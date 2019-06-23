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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3276327732783279

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 151
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
31
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
26%
40
Опозиційна платформа - За життя
5%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:01

Впрочем как всегда.
Пара фанатов "армовира" правит бал "вГолос"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:02

Re: Політичні дискусії

sequence написав:
  Faceless написав:.. ради учёта пары фанатов Шария сбрасывать голосовалку

принято. Если вам еще пару напишет, что-то поменяется?
самый главный вопрос - если Шарий возьмет свыше 3% голосов, Вы извинитесь публично за "шлакопартии" и прочее хамство?


А что, если он наберёт 3%, он перестанет быть шлаком что ли? Не вижу, за что тут вообще извиняться, это факт
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:03

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:Заодно дайте пруфы рейтингов ПЁСа и вГолоса. Вот они-то как раз проходят в парламент буквально по лезвию ножа

Свежайшее (разбил и выделил я, для лучшей читаемости).
Український соціологічний портал з’ясував електоральні уподобання українців
Червень 24, 2019

Українцям було поставлено запитання «Якби вибори до Верховної Ради України відбулися б наступної неділі, то як би Ви проголосували?», на яке

51,1% серед тих, хто визначився з вибором парті (39,2% від усіх респондентів), відповіли, що обирають партію «Слуга народу».

На другому місці, зі значними відставанням від лідера з 12,2% (9,4% від усіх респондентів) – «Опозиційна платформа – За життя».

Замикає трійку лідерів новостворена партія Святослава Вакарчука – «Голос», кількість прихильників якої неухильно зростає і складає 7,3% (5,6% від усіх респондентів).

Далі йдуть ВО «Батьківщина» – 5,9% (4,5%),

«Європейська солідарність», яка втрачає своїх прихильників, – 5,2% (4%),

«Громадянська позиція» – 5,1% (3,9%).

Інші партії отримують менше 3% і мають мало шансів подолати 5% прохідний бар’єр.

http://www.usp.biz.ua/?p=5557
или на
https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... kie_vybory
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:06

  sequence написав:
  Волгарь написав:.. УКРАИНА КАК НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ТОЛЬКО КАК НЕ-РОССИЯ ИЛИ АНТИРОССИЯ.
Поэтому мова - лучшее средство поддержания независимости.
Лишившись доброй трети наличного населения?
1 Станом на сьогодні з Кримом і ОРДЛО в нас відкусили вже 7% населення
2 Все пізнається в порівнянні , але навіть погодившись на пропозиції агресора ....- він не отримає всю Україну, він отримає те що вже і так має і жостко сплочену проти нього Україну без 30% пятої колони...

Питання на засипку
Ви хочете
а - жити в сьогоднішній Україні в якій 30% приймають правила 70%
б - в складі 30% жити в українському федеральному окрузі росії
і не лізти до 70% які будуть жити від Кальміуса до Бугу
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:06

  Faceless написав:..
А что, если он наберёт 3%, он перестанет быть шлаком что ли? Не вижу, за что тут вообще извиняться, это факт

разумеется, не за что. Может быть, за то, что вы, как автор голосовалки, несете ответственность за его непредвзятость и честность.
если вы вещаете, что неугодные политсилы суть "шлак" и прочее, вызывает сомнения объективность голосовалки, как таковой.
если я ошибаюсь, скажите, в каком месте
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:08

  zРадио написав:
  reef написав:Вообще-то сейчас речь идёт о роли русского языка во взаимоотношениях между Украиной и Россией. При чём здесь США не пойму.


Нет, вы ошибаетесь. Обсуждаемый вопрос русского языка - внутренний! Агрессия Frant-а адресована не россиянам, а русскоязычным украинцам!


Російськомовним громадянам України, якщо вони хочуть миру, то варто перейти на українську мову.
Заради того, щоб Путін не прийшов звільняти українців від зарплат, пенсій та нерухомості. І щоб менше звертати увагу на російську пропаганду.

  Frant написав:
Ось цифрові дані:
"Загалом, російськомовні вразливіші до впливу російської пропаганди у 2,5 рази за україномовних.
Також російськомовні громадяни ― це чи не єдина соціальна група, в якій більше ніж половина не вважає Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Мова та історична пам'ять — дві взаємопов'язані складові ідентичності"

https://gazeta.ua/articles/sogodennya/_ ... nya/631747
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:08

Если тут ПЁС и вГолос правит бал - они перестают быть шлаком чтоли?
Но, тем не менее, они в голосовалке есть
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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