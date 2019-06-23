Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Не оправдывая РФ, так же, как США - единственная в мире страна, открыто заявляющая (и подтверждающая своими действиями), что она военной силой будет защищать демократию в любой стране.
Что будем делать со сторонниками демократи? Ведь по вашей логике, их наличие в Украине тоже является токсичным, и подводит страну под риск внешней агрессии... Бред - не так ли?
А почему только Россия и США? На Ближнем Востоке сейчас нечто подобное заявляет Эрдоган возомнивший себя новым султаном Османской империи. Ему конкуренцию составляет режим иранских аятолл. До этого лет за 40 такую миссию брал Египет. Если перейти в Юго-восточную Азию, то там Китай все более составляет конкуренцию США
reef написав:Только есть небольшой нюанс - я знаю только одну страну, россию, которая открыто заявила (и своими действиями это подтверждает), что она военной силой будет защищать русскоязычное население в любой стране. Выходит, что русский язык, в отличие от других, очень токсичен.
Не оправдывая РФ, так же, как США - единственная в мире страна, открыто заявляющая (и подтверждающая своими действиями), что она военной силой будет защищать демократию в любой стране.
Что будем делать со сторонниками демократи? Ведь по вашей логике, их наличие в Украине тоже является токсичным, и подводит страну под риск внешней агрессии... Бред - не так ли?
Вообще-то сейчас речь идёт о роли русского языка во взаимоотношениях между Украиной и Россией. При чём здесь США не пойму.
"У команді нового президента озвучують антидержавні ідеї, зокрема давні російські мрії про двопалатний парламент в Україні. Також, Зеленський у заявах своїх представників пропонує нам погодитися на пропозиції Росії щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
Ідеться про фактичне визнання окупації Криму та початок реінтеграції Донбасу у вигідному РФ форматі, - заявив очільник громадянської організації "Спільна справа", один з лідерів виборчого об’єднання "Сила права", Олександр Данилюк в інтерв’ю Gazeta.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.
Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, пропонує ввести блокувальне право на референдумі. Наприклад, щоб ухвалити вступ України до НАТО, мають проголосувати не менше 76 відсотків. Якщо 25 відсотків голосують проти, цього не буде. Такі ідеї ведуть до того, чого вимагає Росія: позаблоковий статус, відмова від ЄС, можлива федералізація. А двопалатний парламент, взагалі, притаманний федеративним державам, а не унітарним, - пояснює Данилюк"
В первой двадцатке партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко ровно половина (10 человек) ватанов (по вашему определению), а именно: Парубій А.В. Геращенко І.В. Джемілєв М. Герасимов А.В. Южаніна Н.П. Луценко І.С. Сюмар В.П. Ар’єв В.І. Величкович М.Р. Алєксєєв С.О.