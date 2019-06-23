RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3273327432753276

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 149
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
30
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
27%
40
Опозиційна платформа - За життя
5%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
5
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:23

  shapo написав:Гастеры из западной Украины в России есть самые что ни на есть сепаратисты


А модератори тут є?
пан ватнік хоче в бан.

До речі, українські танки, які працюють на російській солярці - також сепаратисти? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Пон 24 чер, 2019 14:37, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20129
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:23

  Frant написав:Питання до зРадіо - чому серед україномовних практично немає сепаратистів? :mrgreen:

3й класс сельской школы,Сепаратист - пропагандонское клеймо. Патриот живёт на деньги заработанные в Украине, остальные на деньги иностранных доноров. Будут щедрые спонсоры появятся и сепаратисты в любой части Украины. Думаете в ОРДЛО все идейные? Им пофигу под каким флагом жить лишь бы платили. Равно как заробитчанам пофиг в какой стране работать лишь бы оплата была достойная.

Все беды Украины от бедности а не от языка общения или наглого соседа.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 чер, 2019 14:30, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2339
З нами з: 06.04.16
Подякував: 657 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:24

  Frant написав:
  shapo написав:Гастеры из западной Украины в России есть самые что ни на есть сепаратисты


А модератори тут є?
пан ватнік хоче в бан.


Правильно.
Когда нечего ответить нужно запретить - в этом вы, убогие националисты, потомки ненавидимых вами большевиков.
Что касается бана, то ты там уже давно должен сидеть не вылазя, но у модеров этого ресурса пока другая установка
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1432
З нами з: 29.05.18
Подякував: 73 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:29

  Frant написав:Питання до зРадіо - чому серед україномовних практично немає сепаратистів? :mrgreen:

Вопрос к Frant - почему депутаты украинской ВР не обязаны знать украинский язык, тем более не говорить на нем во время выступлений?
yanyura
 
Повідомлень: 4712
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1199 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:37

  shapo написав:
  Волгарь написав:Тем не менее, в главном он абсолютно прав - УКРАИНА КАК НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ТОЛЬКО КАК НЕ-РОССИЯ ИЛИ АНТИРОССИЯ.
Поэтому мова - лучшее средство поддержания независимости.


Каким-то образом существуют 2 Кореи, Тайвань с материковым Китаем пока не объединился, англоязычные Канада, Австралия,Новая Зеландия хоть и входят в содружество наций как доминионы, но с Великобританией их связывают церемониальные функции, США просто отвоевала независимость.
А лучшее средство поддержания независимости - прозрачное общество с одинаковыми правилами игры, а не мова и вера из прошлого века

Только есть небольшой нюанс - я знаю только одну страну, россию, которая открыто заявила (и своими действиями это подтверждает), что она военной силой будет защищать русскоязычное население в любой стране. Выходит, что русский язык, в отличие от других, очень токсичен.
reef
 
Повідомлень: 2448
З нами з: 28.08.07
Подякував: 146 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3273327432753276
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: reef і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72448)
24.06.2019 15:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.