЯ. Поэтому мова - лучшее средство поддержания независимости.
Каким-то образом существуют 2 Кореи, Тайвань с материковым Китаем пока не объединился, англоязычные Канада, Австралия,Новая Зеландия хоть и входят в содружество наций как доминионы, но с Великобританией их связывают церемониальные функции, США просто отвоевала независимость. А лучшее средство поддержания независимости - прозрачное общество с одинаковыми правилами игры, а не мова и вера из прошлого века
Только есть небольшой нюанс - я знаю только одну страну, россию, которая открыто заявила (и своими действиями это подтверждает), что она военной силой будет защищать русскоязычное население в любой стране. Выходит, что русский язык, в отличие от других, очень токсичен.
Frant написав:Питання до зРадіо - чому серед україномовних практично немає сепаратистів?
Практично немає - это очень веселое замечание ))) т.е. возможность таки есть и всё же язык менее значим, чем моральные качества )))
Ось цифрові дані: "Отже, рівень довіри україномовних громадян до російської пропаганди значно менший за середній, а російськомовних ― значно більший за середній. Загалом, російськомовні вразливіші до впливу російської пропаганди у 2,5 рази за україномовних. Можна припустити, що україномовні громадяни довіряють російській пропаганді значно менше за російськомовних, бо не мають жодних підстав сприймати її як "рідну". Цей факт пояснює, чому серед україномовних практично нема сепаратистів. Серед україномовних рівень підтримки Незалежності України — найвищий. Тимчасом російськомовні громадяни — чи не єдина соціальна група, в якій рівень підтримки Незалежності суттєво менший за 50%. Зауважмо, що опитування проводилося, коли на сході України йшли активні бойові дії й коли рівень патріотизму населення, здавалося б, мав би зашкалювати.
Також російськомовні громадяни ― це чи не єдина соціальна група, в якій більше ніж половина не вважає Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Мова та історична пам'ять — дві взаємопов'язані складові ідентичності"
Франт, итальяно мовни, немецко мовни тоже в 2,5 раза больше поддаются русской пропаганде, а украинская пропаганда ктэроме как "ты дурак" выдать не в состоянии... Мы проигрываем на фронте массмедиа с разгромным счётом. Более того, Харьков украиномовным через лет 100 может станет, хотя у меня вопрос а так ли это важно... Мои граждане абсолютно не защищены юридически ни в России, ни в Италии, ни в Польше... Обычные уборщицы, сиделки, мелкий мед.персонал на птичьих правах по всему миру, а мне про 33 года втирают. Я не прошу забывать про трагедию, но давайте откроем глаза на действующих и ещё живых, не?