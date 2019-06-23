А модератори тут є?
пан ватнік хоче в бан.
До речі, українські танки, які працюють на російській солярці - також сепаратисти?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 24 чер, 2019 14:23
А модератори тут є?
пан ватнік хоче в бан.
До речі, українські танки, які працюють на російській солярці - також сепаратисти?
Востаннє редагувалось Frant в Пон 24 чер, 2019 14:37, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 24 чер, 2019 14:23
3й класс сельской школы,Сепаратист - пропагандонское клеймо. Патриот живёт на деньги заработанные в Украине, остальные на деньги иностранных доноров. Будут щедрые спонсоры появятся и сепаратисты в любой части Украины. Думаете в ОРДЛО все идейные? Им пофигу под каким флагом жить лишь бы платили. Равно как заробитчанам пофиг в какой стране работать лишь бы оплата была достойная.
Все беды Украины от бедности а не от языка общения или наглого соседа.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 чер, 2019 14:30, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 24 чер, 2019 14:24
Правильно.
Когда нечего ответить нужно запретить - в этом вы, убогие националисты, потомки ненавидимых вами большевиков.
Что касается бана, то ты там уже давно должен сидеть не вылазя, но у модеров этого ресурса пока другая установка
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 24 чер, 2019 14:29
Додано: Пон 24 чер, 2019 14:37
Только есть небольшой нюанс - я знаю только одну страну, россию, которая открыто заявила (и своими действиями это подтверждает), что она военной силой будет защищать русскоязычное население в любой стране. Выходит, что русский язык, в отличие от других, очень токсичен.
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