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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3276327732783279>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 151
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
31
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
26%
40
Опозиційна платформа - За життя
5%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:24

  reef написав:Только есть небольшой нюанс - я знаю только одну страну, россию, которая открыто заявила (и своими действиями это подтверждает), что она военной силой будет защищать русскоязычное население в любой стране. Выходит, что русский язык, в отличие от других, очень токсичен.

(с)
красивая у вас панама
однажды путин произнес
и вздрогнул президент панамы
хоть русских там почти что нет
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:29

Re: Політичні дискусії

Вкладчик1234 написав:Модератор-"форумчанин", почему в голосовалке нет "Партии Шария"?
На момент создания голосовалки шаропартии не было в топ-15 рейтингов, и вообще ни в каких рейтингах не было
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:34

  Faceless написав:
Вкладчик1234 написав:Модератор-"форумчанин", почему в голосовалке нет "Партии Шария"?
На момент создания голосовалки шаропартии не было в топ-15 рейтингов, и вообще ни в каких рейтингах не было

так поставьте, я переголосую
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:35

Ох, умора! Торгівля з країною-агресором РФ - вона така)))
Московити знову виявили, що якість грузинських вин різко погіршилась!

"Росспоживнагляд раптово виявив погіршення якості грузинського алкоголю, що поставляється в Росію з 2014 по 2018 роки"
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3133899

Що на це скажуть пани москвофіли???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:39

Re: Політичні дискусії

sequence написав:
  Faceless написав:
Вкладчик1234 написав:Модератор-"форумчанин", почему в голосовалке нет "Партии Шария"?
На момент создания голосовалки шаропартии не было в топ-15 рейтингов, и вообще ни в каких рейтингах не было

так поставьте, я переголосую


Приведите рейтинги, где она в перечне и выше всех перечисленных. Какой смысл добавлять отдельно аутсайдеров, если есть пункт "Інша" с гордыми суммарными 3% для всех оставшихся, вместе с шаропартией и прочими
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:42

  Faceless написав:..
Приведите рейтинги, где она в перечне и выше всех перечисленных. Какой смысл добавлять отдельно аутсайдеров, если есть пункт "Інша" с гордыми суммарными 3% для всех оставшихся, вместе с шаропартией и прочими

Инша - это не о чем. Т.е. ты голосуешь за непонятно кого. Я выбрал другую политсилу исключительно, чтобы не голосовать непонятно за кого. Полагаю, я не один. При любых раскладах, у вас в списке присутствуют такие, что вообще ни в одни ворота не лезут. Более того, я это пишу вам не один и не первый раз
br
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:45

  Frant написав:Ох, умора! Торгівля з країною-агресором РФ - вона така)))
Московити знову виявили, що якість грузинських вин різко погіршилась!

"Росспоживнагляд раптово виявив погіршення якості грузинського алкоголю, що поставляється в Росію з 2014 по 2018 роки"
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3133899

Що на це скажуть пани москвофіли???


Так восторженно пишешь, как будто только сейчас понял, что надуманные предлоги в торговых войнах - это какое-то ноу-хау. Никогда такого не было, и вот опять (с) :mrgreen:

В эту игру играют все, у кого есть рычаги давления! США тоже жучки в электронике Huawei нашли в аккурат в разгар торговой войны с Китаем.

PS: кстати, не припомню на этих новостях твоих воплей о том, что США - ненадежный торговый партнер :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:50

  Faceless написав:
Приведите рейтинги, где она в перечне и выше всех перечисленных. Какой смысл добавлять отдельно аутсайдеров, если есть пункт "Інша" с гордыми суммарными 3% для всех оставшихся, вместе с шаропартией и прочими

Приведите рейтинги других аутсайдеров, которые есть в голосовалке.

Заодно дайте пруфы рейтингов ПЁСа и вГолоса. Вот они-то как раз проходят в парламент буквально по лезвию ножа
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:55

Re: Політичні дискусії

sequence написав:
  Faceless написав:..
Приведите рейтинги, где она в перечне и выше всех перечисленных. Какой смысл добавлять отдельно аутсайдеров, если есть пункт "Інша" с гордыми суммарными 3% для всех оставшихся, вместе с шаропартией и прочими

Инша - это не о чем. Т.е. ты голосуешь за непонятно кого. Я выбрал другую политсилу исключительно, чтобы не голосовать непонятно за кого. Полагаю, я не один. При любых раскладах, у вас в списке присутствуют такие, что вообще ни в одни ворота не лезут. Более того, я это пишу вам не один и не первый раз
br
Перечень ограничен по количеству пунктов.
Ещё раз - шаропартии нет ни в одном рейтинге. Даже на фоне откровенного шлака с рейтингом менее 1%. Нет оснований полагать, что их рейтинг выше, чем у 14 указанных. Именно потому все подобные партии идут в категории "Інша"
Не вижу смысла ради учёта пары фанатов Шария сбрасывать голосовалку
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:59

  Faceless написав:.. ради учёта пары фанатов Шария сбрасывать голосовалку

принято. Если вам еще пару напишет, что-то поменяется?
самый главный вопрос - если Шарий возьмет свыше 3% голосов, Вы извинитесь публично за "шлакопартии" и прочее хамство?
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