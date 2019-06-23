Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
reef написав:Только есть небольшой нюанс - я знаю только одну страну, россию, которая открыто заявила (и своими действиями это подтверждает), что она военной силой будет защищать русскоязычное население в любой стране. Выходит, что русский язык, в отличие от других, очень токсичен.
(с) красивая у вас панама однажды путин произнес и вздрогнул президент панамы хоть русских там почти что нет
Вкладчик1234 написав:Модератор-"форумчанин", почему в голосовалке нет "Партии Шария"?
На момент создания голосовалки шаропартии не было в топ-15 рейтингов, и вообще ни в каких рейтингах не было
так поставьте, я переголосую
Приведите рейтинги, где она в перечне и выше всех перечисленных. Какой смысл добавлять отдельно аутсайдеров, если есть пункт "Інша" с гордыми суммарными 3% для всех оставшихся, вместе с шаропартией и прочими
Faceless написав:.. Приведите рейтинги, где она в перечне и выше всех перечисленных. Какой смысл добавлять отдельно аутсайдеров, если есть пункт "Інша" с гордыми суммарными 3% для всех оставшихся, вместе с шаропартией и прочими
Инша - это не о чем. Т.е. ты голосуешь за непонятно кого. Я выбрал другую политсилу исключительно, чтобы не голосовать непонятно за кого. Полагаю, я не один. При любых раскладах, у вас в списке присутствуют такие, что вообще ни в одни ворота не лезут. Более того, я это пишу вам не один и не первый раз br
Faceless написав: Приведите рейтинги, где она в перечне и выше всех перечисленных. Какой смысл добавлять отдельно аутсайдеров, если есть пункт "Інша" с гордыми суммарными 3% для всех оставшихся, вместе с шаропартией и прочими
Приведите рейтинги других аутсайдеров, которые есть в голосовалке.
Заодно дайте пруфы рейтингов ПЁСа и вГолоса. Вот они-то как раз проходят в парламент буквально по лезвию ножа
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Faceless написав:.. Приведите рейтинги, где она в перечне и выше всех перечисленных. Какой смысл добавлять отдельно аутсайдеров, если есть пункт "Інша" с гордыми суммарными 3% для всех оставшихся, вместе с шаропартией и прочими
Инша - это не о чем. Т.е. ты голосуешь за непонятно кого. Я выбрал другую политсилу исключительно, чтобы не голосовать непонятно за кого. Полагаю, я не один. При любых раскладах, у вас в списке присутствуют такие, что вообще ни в одни ворота не лезут. Более того, я это пишу вам не один и не первый раз br
Перечень ограничен по количеству пунктов. Ещё раз - шаропартии нет ни в одном рейтинге. Даже на фоне откровенного шлака с рейтингом менее 1%. Нет оснований полагать, что их рейтинг выше, чем у 14 указанных. Именно потому все подобные партии идут в категории "Інша" Не вижу смысла ради учёта пары фанатов Шария сбрасывать голосовалку