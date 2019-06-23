Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:.. УКРАИНА КАК НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ТОЛЬКО КАК НЕ-РОССИЯ ИЛИ АНТИРОССИЯ. Поэтому мова - лучшее средство поддержания независимости.
Лишившись доброй трети наличного населения?
1 Станом на сьогодні з Кримом і ОРДЛО в нас відкусили вже 7% населення 2 Все пізнається в порівнянні , але навіть погодившись на пропозиції агресора ....- він не отримає всю Україну, він отримає те що вже і так має і жостко сплочену проти нього Україну без 30% пятої колони...
Питання на засипку Ви хочете а - жити в сьогоднішній Україні в якій 30% приймають правила 70% б - в складі 30% жити в українському федеральному окрузі росії і не лізти до 70% які будуть жити від Кальміуса до Бугу
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Faceless написав:.. А что, если он наберёт 3%, он перестанет быть шлаком что ли? Не вижу, за что тут вообще извиняться, это факт
разумеется, не за что. Может быть, за то, что вы, как автор голосовалки, несете ответственность за его непредвзятость и честность. если вы вещаете, что неугодные политсилы суть "шлак" и прочее, вызывает сомнения объективность голосовалки, как таковой. если я ошибаюсь, скажите, в каком месте
reef написав:Вообще-то сейчас речь идёт о роли русского языка во взаимоотношениях между Украиной и Россией. При чём здесь США не пойму.
Нет, вы ошибаетесь. Обсуждаемый вопрос русского языка - внутренний! Агрессия Frant-а адресована не россиянам, а русскоязычным украинцам!
Російськомовним громадянам України, якщо вони хочуть миру, то варто перейти на українську мову. Заради того, щоб Путін не прийшов звільняти українців від зарплат, пенсій та нерухомості. І щоб менше звертати увагу на російську пропаганду.
Frant написав: Ось цифрові дані: "Загалом, російськомовні вразливіші до впливу російської пропаганди у 2,5 рази за україномовних. Також російськомовні громадяни ― це чи не єдина соціальна група, в якій більше ніж половина не вважає Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Мова та історична пам'ять — дві взаємопов'язані складові ідентичності"