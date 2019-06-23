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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 32753276327732783279>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 151
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
31
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
26%
40
Опозиційна платформа - За життя
5%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:55

  zРадио написав:Не оправдывая РФ, так же, как США - единственная в мире страна, открыто заявляющая (и подтверждающая своими действиями), что она военной силой будет защищать демократию в любой стране.

Что будем делать со сторонниками демократи? Ведь по вашей логике, их наличие в Украине тоже является токсичным, и подводит страну под риск внешней агрессии... Бред - не так ли?



А почему только Россия и США?
На Ближнем Востоке сейчас нечто подобное заявляет Эрдоган возомнивший себя новым султаном Османской империи. Ему конкуренцию составляет режим иранских аятолл.
До этого лет за 40 такую миссию брал Египет.
Если перейти в Юго-восточную Азию, то там Китай все более составляет конкуренцию США
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:57

  Frant написав:Проте місцевим ватанам лінь вчити мови. Що українську, що англійську. :mrgreen:


Dear, prove us your confidence - proceed in En, please!
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:59

  zРадио написав:
  reef написав:Только есть небольшой нюанс - я знаю только одну страну, россию, которая открыто заявила (и своими действиями это подтверждает), что она военной силой будет защищать русскоязычное население в любой стране. Выходит, что русский язык, в отличие от других, очень токсичен.


Не оправдывая РФ, так же, как США - единственная в мире страна, открыто заявляющая (и подтверждающая своими действиями), что она военной силой будет защищать демократию в любой стране.

Что будем делать со сторонниками демократи? Ведь по вашей логике, их наличие в Украине тоже является токсичным, и подводит страну под риск внешней агрессии... Бред - не так ли?

Вообще-то сейчас речь идёт о роли русского языка во взаимоотношениях между Украиной и Россией. При чём здесь США не пойму.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:02

Зекоманда - пахне зрадою!

"У команді нового президента озвучують антидержавні ідеї, зокрема давні російські мрії про двопалатний парламент в Україні. Також, Зеленський у заявах своїх представників пропонує нам погодитися на пропозиції Росії щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Ідеться про фактичне визнання окупації Криму та початок реінтеграції Донбасу у вигідному РФ форматі, - заявив очільник громадянської організації "Спільна справа", один з лідерів виборчого об’єднання "Сила права", Олександр Данилюк в інтерв’ю Gazeta.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, пропонує ввести блокувальне право на референдумі. Наприклад, щоб ухвалити вступ України до НАТО, мають проголосувати не менше 76 відсотків. Якщо 25 відсотків голосують проти, цього не буде. Такі ідеї ведуть до того, чого вимагає Росія: позаблоковий статус, відмова від ЄС, можлива федералізація. А двопалатний парламент, взагалі, притаманний федеративним державам, а не унітарним, - пояснює Данилюк"

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3133890
Востаннє редагувалось Frant в Пон 24 чер, 2019 15:05, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:04

  zРадио написав:
  Frant написав:Проте місцевим ватанам лінь вчити мови. Що українську, що англійську. :mrgreen:


Dear, prove us your confidence - proceed in En, please!


Щас, не дождетесь
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:05

  reef написав:Вообще-то сейчас речь идёт о роли русского языка во взаимоотношениях между Украиной и Россией. При чём здесь США не пойму.


Нет, вы ошибаетесь. Обсуждаемый вопрос русского языка - внутренний! Агрессия Frant-а адресована не россиянам, а русскоязычным украинцам!

РФ принесли сюда вы! Я же обыграл вашу мысль на другом внешнем примере, показав отсутствие в ней логики
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 24 чер, 2019 15:06, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:06

  zРадио написав:
  reef написав:Вообще-то сейчас речь идёт о роли русского языка во взаимоотношениях между Украиной и Россией. При чём здесь США не пойму.


Нет, вы ошибаетесь - вопрос русского языка внутренний! Агрессия Frant-а адресована не россиянам, а русскоязычным украинцам!

РФ принесли сюда вы! Я же обыграл вашу мысль на другом внешнем примере, показав отсутствие в ней логики

Ватніки проти Росії, як бджоли проти меду, а п,яниці проти горілки?????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:07

Да отправьте уже Франта в игнор, хватит его подсвечивать.
Даже десять адекватов никогда не переспорят в виртуале одного тролля.
Лечится только баном - иссякает сам без эмоциональной подпитки
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:09

Re: Політичні дискусії

  Frant написав:Проте місцевим ватанам лінь вчити мови. Що українську, що англійську. :mrgreen:

Вот эти "ватаны", которым лень учить украинский язык:
- 106 из БПП,
- 66 из НФ,
- 21 из Самопочи,
- 4 из Возрождения,
- 21 из партии Ляшко
- 16 из Батькивщины
- 7 из Воля народу
- 37 внефракционных.

Именно они проголосовали за то, чтобы нардепы не знали и не употребляли украинский язык.

Здесь слишком мало место для пофамильного перечисления этих 278 ватанов, поэтому смотрие их индивидуально на http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09 ... g_id=23388

В первой двадцатке партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко ровно половина (10 человек) ватанов (по вашему определению), а именно:
Парубій А.В.
Геращенко І.В.
Джемілєв М.
Герасимов А.В.
Южаніна Н.П.
Луценко І.С.
Сюмар В.П.
Ар’єв В.І.
Величкович М.Р.
Алєксєєв С.О.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:10

Модератор-"форумчанин", почему в голосовалке нет "Партии Шария"?
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