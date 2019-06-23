Додано: Пон 24 чер, 2019 15:42

Faceless написав: ..

Приведите рейтинги, где она в перечне и выше всех перечисленных. Какой смысл добавлять отдельно аутсайдеров, если есть пункт "Інша" с гордыми суммарными 3% для всех оставшихся, вместе с шаропартией и прочими ..Приведите рейтинги, где она в перечне и выше всех перечисленных. Какой смысл добавлять отдельно аутсайдеров, если есть пункт "Інша" с гордыми суммарными 3% для всех оставшихся, вместе с шаропартией и прочими

Инша - это не о чем. Т.е. ты голосуешь за непонятно кого. Я выбрал другую политсилу исключительно, чтобы не голосовать непонятно за кого. Полагаю, я не один. При любых раскладах, у вас в списке присутствуют такие, что вообще ни в одни ворота не лезут. Более того, я это пишу вам не один и не первый разbr